मित्रत्वाची दास्तान: अमिताभ बच्चन आणि कादर खान यांचं नातं का संपलं?

2012 मध्ये बॉलिवूडचे सुप्रसिद्ध विनोदी अभिनेता आणि संवाद लेखक कादर खान यांचे निधन झाले. कादर खान हे फक्त हास्यनिर्माता नव्हते, तर त्यांनी बॉलिवूडसाठी 300 पेक्षा जास्त सिनेमांचे संवादही लिहिले आहेत. त्यांच्या अभिनयाने प्रेक्षकांची हसण्याची गॅरंटी होती, तर त्यांच्या संवादांनी सिनेमातील कथानकाला बळकटी दिली. कादर खान यांनी 1970 च्या दशकात बॉलिवूडमध्ये प्रवेश केला आणि त्यावेळी त्यांचा परिचय अमिताभ बच्चन सोबत झाला. स्ट्रगल काळात दोघांनी एकमेकांना साथ दिली आणि या काळात त्यांची मैत्री खूप घट्ट झाली. त्यांच्या मैत्रीने बॉलिवूडमधील अनेक अफलातून सिनेमांना बळ दिले.
कादर खान आणि अमिताभ बच्चन यांना अनेक सुप्रसिद्ध सिनेमांमध्ये एकत्र पाहायला मिळाले, ज्यात ‘बे नाम’ 1974, ‘अमर अकबर एंथॅनी’ 1977, ‘मुकद्दर का सिकंदर’ 1978, ‘नसीब’ 1981 यांचा समावेश आहे. त्यांच्या जोडीदार स्वरूपामुळे प्रेक्षकांमध्येही त्यांचा विशेष आकर्षण निर्माण झाला.
पण 1970 च्या दशकात अमिताभ बच्चन यांनी राजकीय प्रवासाची सुरुवात केली. खासदार म्हणून निवडणूक जिंकल्यानंतर त्यांचा स्वभाव बदलला, आणि त्यापासून दोघांमध्ये ताटातूट सुरू झाली.समय टीव्हीच्या एका मुलाखतीत कादर खान म्हणाले होते 'त्यांनी निवडणूक लढवली. राजकारणी झाल्यानंतर, त्यांचा स्वभाव पूर्ण बदलला. माझ्या एका प्रोड्युसरने मला विचारले, ‘तुम्ही सरांना भेटलात का?’ मी म्हणालो, ‘कोण सर?’ त्याने म्हटले, ‘बच्चन साहेब.’ मी उत्तर दिलं, मी तर त्यांना ‘अमित’ म्हणतो. प्रोड्युसर म्हणाला, ‘त्यांना हे बोलणे आवडत नाही.’
कादर खान म्हणाले 'त्यापासून आमचे मार्ग वेगळे झाले. मी अमितजींना ‘अमित’ म्हणतो, पण त्यांनी मला ‘कादरजी’ म्हणून मानलं नाही. मी त्यांच्या सल्ल्यानुसार कित्येक सिनेमे सोडून दुसरे सिनेमे केले, पण ते मान्य झाले नाहीत. बस, तिथेच आमचे मार्ग विभागले.'
याप्रकारे, दोन दशकांची जवळची मैत्री अचानक तुटली आणि कादर खान यांनी नंतर कधीच अमिताभ बच्चनसोबत काम केले नाही. त्यांच्या या तुटलेल्या मैत्रीमागचे कारण मुख्यत्वे स्वभावातील बदल, राजकीय प्रवास आणि कामाच्या निर्णयांमधील मतभेद होते.
कादर खानच्या निधनाने बॉलिवूडमध्ये विनोदी कला आणि संवाद लेखनाचा एक मोठा शून्य निर्माण झाला. त्यांच्या अभिनयाने प्रेक्षकांची हसण्याची गॅरंटी दिली, तर त्यांच्या संवादांनी सिनेमांना बळकटी दिली. आजही त्यांचा वारसा आणि अमिताभसोबतची ही मैत्री प्रेक्षकांच्या मनात स्मरणीय आहे.
FAQ
अमिताभ बच्चन आणि कादर खान यांची मैत्री का तुटली?
त्यांच्या मैत्रीत तुटत जाण्याचं मुख्य कारण म्हणजे अमिताभ बच्चनचा राजकीय प्रवास आणि स्वभावातील बदल. खासदार झाल्यानंतर अमिताभच्या बदललेल्या वागणुकीमुळे आणि कामाच्या निर्णयांमधील मतभेदांमुळे दोघांमध्ये अंतर वाढलं आणि मैत्री अखेर तुटली.
कादर खान आणि अमिताभ बच्चन यांनी एकत्र कोणते सिनेमे केले?
त्यांनी अनेक सुप्रसिद्ध सिनेमांमध्ये काम केले, ज्यात ‘बे नाम’ 1974, ‘अमर अकबर एंथॅनी’1977, ‘मुकद्दर का सिकंदर’ 1978, आणि ‘नसीब’ 1981 यांचा समावेश आहे.
कादर खानचा बॉलिवूडमधील योगदान काय आहे?
कादर खान फक्त एक विनोदी अभिनेता नव्हते, तर त्यांनी 300 पेक्षा जास्त सिनेमांमध्ये अभिनय केला आणि अनेक सिनेमांचे संवाद लेखन केले. त्यांच्या अभिनयाने प्रेक्षकांना हसवले, तर संवादांनी सिनेमांना बळकटी दिली.