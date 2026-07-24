'घृणास्पद... हे लोक कोण आहेत?' मलायका अरोरा खेसारीलाल यादववर का संतापली? वाचा संपूर्ण प्रकरण

Malaika Arora Angry on Khesarilal Yadav : बॉलीवूडची क्वीन मलायका अरोरा सध्या सोशल मिडियावर प्रचंड चर्चेत आहेत, मलायका अरोरा ही नेहमीच तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळाली आहे मलायका तिच्या दिसण्यामुळे किंवा फॅशनमुळे नाही, तर सुपरस्टार खेसारी लाल यादव यांच्यावर तिने व्यक्त केलेल्या रागामुळे चर्चेत आहे. चला जाणून घेऊया की नक्की प्रकरण काय आहे. तिने सोशल मिडियावर एक पोस्ट केली आहे यामध्ये ती भोजपुरी सुपरस्टार खेसारीलाल यादवच्या एका व्हिडिओवर संताप व्यक्त करताना दिसत आहे. नक्की प्रकरण काय यासंदर्भात सविस्तर माहिती आम्ही तुम्हाला देणार आहोत.
सोशल मिडियावर भोजपुरी सुपरस्टार खेसारीलाल यादवचा एक व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ खेसारी लाल यादव उपस्थित असलेल्या एका कार्यक्रमातील आहे. जेव्हा ते पापाराझींसाठी पोज देण्यासाठी आले, तेव्हा तिथे एक कुत्रा झोपलेला होता आणि त्यांनी त्याला तिथून हटवले. जेव्हा तो कुत्रा जागेवरून हलत नव्हता, तेव्हा एक माणूस कधी त्याला पायाने ढकलत होता, तर कधी हाताने ओढून खेसारींपासून दूर नेत होता. हा व्हिडिओ काही क्षणातच वेगाने व्हायरल झाला आणि नेटकऱ्यांनी अभिनेत्यावर टीका करायला सुरुवात केली. हा व्हिडिओ अभिनेत्री मलायका अरोराने देखील तिच्या सोशल मिडियावर शेअर केला आहे.
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इंटरनेटवर व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ पाहून मलायका अरोरा सुद्धा संतापली. गुरुवारी, तिने खेसारीचा तोच व्हिडिओ तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर पुन्हा शेअर केला आणि आपला राग व्यक्त केला. तिने विचारले, "हे लोक कोण आहेत? आणि हा उभा राहून पोज देणारा माणूस कोण आहे? हास्यास्पद." मलायका अरोराची खेसारीबद्दलची पोस्ट आता इंटरनेटवर व्हायरल होत आहे. ही अभिनेत्री नेहमीच श्वानप्रेमी राहिली आहे आणि ती नेहमीच त्यांना पाठिंबा देत असते. मलायका अनेकदा तिच्या कुत्र्यांसोबत दिसते आणि त्यांचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतात.
Malaika Arora slammed Kesari Lal Yadav for ordering to remove a dog when he was about to get his photos clicked— Tod Cinematic (@TodCinematic) July 23, 2026
She said "who is this guy standing and posing" pic.twitter.com/fB3B767Lu9
चित्रपटसृष्टीपासून दूर, मलायका अरोरा सध्या मॉडेल आणि रिॲलिटी शोमध्ये परीक्षक म्हणून काम करत आहे. ती आयटम साँग्समध्येही आपल्या अदा दाखवते. ती शेवटची यो यो हनी सिंगच्या 'चिलगम' या म्युझिक व्हिडिओमध्ये दिसली होती. हे गाणे भोजपुरीमध्ये रिक्रिएट करून सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते.