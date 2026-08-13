/Allu Arjun: श्रीदेवीच्या लग्नाची बातमी ऐकल्यानंतर अल्लू अर्जुन दिवसभर का रडला?

भारतीय चित्रपटसृष्टीतील काही कलाकार असे असतात, ज्यांची लोकप्रियता काळाच्या ओघात कमी होण्याऐवजी अधिकच वाढत जाते. दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी हे त्यापैकीच एक नाव. आपल्या अभिनयाने त्यांनी प्रेक्षकांच्या मनावर अशी छाप पाडली की, आजही त्यांची आठवण तितक्याच प्रेमाने काढली जाते. 13 ऑगस्ट रोजी त्यांच्या 62व्या जयंतीनिमित्त त्यांच्याशी संबंधित एक खास किस्सा पुन्हा चर्चेत आला आहे आणि तो थेट सुपरस्टार अल्लू अर्जुनशी जोडलेला आहे. आज अल्लू अर्जुन हा केवळ तेलुगू चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता राहिलेला नाही, तर ‘पुष्पा’ आणि ‘पुष्पा 2’नंतर त्याची ओळख जगभरात पोहोचली आहे. मात्र, त्याच्या आयुष्यात एक काळ असा होता, जेव्हा तो स्वतः श्रीदेवींचा मोठा चाहता होता. विशेष म्हणजे, श्रीदेवींवर त्याचा चक्क क्रश होता.
एका जुन्या मुलाखतीत अल्लू अर्जुन याने श्रीदेवींविषयीच्या आपल्या भावना मोकळेपणाने व्यक्त केल्या होत्या. तेव्हा त्याने सांगितले होते की, श्रीदेवी त्याला खूप आवडायच्या आणि त्यांच्यासारखी दुसरी अभिनेत्री त्याला कुणीच वाटत नव्हती. मात्र 1996 मध्ये श्रीदेवींनी चित्रपट निर्माता बोनी कपूर यांच्याशी लग्न केल्याची बातमी समोर आली आणि ही गोष्ट अल्लू अर्जुन याच्यासाठी भावनिक धक्का ठरली. त्याच्या म्हणण्यानुसार, ही बातमी ऐकल्यानंतर तो दिवसभर रडला होता. श्रीदेवींचे लग्न झाले आहे, यावर त्याचा विश्वासच बसत नव्हता.
अल्लू अर्जुन याच्यासाठी श्रीदेवी केवळ एक अभिनेत्री नव्हत्या, तर त्याच्या आवडत्या कलाकारांपैकी एक होत्या. त्यामुळे त्यांच्या लग्नाची बातमी लहानपणीच्या चाहत्यासाठी मोठ्या धक्क्यासारखी होती.
श्रीदेवी आणि बोनी कपूर यांनी 2 जून 1996 रोजी विवाह केला. हा विवाह अत्यंत गुप्त पद्धतीने पार पडला होता. शिरडी येथे झालेल्या या खासगी सोहळ्यात केवळ कुटुंबातील जवळचे सदस्य उपस्थित होते. विशेष म्हणजे, त्यांच्या लग्नाची अधिकृत माहिती बराच काळ सार्वजनिक झाली नव्हती. 1997 मध्ये त्यांच्या विवाहाची बातमी सर्वांसमोर आली. त्या काळात बोनी कपूर यांचा त्यांच्या पहिल्या पत्नी मोना शौरी यांच्याशी घटस्फोट झालेला नव्हता, त्यामुळे या लग्नाभोवती बरीच चर्चा झाली.
आज श्रीदेवी आपल्यात नसल्या तरी त्यांच्या अभिनयाची जादू आणि चाहत्यांच्या मनातील त्यांच्याबद्दलचे प्रेम कायम आहे. अल्लू अर्जुन याच्यासारख्या सुपरस्टारच्या बालपणीच्या आठवणींमधूनही श्रीदेवींच्या लोकप्रियतेची कल्पना येते.