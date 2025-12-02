अमिताभ बच्चन यांच्या स्टारडमबद्दल 'हे' काय बोलून गेले होते धर्मेंद्र, 'मला वाटलं असतं तर...'

हिंदी चित्रपटसृष्टीतील "ही मॅन" म्हणून ओळखले जाणारे धर्मेंद्र आता या जगात नाहीत. 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या अंत्यसंस्काराला मोठ्या थाटामाटात पार पडले. हेमा मालिनी, सनी देओल आणि बॉबी देओल यांच्यासह कुटुंबातील सदस्य तसेच बॉलिवूडमधील सर्व स्टार उपस्थित होते. धरम पाजी आता आपल्यात नसले तरी त्यांच्या आठवणी आणि शब्द त्यांच्या चाहत्यांच्या हृदयात नेहमीच जिवंत राहतील. धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर, त्यांचे अनेक फोटो आणि मुलाखती सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत, कधी ते कलाकारांसोबतच्या त्यांच्या मैत्रीचे कौतुक करताना दिसतात तर कधी पडद्यामागील मनोरंजक गोष्टी सांगतात.
धर्मेंद्र यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये ते त्यांचे जवळचे मित्र अमिताभ बच्चन यांच्याबद्दल बोलतात. व्हिडिओमध्ये धर्मेंद्र म्हणतात, "राजेश खन्ना आल्यावर मी त्यांना सुपरस्टार होताना पाहिले, पण मी त्यासाठी जास्त प्रयत्न केले नाहीत. मग अमिताभ बच्चन आले आणि हळूहळू तसंच होऊ लागलं. त्यावेळी माझे चित्रपटही हिट होत होते. जर मला हवे असते तर मी कोणालाही वर्तमानपत्रातील मथळे मिळवू दिले नसते, पण मला ते नको होते. उंदरांच्या शर्यतीमुळे मला गुदमरल्यासारखे वाटते."
#Dharmendra once said that “if I wanted, no one could have surpassed me.”
And honestly, that feels absolutely true.
If Dharmendra didn’t want it, Amitabh Bachchan wouldn’t have gotten Sholay.
That was the actual level of his stardom.
At that time, he had back-to-back hits, but… pic.twitter.com/wmIfFOtzYM
— CineAlpha (@CineAlpha1) December 1, 2025
अमिताभ बच्चन आणि धर्मेंद्र यांची जोडी 1975 साली 'शोले' या सिनेमात दिसले. 50 वर्षांपूर्वी या सिनेमाच्या माध्यमातून ही जोडी प्रेक्षकांच्या भेटीला आली. आजही या जोडीवर प्रेक्षक प्रेम करतात. आजही सिनेसृष्टीतील मैत्रीच्या जोडीबद्दल लोकं चर्चा करतात तेव्हा जय-वीरु यांची उल्लेख नक्की होतो.