वयाच्या 50व्या वर्षी अविवाहित आहे Dhurandhar स्टार अक्षय खन्ना, म्हणाला “फक्त लग्नासाठी..."

Marathi News
Why Dhurandhar Star Akshaye Khanna Never Married: धुरंधरमधील त्याच्या दमदार अभिनयानंतर अक्षय खन्ना प्रेक्षकांच्या आकर्षणाचे केंद्रबिंदू ठरला आहे. या अभिनेत्याने एकदा लग्नाबद्दलचे त्याचे विचार आणि तो अद्याप लग्न का करत नाही हे सांगितले होते.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 11, 2025, 01:13 PM IST
Why Dhurandhar Star Akshaye Khanna Never Married: धुरंधरमधील दमदार अभिनयानंतर अभिनेता अक्षय खन्ना पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल विशेषत: लग्नावरचे त्यांचे विचार आणि त्यांनी आजपर्यंत विवाह का केला नाही, याबद्दलच्या जुन्या चर्चांचा पुन्हा उहापोह सुरू झाला आहे.

लग्नाबद्दल अक्षय खन्नांचा सुरुवातीपासूनच ठाम दृष्टिकोन

खूप वर्षांपूर्वी अनुराधा प्रसाद यांच्याशी बोलताना अक्षय खन्नांनी सांगितले होते की त्यांना स्थिर व्हायची इच्छा आहे, परंतु तेव्हाच जेव्हा नातं योग्य असेल. त्यांचं मत होतं की लग्न तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरते, जेव्हा ते योग्य नात्यातून वाढत जातं. तो म्हणाला होता की अनेक जण कुटुंबाच्या दबावामुळे लग्न करतात, आणि अशी सुरुवात योग्य नसते. तो सांगतो, “लग्न करायचं असेल तर आधी योग्य व्यक्ती सापडली पाहिजे. फक्त कुटुंबाने सांगितलं म्हणून किंवा दबावाखाली लग्न करणं चुकीचं आहे. मला आशा आहे की कधीतरी योग्य वेळी हे माझ्याही आयुष्यात घडेल.” अक्षय खन्नांसाठी लग्न म्हणजे निवड, दबाव नव्हे.

कालांतराने बदललेले विचार

नंतरच्या वर्षांत त्याच्या विचारांमध्ये बदल झाला. हिंदुस्तान टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत तो म्हणाला, “मला माझं लग्न होईल असं वाटत नाही. मी ‘मॅरेज मटेरियल’ नाही. ही केवळ कमिटमेंट नाही, तर आयुष्याचा मोठा बदल आहे. लग्नानंतर सगळंच बदलतं. मला माझ्या आयुष्यावर पूर्ण नियंत्रण हवं असतं आणि लग्नात तसं राहात नाही.” त्याच्या मते, जेव्हा तुम्ही आयुष्य कुणासोबत शेअर करता, तेव्हा स्वातंत्र्य आणि नियंत्रण दोन्ही कमी होतं आणि तो असा बदल तेव्हाच स्वीकारतील, जेव्हा तो स्वतःशी पूर्ण प्रामाणिक असतील.

स्वतःचा स्वभाव जाणून घेतलेला निर्णय

अक्षय खन्नाचे निर्णय कोणत्याही भीतीतून किंवा संकोचातून आलेले नाहीत, तर स्वतःचा स्वभाव, आयुष्यशैली आणि मानसिकता ओळखून त्याने निवडलेला मार्ग आहे. लग्नाचा तो आदर करतो, पण तो म्हणतो की हे मार्ग सर्वांसाठी नसतात आणि त्याच्यासाठीही कदाचित योग्य नाही.

आज अक्षय आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित करत शांत, संतुलित वैयक्तिक आयुष्य जगण्यावर भर देतोय.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

