फराह खान आणि दीपिका पादुकोणने एकमेकांना इंस्टाग्रामवर अनफॉलो का केलं ? ‘8-तासा कामाची शिफ्ट’ कमेंटवर फराह खानची प्रतिक्रिया

बॉलिवूडमध्ये सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय समोर आला आहे. फराह खान आणि दीपिका पादुकोण यांच्या इंस्टाग्रामवरील हालचालींबाबत अफवा पसरल्या होत्या. काही सोशल मीडिया युझर्सने असा दावा केला की, दोघींनी एकमेकांना अनफॉलो केले आहे आणि फराहची चर्चित “8-तासांची कामाची शिफ्ट” कमेंट दीपिकाच्या कामाच्या अटींवर टीका करत होती. मात्र, फराहने आता या सर्व अफवांवर स्पष्ट उत्तर दिले आहे. फराह खानने Pinkvilla शी बोलताना सांगितले की, दोघींमध्ये कधीही कोणताही वाद नव्हता आणि तिच्या आणि दीपिकाच्या मैत्रीत कुठलीही तणावाची गोष्ट नाही. फराह म्हणते, “सुरुवातीपासून आम्ही एकमेकांना फॉलो केलेले नव्हतो. ‘हॅपी न्यू इयर’ सिनेमाच्या शूट दरम्यान आम्ही ठरवले होते की इंस्टाग्रामवर संवाद न करता डायरेक्ट मेसेज आणि कॉलद्वारेच संपर्क साधू. दीपिकाला इंस्टाग्रामवर स्टोरीज टाकायला आवडत नाहीत, त्यामुळे जन्मदिवसासारख्या प्रसंगांवर आम्ही स्टोरीही टाकत नाही.
फराहने आपल्या चर्चित 8-तासांच्या कामाच्या कमेंटबाबतही स्पष्टीकरण दिले. ती म्हणते की, 'हा कमेंट वाईट नव्हता. मी फक्त दिलिपला सांगण्यासाठी म्हटले होते की, आता तूही 8 तास काम करशील, जे प्रत्यक्षात तो फक्त 2 तास करतो.' या कमेंटवरून चाहत्यांनी चुकीचा अर्थ लावला होता, परंतु फराहने स्पष्ट केले की हा फक्त विनोदपूर्ण आणि हलका प्रहास होता, ज्याचा दीपिकाच्या कामाशी काही संबंध नाही. फराहने आणखी सांगितले, 'कोणीही माहित नाही की मी दीपिकाला पहिल्यांपैकी भेटणाऱ्या लोकांपैकी एक होते, जेव्हा दुआ जन्माला आली. हे सर्व इंस्टाग्राम किंवा पॅप्ससाठी केले जात नाही.' यावरून स्पष्ट होते की, फराह आणि दीपिकाची मैत्री खूप वैयक्तिक आणि प्रामाणिक आहे.
दरम्यान, दीपिका पादुकोण सध्या तिच्या व्यावसायिक निवडींमुळे चर्चेत आहे. रिपोर्टनुसार, ती ‘संदीप रेड्डी वांगा’च्या ‘स्पिरिट’ चित्रपटातून बाहेर पडल्यानंतर ‘काळकी 2’ मधूनही बाहेर करण्यात आली होती. तिच्या अटी आठ तास काम, जास्त वेतन आणि नफ्यात हिस्सा या निर्माता अपेक्षांशी जुळत नव्हत्या. यामुळे काही अफवा पसरल्या की, फराह आणि दीपिकामध्ये मतभेद आहेत.
फराह खानच्या स्पष्ट प्रतिक्रियेनंतर आता अफवांवर विराम लागला आहे. तिने दाखवले की, अनफॉलो आणि कमेंट असूनही, दीपिकासोबत तिचे नाते खूप मजबूत आहे आणि हे नाते सोशल मीडियाच्या पलिकडे आहे. फराहच्या खुलाश्यानंतर चाहत्यांना हे कळाले की, दोघींची मैत्री वैयक्तिक आहे आणि त्यांच्या व्यावसायिक व सोशल मीडिया हालचालींमुळे कोणताही वाद किंवा मतभेद उद्भवलेला नाही. फराह खानने या खुलाश्याद्वारे एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे की, सोशल मीडियावरील अफवा किंवा गैरसमजावर विश्वास ठेवू नये, आणि कलाकारांच्या वैयक्तिक नात्याचा आदर केला पाहिजे.
FAQ
फराह खानने दीपिका पादुकोणला इंस्टाग्रामवर अनफॉलो केल्याची अफवा खरी आहे का?
नाही. फराह खानने स्पष्ट केले की, दोघींमध्ये कधीही वैयक्तिक वाद नव्हता. त्यांनी आधीच ठरवले होते की इंस्टाग्रामवर संपर्क न करता डायरेक्ट मेसेज आणि कॉलद्वारेच संवाद साधायचा.
फराहची '8 तासांची कामाची शिफ्ट' कमेंट दीपिकाच्या कामावर टीका होती का?
नाही. फराहच्या म्हणण्यानुसार हा कमेंट विनोदपूर्ण होता. ती म्हणाली की, हे फक्त दिलिपला सांगण्यासाठी होते की, आता तूही 8 तास काम करशील, जे प्रत्यक्षात तो फक्त 2 तास करतो. दीपिकाच्या कामाशी याचा काही संबंध नाही.
फराह आणि दीपिकाचे नाते आताही मजबूत आहे का?
हो. फराहने सांगितले की, अनफॉलो आणि कमेंट असूनही, त्यांचे वैयक्तिक नाते खूप मजबूत आहे आणि सोशल मीडियाच्या अफवांपेक्षा ते खूप पुढे आहे.