अमिताभ बच्चन–रेखा यांचा ब्रेकअप का झाला? अभिनेत्रीच्या मैत्रिणीकडून मोठा खुलासा

बॉलिवूडच्या इतिहासात काही प्रेमकथा अशा आहेत ज्या कधीच पूर्ण झाल्या नाहीत, तरीही त्यांची चर्चा आजही थांबत नाही. त्यापैकीच एक अत्यंत गाजलेली आणि रहस्यमय प्रेमकथा म्हणजे अमिताभ बच्चन आणि रेखा यांचं नातं. अनेक दशकांनंतरही या दोघांच्या नात्याबाबत रसिकांमध्ये उत्सुकता कायम आहे. आता या नात्यामागचं वास्तव रेखा यांच्या अत्यंत जवळच्या मैत्रिणीने उघड केल्यामुळे ही चर्चा पुन्हा एकदा रंगू लागली आहे.
रेखा यांच्या मैत्रीण बीना रमाणी यांनी दिलेल्या मुलाखतीत या संपूर्ण नात्याचा भावनिक आणि वैयक्तिक पैलू उलगडून दाखवला आहे. बीना रमाणी यांच्या मते, रेखा या अमिताभ बच्चन यांच्यावर मनापासून प्रेम करत होत्या आणि त्यांच्या नात्याला समाजमान्यता मिळावी, अशी तिची तीव्र इच्छा होती. 'रेखाला तिचं नातं लपून ठेवायचं नव्हतं. अमिताभ यांनी ते खुलेपणाने स्वीकारावं, सर्वांसमोर मान्य करावं, असं तिला वाटायचं,' असं बीना यांनी सांगितलं.
मात्र त्या काळातील परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी होती. अमिताभ बच्चन हे आधीच अभिनेत्री जया बच्चन यांच्याशी विवाहबद्ध होते. त्याचबरोबर ते राजकारणात सक्रिय होण्याच्या तयारीत होते. त्यामुळे त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत कोणतीही वादग्रस्त चर्चा सार्वजनिक होणं त्यांच्या कारकिर्दीसाठी अडचणीचं ठरू शकत होतं. याच कारणामुळे अमिताभ आणि रेखा यांचं नातं कधीही अधिकृतपणे स्वीकारलं जाऊ शकणार नाही, हे हळूहळू स्पष्ट होत गेलं.
बीना रमाणी यांनी रेखा यांच्या बालपणाचाही उल्लेख केला. अभिनेते जेमिनी गणेशन यांच्या अनौरस अपत्य म्हणून जन्मलेल्या रेखा या लहानपणापासूनच भावनिकदृष्ट्या अस्थिर वातावरणात वाढल्या. 'रेखाला आयुष्यभर प्रेमाची कमतरता जाणवत राहिली. पालकांकडून मिळणारं भावनिक पाठबळ तिला पुरेसं मिळालं नाही. अवघ्या 13-14 व्या वर्षी तिने अभिनयक्षेत्रात पाऊल ठेवलं आणि बालपण जगण्याची संधीच तिला मिळाली नाही,' असं बीना यांनी सांगितलं.
याच पार्श्वभूमीमुळे रेखा या नात्यांबाबत अधिक भावनिक आणि अपेक्षाभरल्या असल्याचं बीना यांचं मत आहे. अमिताभ बच्चन जेव्हा सक्रिय राजकारणात उतरले, तेव्हा परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची झाली. त्या काळात रेखा न्यूयॉर्कला बीना रमाणी यांना भेटायला गेली होती. तेव्हा ती मानसिकदृष्ट्या अत्यंत कठीण काळातून जात होती. 'अमिताभ यांनी कदाचित तिला स्पष्टपणे सांगितलं होतं की त्यांचं नातं कधीही सार्वजनिक होणार नाही. ही गोष्ट रेखाला स्वीकारणं फार कठीण गेलं,' असंही बीना यांनी नमूद केलं.
दरम्यान, अमिताभ बच्चन आणि रेखा यांची ऑनस्क्रीन जोडी मात्र प्रेक्षकांच्या कायम लक्षात राहिली. ‘सिलसिला’ या चित्रपटात दोघांची केमिस्ट्री विशेष गाजली होती. याशिवाय ‘मुकद्दर का सिकंदर’, ‘मिस्टर नटवरलाल’, ‘सुहाग’, ‘दो अंजाने’ आणि ‘राम बलराम’ अशा अनेक यशस्वी चित्रपटांमध्ये दोघांनी एकत्र काम केलं. या चित्रपटांमधील त्यांच्या जवळिकीमुळेच त्यांच्या नात्याबाबतच्या चर्चांना अधिकच उधाण आलं.
आजही अमिताभ बच्चन आणि रेखा यांचं नाव एकत्र घेतलं की अनेक आठवणी, अफवा आणि कथा समोर येतात. मात्र बीना रमाणी यांच्या या खुलाशामुळे या नात्यामागची भावनिक गुंतागुंत, सामाजिक बंधनं आणि काळाची परिस्थिती अधिक स्पष्टपणे समोर आली आहे. अपूर्ण राहिलेली ही प्रेमकथा आजही बॉलिवूडच्या इतिहासातील सर्वांत चर्चेतल्या कथांपैकी एक ठरते.
FAQ
अमिताभ बच्चन आणि रेखा यांचं नातं तुटण्यामागचं मुख्य कारण काय होतं?
रेखा यांच्या मैत्रिणी बीना रमाणी यांच्या मते, रेखाला हे नातं सार्वजनिकपणे मान्य व्हावं असं वाटत होतं. मात्र अमिताभ बच्चन आधीच जया बच्चन यांच्याशी विवाहित होते आणि राजकारणात सक्रिय होत असल्यामुळे हे शक्य झालं नाही.
बीना रमाणी यांनी रेखा यांच्या आयुष्याबद्दल कोणते महत्त्वाचे खुलासे केले?
बीना रमाणी यांनी सांगितलं की, रेखा या भावनिकदृष्ट्या संवेदनशील होत्या. बालपणात पालकांकडून अपेक्षित प्रेम न मिळाल्यामुळे आणि लहान वयातच काम सुरू केल्यामुळे त्यांच्या आयुष्यावर त्याचा परिणाम झाला.
अमिताभ बच्चन आणि रेखा यांनी कोणकोणत्या चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केलं होतं?
अमिताभ बच्चन आणि रेखा यांनी ‘सिलसिला’, ‘मुकद्दर का सिकंदर’, ‘मिस्टर नटवरलाल’, ‘सुहाग’, ‘दो अंजाने’ आणि ‘राम बलराम’ या चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केलं आहे.