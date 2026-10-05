/वारंवार गर्भपात अन् सासूचे टोमणे... 56 वर्षाची अभिनेत्री का होऊ शकली नाही आई? स्वत: केला खुलासा

अशा अनेक अभिनेत्री आहेत ज्या अनेक वेगवेगळ्या कारणांमुळे आई बनने टाळतात. या निर्णयामागे त्यांची वेगवेगळी कारणे असू शकतात, त्यामुळे अनेक अभिनेत्री असे निर्णय घेत असतात. आज तुम्हाला अशा एका अभिनेत्रीबद्दल सांगणार आहोत जी तिच्या डायलॅागमुळे अजूनही चर्चेत पाहायला मिळते पण आता तिने तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल धक्कादायक खुलासा केला आहे. 'बाप पे मत जाणा...' या संवादाने प्रसिद्ध झालेली अभिनेत्री डॉली बिंद्रा बिग बॉस 4 मुळे प्रकाशझोतात आली. पण मागील काही काळापासून ती प्रसिद्धीपासून दूर राहिली आहे, आता तिने तिच्या आयुष्याबद्दल धक्कादायक रहस्य उघड केले आहे.
अभिनेत्री डॉली बिंद्रा कार्यक्रमांमध्ये जास्त आणि पडद्यावर कमी दिसते. डॉलीने 2003 मध्ये दुबईस्थित व्यावसायिक कैझाद केरमानी यांच्याशी लग्न केले. पण त्यांना या नात्यातून मूलबाळ नाही, डॉलीला अनेक वेळा गर्भपात झाला आहे. अनेक वर्षांनंतरही तिचे गर्भाशय रिकामेच आहे. आई होऊ न शकल्यामुळे ती अशी प्रतिक्रिया देते. 'सिंपली पंकज' पॉडकास्टवर डॉली म्हणाली, "माझ्याकडे मांजरं आहेत. त्या माझ्या मुली आहेत. माझं त्यांच्यावर खूप प्रेम आहे. माझी सासू म्हणायची, 'काही हरकत नाही, पाळीव प्राणी पाळ. त्यांना तुझं प्रेम दे.'
हे ही वाचा
अभिनेत्रीने या मुलाखतीमध्ये अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केले आहे, डॉलीने प्राण्यांवरील क्रूरतेवर प्रतिक्रिया दिली आहे. ती म्हणते, "जगात असं काय चाललंय जिथे मांजरांना मारलं जात आहे? ही क्रूरता का घडत आहे?" गायी आणि कुत्र्यांवर अन्याय होत आहे. मला याचा प्रचंड संताप आला आहे. या घाणेरड्या कृत्याचे व्हिडिओ बनवणारे लोक तर त्याहूनही वाईट आहेत. डॉलीने तिची बिग बॉस 4 मधील सह-स्पर्धक वीणा मलिकला सांगितले की, तिचे अनेक वेळा गर्भपात झाले होते. या दुःखामुळे तिला नैराश्य आले होते. कठीण काळात तिने राधे मातेचा आश्रय घेतला. ती अनेक वर्षे राधे मातेची भक्त राहिली. डॉली आता 56 वर्षांची आहे. तिने आता आई होण्याची आशा सोडून दिली आहे. ती मांजरांना आपली मुले मानते. त्यांना वाढवून ती मातृत्वाचा अनुभव घेते.
'सिंपली पंकज' पॉडकास्टवर बोलताना, डॉली बिंद्रा यांनी प्रांजळपणे सांगितले की, त्यांना आयुष्यात अनेक वेळा भूतकाळातील कटुता आणि जीवे मारण्याच्या धमक्यांचा सामना करावा लागला आहे. संभाषणादरम्यान, त्यांनी एका जीवघेण्या हल्ल्याचा अनुभव सांगितला. डॉली यांनी सांगितले की, त्या त्यांच्या आईसोबत गाडी चालवत होत्या आणि गाडी चालवत असताना अचानक रस्त्याच्या कडेला एक बंदूकधारी व्यक्ती दिसला आणि त्याने थेट त्यांच्या गाडीच्या खिडकीवर पिस्तूल रोखले.