/अमरीश पुरींनी स्मिता पाटील लगावली होती कानशिलात; कारण ऐकून तुम्ही पण व्हाल थक्क

भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासात, अनेक चित्रपट आजही त्यांच्या दमदार कथा आणि उत्कृष्ट अभिनयासाठी स्मरणात आहेत. असाच एक चित्रपट होता 'भूमिका', ज्यात ज्येष्ठ अभिनेते स्मिता पाटील आणि अमरीश पुरी यांनी भूमिका साकारल्या होत्या. या चित्रपटाशी संबंधित एक रंजक घटना अनेक वर्षांनंतरही चर्चेत राहिली आहे, ज्यात अमरीश पुरी यांनी खरोखरच स्मिता पाटील यांना थप्पड मारली होती. ही घटना स्वतः अमरीश पुरी यांनी 'जीना इसी का नाम है' या जुन्या टॉक शोमध्ये उघड केली होती. त्यांनी स्पष्ट केले, "चित्रपटातील एका दृश्यात मला स्मिता पाटील यांना बाहेर जाण्यापासून थांबवायचे होते. त्यावेळी मला रागाच्या भरात त्यांना थप्पड मारावी लागली." दिग्दर्शक श्याम बेनेगल यांना ते पूर्णपणे वास्तववादी वाटावे असे वाटत होते.
अमरीश पुरी पुढे म्हणाले, "शूटिंग सुरू होण्यापूर्वी माझ्या मनात एक कल्पना आली. मी श्याम बेनेगल यांना विचारले की, त्या सीनमध्ये मी स्मिता पाटीलला खरोखरच थप्पड मारू शकेन का, जेणेकरून त्या सीनमध्ये दाखवलेली प्रतिक्रिया पूर्णपणे नैसर्गिक वाटेल. त्यांना माझी सूचना आवडली आणि त्यांनी लगेच परवानगी दिली." मग, जेव्हा कॅमेरा सुरू झाला आणि सीन सुरू झाला, तेव्हा अमरीश पुरी यांनी अचानक स्मिता पाटीलला खरोखरच कानाखाली मारली. कारण स्मिताला याबद्दल आधी काहीही सांगितले नव्हते, त्यामुळे तिच्या चेहऱ्यावरचे भाव पूर्णपणे खरे होते.
अमरीश पुरी म्हणाले की, चित्रपटातील तो सीन पाहून प्रेक्षकांना सहज समजू शकते की स्मिताची प्रतिक्रिया किती नैसर्गिक होती. 'भूमिका' या चित्रपटाचे दिग्दर्शन श्याम बेनेगल यांनी केले होते. स्मिता पाटील आणि अमरीश पुरी यांच्या व्यतिरिक्त, अमोल पालेकर, अनंत नाग आणि नसीरुद्दीन शाह यांनीही चित्रपटात महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या होत्या. हा चित्रपट प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री हंसा वाडकर यांच्या 'सांगते ऐका' या आत्मचरित्रावरून प्रेरित होता.
अमरीश पुरी आणि स्मिता पाटील यांची जोडी देखील भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात अविस्मरणीय जोड्यांपैकी एक मानली जाते. या दोन कलाकारांनी त्यांच्या कारकिर्दीत एकूण 16 चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केले. त्यांचा पहिला चित्रपट 'निशांत' होता आणि 'वारिस' हा त्यांचा शेवटचा चित्रपट होता.