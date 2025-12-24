का अमीषा पटेलने अक्षय खन्नासोबत डेब्यू नाकारला? अखेर सांगितले कारण

बॉलिवूड अभिनेता अक्षय खन्ना सध्या पुन्हा जोरदार चर्चेत आहे. 'छावा' आणि 'धुरंधर'सारख्या चित्रपटांमधील त्याचा दमदार अभिनय प्रेक्षकांच्या आणि समीक्षकांच्या मनावर घर करत आहे. अक्षयचे अभिनय कौशल्य आणि स्क्रीनवरची उपस्थिती त्याला इतर अभिनेत्यांपासून वेगळे ठरवते.
सिनेसृष्टीत पदार्पण करताना अक्षयची लोकप्रियता तरुण प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड होती, परंतु सुरुवातीला त्याला तितके यश मिळाले नाही. काही काळ तो चर्चेपासून दूर राहिला, परंतु आता पुन्हा एकदा बॉलिवूडमध्ये त्याची नवीन इनिंग सुरू झाली आहे. या यशामागील मेहनत, संघर्ष आणि रंजक घटना अनेकांसाठी प्रेरणादायक आहेत.
अक्षय खन्नाच्या पहिल्या चित्रपट 'हिमालय पुत्र' (1997) मध्ये अभिनेत्री अमीषा पटेल दिसणार होती, पण तिनं त्या भूमिकेसाठी स्पष्ट नकार दिला. नुकत्याच एका मुलाखतीत तिनं यामागचे कारण उघड केले. अमीषा म्हणाली, "जेव्हा मला 'हिमालय पुत्र'ची ऑफर मिळाली, तेव्हा मी अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेत होते. मी तेव्हा खूप लहान होते आणि चित्रपटांमध्ये फारसा रस नव्हता. माझं संपूर्ण लक्ष अभ्यासावर आणि पुस्तकांवर होतं. मी अभ्यासू मुलगी होते, त्यामुळे माझ्या पालकांनी आणि मी अभ्यासाला प्राधान्य देत हा चित्रपट नाकारला."
स्वतः विनोद खन्ना, अक्षय खन्नाचे वडील आणि दिग्गज अभिनेता, या सिनेमासाठी अमीषा पटेलशी संपर्क साधला होता. त्यांना अक्षयसोबत अमीषाला लॉन्च करायचे होते. एका सुपरस्टार अभिनेत्यानं स्वतःहून विचारणा केली, तरीही अमीषानं ऑफर नाकारली, ज्यामुळे त्या वेळी अनेकांची भुवया उंचावल्या होत्या.
आज अक्षय खन्नाला मिळत असलेलं यश पाहून अमीषा पटेलने त्याचं कौतुकही केलं. तिनं सांगितलं, 'लोक म्हणतात अक्षय रातोरात स्टार झाला, पण हे रातोरात मिळालेलं यश नाही. ही त्याची 30 वर्षांची मेहनत आहे. त्याने कधीही PR चा आधार घेतला नाही, तर त्याच्या अभिनयानं सर्वांना उत्तर दिलं आहे.'
अमीषा पटेलने पुढे जाऊन अक्षय खन्नासोबत 'हमराज' आणि 'आप की खातिर'सारख्या गाजलेल्या चित्रपटांमध्ये काम केलं. 'हिमालय पुत्र'मध्ये अमीषाच्या जागी शेवटी अंजला झवेरीनं पदार्पण केलं.
अक्षय खन्नाचा प्रवास हे दाखवतो की, सिनेसृष्टीत यश मिळवण्यासाठी केवळ सुरुवातीची प्रसिद्धी पुरेशी नाही; सातत्य, मेहनत आणि अभिनयातील निष्ठा या गोष्टी खऱ्या अर्थाने महत्वाच्या आहेत. अमीषा पटेलच्या नकारामुळे 'हिमालय पुत्र'चा इतिहास थोडा बदलला असला, तरी दोघांनी नंतर केलेले काम बॉलिवूडमध्ये आजही आठवणींमध्ये जपले जाते.