मराठी अभिनेत्याच्या कृतीमुळे अशोक सराफ आणि सचिन पिळगांवकर का संतापले

महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्राप्त अशोक सराफ यांचं मराठी सिनेसृष्टीत नेहमीच आदराचं स्थान आहे. त्यांच्या व्यावसायिक निष्ठा, विनोदी शैली आणि प्रेमळ स्वभावामुळे ते कलाकारांमध्ये आणि चाहत्यांमध्ये एक आदर्श ठरले आहेत. अशोक सराफ आणि सचिन पिळगांवकर ही जोडी अनेक सिनेमांमध्ये एकत्र काम करताना दिसली आहे. दोघेही ज्या प्रमाणात प्रेमळ आहेत, त्याच प्रमाणात शिस्तीचे आणि गंभीर भूमिका निभावण्यात प्राविण्य मिळालेलं आहे.
नुकत्याच एका मुलाखतीत ‘नवरा माझा नवसाचा’ फेम अभिनेता विकास समुद्रेंने या दिग्गज कलाकारांसोबत काम करताना घडलेला एक संस्मरणीय आणि मजेशीर किस्सा सांगितला. विकासने सांगितलं की, त्यांनी ‘अदला-बदली’ सिनेमात अशोक सराफ आणि सचिन पिळगांवकर यांच्यासोबत काम केलं. त्या काळात त्याची आई वारली होती, त्यामुळे तो मानसिकदृष्ट्या खूप दुखी होता. जुहूच्या एका बंगला सेटवर तो बसून शांत बसला असताना दोघेही कलाकार त्याच्याकडे भेटीस आले आणि त्याला सांत्वन दिलं.
विकासने त्यावेळी घडलेला किस्सा सांगितला, 'एक सीन होता, त्यात अशोक सराफ मामा खाली झोपले होते, आणि वरून कॅमेरा शूट करत होता. मी त्यांना काहीतरी विचारतोय, तर सचिन पिळगांवकर माझ्या बाजूला उभे होते. मी म्हणालो, ‘बघा, एवढा मोठा माणूस असूनही डाऊन टू अर्थ आहे.’ त्यावर दोघेही इतके संतापले की म्हणाले, ‘अरे, तुझी परिस्थिती काय आणि तू कसले जोक करतोयस!’
विकासने आणखी एक किस्सा सांगितला: 'एका सीनमध्ये मी त्यांचा ऑल-राऊंडर कॅरेक्टर करत होतो. मी त्यांच्यासमोर काहीतरी ठेवून म्हटलं, ‘हे घ्या, स्प्रिंग अनियन, लागले तर आणखी आनियन.’ त्यावर त्यांनी लगेच म्हणाले, ‘अरे जा रे, याला हकला इथून!’ मी मामांना म्हटलं, ‘मामा, हे शॉटमध्ये थोडेच घेतलंय.’ त्यांनी लगेच सांगितलं, ‘नको बोलूस तू काही!’
या किस्स्याद्वारे स्पष्ट होतं की, अशोक सराफ आणि सचिन पिळगांवकर दोघांचा विनोदी पण तितकाच तिखट स्वभाव आहे. ते सेटवर शिस्त पाळतात, आणि कलाकारांच्या वागण्यात योग्य मर्यादा राखायला महत्व देतात. विकासने सांगितलं की, अशोक सराफसोबत केलेल्या तीन सिनेमांमधून त्याला खूप काही शिकायला मिळालं. 'त्यांच्याकडून मिळालेल्या छोट्या छोट्या गोष्टी कुठेच मिळणार नाहीत. मी त्या खूप आत्मसात केल्या आहेत, आणि त्या माझ्यासाठी मोठी संपत्ती आहेत,' असंही विकासने म्हटलं.
विकासच्या किस्स्याने या दिग्गज कलाकारांचा मानवी आणि विनोदी दोन्ही पैलू समोर आणला आहे. सेटवरील विनोद, तणाव आणि संकल्पशीलता यांचा सुंदर संगम प्रेक्षकांसमोर खुला झाला आहे. या किस्स्याद्वारे मराठी चाहत्यांना अशोक सराफ-सचिन पिळगांवकर यांचा व्यावसायिक पण प्रेमळ स्वभाव अनुभवायला मिळतो, आणि युवा कलाकारांसाठी हे एक प्रेरणादायक उदाहरण ठरत आहे.
या प्रकारच्या गोष्टींमुळे कलाकारांमधील व्यावसायिक निष्ठा आणि एकमेकांबरोबरचे सहकार्य अधिक स्पष्ट होते. विकास समुद्रेंनी सांगितलेल्या या किस्स्यामुळे प्रेक्षकांना सिनेमाच्या सेटवर घडणाऱ्या मजेशीर आणि संस्मरणीय प्रसंगांची झलक मिळते, ज्यातून दिग्गज कलाकारांचा व्यक्तिमत्व आणि मनोवृत्ती समजायला मदत होते.