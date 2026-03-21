  • Marathi News
  • अनिल कपूर यांनी ‘धुरंधर 2’ का नाकारला? स्वतः सांगितलं खरं कारण

अनिल कपूर यांनी ‘धुरंधर 2’ का नाकारला? स्वतः सांगितलं खरं कारण

Aniil Kapoor on Dhurandhar 2 : चित्रपट हिट झाला की बॉलिवूड कलाकारांना ऑफर येते, पण सर्व नाकारतात. ‘धुरंधर 2’मध्ये अनिल कपूर यांनी का नकार दिला, जाणून घेऊया.

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 21, 2026, 08:42 AM IST
अनिल कपूर यांनी ‘धुरंधर 2’ का नाकारला? स्वतः सांगितलं खरं कारण

मुंबई : बॉलिवूडमध्ये सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय बनलेला चित्रपट म्हणजे ‘धुरंधर 2: द रिव्हेंज’. पहिल्या दोन दिवसांतच या चित्रपटाने जगभरात 200 कोटींचा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नोंदवला आहे, तर भारतात 100 कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, पुढील काही दिवसांत हा चित्रपट भारतीय सिनेमाच्या इतिहासात कमाईचा नवा विक्रम साधू शकतो. प्रेक्षक थिएटरमधून बाहेर पडताना चित्रपटाचे कौतुक करताना दिसत आहेत. हे कौतुक केवळ रणवीर सिंहच्या अभिनयापुरते मर्यादित नाही, तर इतर कलाकारांच्या भूमिकांमुळे आणि त्यांचे सीनसुद्धा प्रेक्षकांच्या लक्षात राहतात.

धुरंधरचा पहिला भाग जिथे संपला, तिथे अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले होते. दुसऱ्या भागात त्याची उत्तरे देण्यात आली आहेत, त्यामुळे प्रेक्षकांना एक संपूर्ण अनुभव मिळतो. रणवीर सिंहने हमजा अली मझारीचे पात्र साकारले असून, त्याचा अभिनय आणि स्क्रीन प्रेझेन्स प्रेक्षकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पसंत केला जात आहे. चित्रपटाची मेकिंगही अत्यंत बारकाईने करण्यात आली आहे. दिग्दर्शकाने न सांगितलेल्या सूक्ष्म गोष्टी प्रेक्षक स्वतः अनुभवतात, त्यामुळे हा चित्रपट प्रेक्षकांमध्ये क्रेझ बनला आहे.

धुरंधरच्या पहिल्या भागानंतर काही कलाकारांनी या चित्रपटात काम करण्यास नकार दिला होता. आता दुसऱ्या भागाबाबतही अशाच एका मोठ्या कलाकाराचं नाव चर्चेत आलं आहे अनिल कपूर. एका कार्यक्रमात त्यांनी स्पष्ट केलं की त्यांनी ‘धुरंधर 2’ला का नकार दिला.

अनिल कपूर यांचा खुलासा

'धुरंधर 2 मध्ये एका छोट्या केमियोसाठी दिग्दर्शक आदित्य धर यांनी माझ्याशी संपर्क साधला होता. पण मी नकार दिला. आज मी जो काही आहे, ते माझ्या प्रोफेशनलिझममुळे आणि आधी दिलेल्या शब्दाची कटिबद्धता पाळण्यासाठी आहे. टॅलेंटमुळे सर्व काही होत नाही. मी आदित्यला सांगितलं की, मला खरंच हा रोल करायला आवडला असता, पण मी हे दिवस दुसऱ्या कोणाला दिले आहेत,' असं अनिल कपूर यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, 'आता हा चित्रपट रिलीज झाला आहे आणि तो उत्तम आहे. यात माझं नुकसान आहे, पण हरकत नाही. मी विचार केला की, जर मी आदित्यचा चित्रपट करत असताना दुसऱ्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटाच्या दिग्दर्शकाने मला बोलावलं असतं आणि मी आदित्यचा चित्रपट नाकारून दुसरा चित्रपट केला असता, तर ते अनप्रोफेशनल ठरलं असतं. भविष्यात आम्ही नक्की काम करू.'

धुरंधर 3 बद्दल विचारल्यावर अनिल कपूर यांनी सांगितले, 'मला वाटत काहीतरी नवीन करायला हवं.' यामुळे प्रेक्षक आणि चाहत्यांमध्ये धुरंधर मालिकेबाबत उत्सुकता अधिक वाढली आहे. चाहत्यांना धुरंधर 3 कधी येईल, याची वाट पाहण्याची उत्सुकता दिसत आहे.

सध्या ‘धुरंधर 2’ने बॉक्स ऑफिसवर कामगिरीसहच सोशल मीडिया आणि चर्चा यामध्येही आपली ठळक ओळख निर्माण केली आहे. प्रेक्षकांनी चित्रपटातील संवाद, एक्शन सीन आणि कलाकारांच्या कामगिरीवर भरपूर प्रेम व्यक्त केले आहे. तसेच, अनेकांना चित्रपटाचा कथानक आणि ट्विस्ट्स प्रेक्षकांसाठी तितकाच आकर्षक ठरला आहे. चित्रपटाची सकस मार्केटिंग, दमदार स्टार कास्ट आणि दिग्दर्शनामुळे हा चित्रपट हिट ठरला आहे.

अशा परिस्थितीत, धुरंधर मालिकेच्या पुढच्या भागाकडे चाहत्यांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. प्रेक्षक या मालिकेच्या कथानकात अधिक सखोल जाण्यास उत्सुक आहेत, तसेच कलाकारांची निवड, नवे ट्विस्ट आणि दमदार सीन्स पाहण्याची अपेक्षा करत आहेत. त्यामुळे बॉलिवूडमध्ये धुरंधर मालिकेची क्रेझ आता फक्त ‘धुरंधर 2’पुरती मर्यादित नाही, तर भविष्यातील भागांसाठीही मोठा उत्साह निर्माण करत आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

इतर बातम्या

Mega Block : प्लॅटफॉर्म विस्तारासाठी मध्यरेल्वेवर 10 तासांच...

महाराष्ट्र बातम्या