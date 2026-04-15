  Akshay Kumar: गेल्या 15 वर्षांपासून अक्षय कुमारने चुकूनही नाही खाल्लाय हा पदार्थ! कारण जाणून वाटेल आश्चर्य

Akshay Kumar: गेल्या 15 वर्षांपासून अक्षय कुमारने चुकूनही नाही खाल्लाय 'हा' पदार्थ! कारण जाणून वाटेल आश्चर्य

Bhooth Bangla Actor Akshay Kumar: अक्षय कुमारला एक पदार्थ खाऊन आता 15 वर्ष झाली आहेत. त्याला आता त्या पदार्थाला बघून अजिबातच मोह होत नाही. यामागचे कारण जाणून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 15, 2026, 03:43 PM IST
Bhooth Bangla Actor Akshay Kumar: बॉलिवूडमधील फिटनेस, ऍक्शन आणि शिस्तबद्ध ओळखला जाणारा बॉलिवूडचा अभिनेता म्हणजे अक्षय कुमार! आता हा खिलाडी कुमार पुन्हा एकदा त्याच्या शिस्तबद्ध जीवनशैलीमुळे चर्चेत आले आहेत. नुकत्याच एका क्विझ शोदरम्यान त्यांनी एक मजेशीर पण आश्चर्यकारक खुलासा केला. तो गेल्या १५ वर्षांपासून एक पदार्थ खातच नाही. आता त्याला हा पदार्थ खाण्याचा मोहही होत नाही. हा पदार्थ आहे समोसा! होय अक्षय कुमार गेल्या 15 वर्षांपासून सामोसा खातच नाहीत! भारतामध्ये समोसा म्हणजे फक्त खाण्याचा पदार्थ नाही, तर तो आपल्या दैनंदिन आयुष्याचा एक भाग आहे. चहासोबत, मित्रांसोबत गप्पा मारताना किंवा ऑफिस ब्रेकमध्ये समोसा म्हणजे सगळ्यांचा फेव्हरेट. पण इतका लोकप्रिय पदार्थ असूनही अक्षय कुमार त्याला हातही लावत नाहीत, हे ऐकून अनेकजण थक्क झाले.

Add Zee News as a Preferred Source

एका शोमध्ये केला खुलासा 

व्हील ऑफ फॉर्च्यून या शोमध्ये एका स्पर्धकाने त्याला विचारले की, “खरंच तुम्ही १५ वर्षांपासून समोसा खाल्ला नाही का?” त्यावर अक्षय कुमार हसत म्हणाले, “त्यात काय चुकीचं आहे?” पुढे त्यांनी स्पष्ट केलं की हा निर्णय वजन कमी करण्यासाठी नाही.

का खात नाही सामोसा?

त्याने सांगितले की समोसा खाल्ल्यावर त्यांना अॅसिडिटीचा त्रास होतो, आणि त्यामुळे त्याने तो पूर्णपणे टाळण्याचा निर्णय घेतला. त्याने हलक्या-फुलक्या अंदाजात हेही सांगितलं की “जेव्हा मी ‘जब तक रहेगा समोसे में आलू’ हे गाणं केलं होतं, तेव्हाही मी समोसा खाल्ला नव्हता!”

अजूनही दिसतो तरुण 

अक्षय कुमार याची फिटनेस आजही अनेक तरुणांना प्रेरणा देते. जवळपास ६० वर्षांचे असूनही त्याची ऊर्जा आणि फिटनेस कमाल आहे. तो वेळेवर झोपतो, लवकर उठतो आणि रात्रीचं जेवणही संध्याकाळी ७ वाजण्यापूर्वी जेवून घेतो.

आता  भूत बंगलामधून भेटीला 

कामाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर, ते लवकरच भूत बंगला या हॉरर-कॉमेडी चित्रपटात दिसत आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन प्रियदर्शन यांनी केले असून त्यांच्यासोबत राजपाल यादव, परेश रावल, तब्बू आणि वामिका गब्बी हे कलाकारही झळकणार आहेत.

गेल्या काही चित्रपटांना अपेक्षित यश न मिळाल्यामुळे आता प्रेक्षकांची नजर त्याच्या या नवीन चित्रपटावर खिळली आहे.

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

