English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अमिताभ बच्चन यांच्या स्टारडमबद्दल 'हे' काय बोलून गेले होते धर्मेंद्र, 'मला वाटलं असतं तर...'

धर्मेंद्र यांचे स्टारडम आश्चर्यकारक आहे. पण त्यांनी कधीही यशाला आपल्या डोक्यावर येऊ दिले नाही. ते नेहमीच स्थिर राहिले, परंतु त्यांनी एकदा राजेश खन्ना ते अमिताभ बच्चन यांच्यापर्यंत सर्वांच्या स्टारडमबद्दल असे म्हटले होते.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 2, 2025, 05:34 PM IST
अमिताभ बच्चन यांच्या स्टारडमबद्दल 'हे' काय बोलून गेले होते धर्मेंद्र, 'मला वाटलं असतं तर...'

हिंदी चित्रपटसृष्टीतील "ही मॅन" म्हणून ओळखले जाणारे धर्मेंद्र आता या जगात नाहीत. 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या अंत्यसंस्काराला मोठ्या थाटामाटात पार पडले. हेमा मालिनी, सनी देओल आणि बॉबी देओल यांच्यासह कुटुंबातील सदस्य तसेच बॉलिवूडमधील सर्व स्टार उपस्थित होते. धरम पाजी आता आपल्यात नसले तरी त्यांच्या आठवणी आणि शब्द त्यांच्या चाहत्यांच्या हृदयात नेहमीच जिवंत राहतील. धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर, त्यांचे अनेक फोटो आणि मुलाखती सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत, कधी ते कलाकारांसोबतच्या त्यांच्या मैत्रीचे कौतुक करताना दिसतात तर कधी पडद्यामागील मनोरंजक गोष्टी सांगतात.

Add Zee News as a Preferred Source

अमिताभ बच्चन यांच्याबद्दल काय बोलले?

धर्मेंद्र यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये ते त्यांचे जवळचे मित्र अमिताभ बच्चन यांच्याबद्दल बोलतात. व्हिडिओमध्ये धर्मेंद्र म्हणतात, "राजेश खन्ना आल्यावर मी त्यांना सुपरस्टार होताना पाहिले, पण मी त्यासाठी जास्त प्रयत्न केले नाहीत. मग अमिताभ बच्चन आले आणि हळूहळू तसंच होऊ लागलं. त्यावेळी माझे चित्रपटही हिट होत होते. जर मला हवे असते तर मी कोणालाही वर्तमानपत्रातील मथळे मिळवू दिले नसते, पण मला ते नको होते. उंदरांच्या शर्यतीमुळे मला गुदमरल्यासारखे वाटते."

शोलेमधून झाली घट्ट मैत्री 

अमिताभ बच्चन आणि धर्मेंद्र यांची जोडी 1975 साली 'शोले' या सिनेमात दिसले. 50 वर्षांपूर्वी या सिनेमाच्या माध्यमातून ही जोडी प्रेक्षकांच्या भेटीला आली. आजही या जोडीवर प्रेक्षक प्रेम करतात. आजही सिनेसृष्टीतील मैत्रीच्या जोडीबद्दल लोकं चर्चा करतात तेव्हा जय-वीरु यांची उल्लेख नक्की होतो. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
dharmendraDharmendra Deathdharmendra NewsDharmendra VideoAmitabh Bachchan

इतर बातम्या

सुरज चव्हाणच्या लग्नानंतर जान्हवी किल्लेकरवर नजरेचं सावट, ब...

मनोरंजन