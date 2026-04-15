Akshay Kumar: गेल्या 15 वर्षांपासून अक्षय कुमारने चुकूनही नाही खाल्लाय 'हा' पदार्थ! कारण जाणून वाटेल आश्चर्य

Bhooth Bangla Actor Akshay Kumar: बॉलिवूडमधील फिटनेस, ऍक्शन आणि शिस्तबद्ध ओळखला जाणारा बॉलिवूडचा अभिनेता म्हणजे अक्षय कुमार! आता हा खिलाडी कुमार पुन्हा एकदा त्याच्या शिस्तबद्ध जीवनशैलीमुळे चर्चेत आले आहेत. नुकत्याच एका क्विझ शोदरम्यान त्यांनी एक मजेशीर पण आश्चर्यकारक खुलासा केला. तो गेल्या १५ वर्षांपासून एक पदार्थ खातच नाही. आता त्याला हा पदार्थ खाण्याचा मोहही होत नाही. हा पदार्थ आहे समोसा! होय अक्षय कुमार गेल्या 15 वर्षांपासून सामोसा खातच नाहीत! भारतामध्ये समोसा म्हणजे फक्त खाण्याचा पदार्थ नाही, तर तो आपल्या दैनंदिन आयुष्याचा एक भाग आहे. चहासोबत, मित्रांसोबत गप्पा मारताना किंवा ऑफिस ब्रेकमध्ये समोसा म्हणजे सगळ्यांचा फेव्हरेट. पण इतका लोकप्रिय पदार्थ असूनही अक्षय कुमार त्याला हातही लावत नाहीत, हे ऐकून अनेकजण थक्क झाले.
व्हील ऑफ फॉर्च्यून या शोमध्ये एका स्पर्धकाने त्याला विचारले की, “खरंच तुम्ही १५ वर्षांपासून समोसा खाल्ला नाही का?” त्यावर अक्षय कुमार हसत म्हणाले, “त्यात काय चुकीचं आहे?” पुढे त्यांनी स्पष्ट केलं की हा निर्णय वजन कमी करण्यासाठी नाही.
त्याने सांगितले की समोसा खाल्ल्यावर त्यांना अॅसिडिटीचा त्रास होतो, आणि त्यामुळे त्याने तो पूर्णपणे टाळण्याचा निर्णय घेतला. त्याने हलक्या-फुलक्या अंदाजात हेही सांगितलं की “जेव्हा मी ‘जब तक रहेगा समोसे में आलू’ हे गाणं केलं होतं, तेव्हाही मी समोसा खाल्ला नव्हता!”
अक्षय कुमार याची फिटनेस आजही अनेक तरुणांना प्रेरणा देते. जवळपास ६० वर्षांचे असूनही त्याची ऊर्जा आणि फिटनेस कमाल आहे. तो वेळेवर झोपतो, लवकर उठतो आणि रात्रीचं जेवणही संध्याकाळी ७ वाजण्यापूर्वी जेवून घेतो.
कामाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर, ते लवकरच भूत बंगला या हॉरर-कॉमेडी चित्रपटात दिसत आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन प्रियदर्शन यांनी केले असून त्यांच्यासोबत राजपाल यादव, परेश रावल, तब्बू आणि वामिका गब्बी हे कलाकारही झळकणार आहेत.
गेल्या काही चित्रपटांना अपेक्षित यश न मिळाल्यामुळे आता प्रेक्षकांची नजर त्याच्या या नवीन चित्रपटावर खिळली आहे.