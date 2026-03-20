‘तुला मारेन’; सेटवरच नाना पाटेकर यांचा पारा चढला; पंकज त्रिपाठी यांच्यावर का भडकले?

Nana Patekar-Pankaj Tripathi Fight : मुलाखतीत नानांनी उघड केली ती घटना, जिथे त्यांनी पंकज त्रिपाठी यांना चक्क धमकी दिली होती; असं काही का घडलं?  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 20, 2026, 09:33 AM IST
बॉलिवूडचे दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर हे त्यांच्या अभिनयापेक्षा जास्त त्यांच्या थेट, रोकठोक आणि तितक्याच तिखट स्वभावासाठी ओळखले जातात. जे मनात असेल, ते तसंच समोरच्याला सांगण्यात नाना कधीच मागे हटत नाहीत. त्यांच्या या स्पष्टवादितेमुळे अनेकदा सेटवर छोटे-मोठे प्रसंग चर्चेचा विषय बनतात. नुकत्याच एका मुलाखतीत नानांनी अशीच एक घटना उघड केली, जिथे त्यांनी प्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी यांना चक्क मारण्याची धमकी दिल्याचं सांगितलं. पण प्रत्यक्षात हे कसं घडलं, ते पाहूया.

नानांचा स्वभाव – कडक पण कोमल

नाना पाटेकरांचा स्वभाव जितका कडक, तितकेच ते कोमल मनाचे आहेत. इतरांच्या मदतीसाठी धावून जाणं हे त्यांचं स्वभावच आहे. अभिनय क्षेत्रात काम करताना नाना त्यांच्या सहकलाकारांच्या कामाची नेहमीच दखल घेतात. हेच त्यांचे व्यक्तिमत्त्व त्यांच्या या घटनेतूनही दिसून येतं.

‘काला’च्या सेटवरची घटना

2018 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या दाक्षिणात्य सुपरस्टार रजनीकांत यांच्या ‘काला’ चित्रपटात नानांनी 'हरिदेव अभ्यंकर' या खलनायकाची भूमिका साकारली होती. या चित्रपटाच्या सेटवर जेव्हा नानांनी पंकज त्रिपाठीला पाहिलं, तेव्हा ते थक्क झाले. पंकज सारखा गुणी अभिनेत्याला एका पोलीस ऑफिसरच्या अतिशय छोट्या रोलमध्ये पाहून नानांचा राग चढला. ‘काला’मध्ये पंकजची भूमिका इतकी छोटी होती की ती कोणत्याही सामान्य कलाकारालाही देता आली असती. मात्र, पंकजने त्याच्यासाठी एका मोठ्या संधीसाठी हा रोल स्वीकारला.

सेटवरचा संवाद

नानांनी पंकजला पाहताच विचारलं, 'पंकज, तू इथे काय करतोयस?' पंकजने अगदी साधेपणाने उत्तर दिलं, 'सर, एक छोटी भूमिका आहे. तुम्ही आणि रजनीकांत सरांसोबत काम करता येईल म्हणून मी आलो.' हे ऐकून नानांचा पारा चढला. त्यांनी आपल्या खास शैलीत पंकजला सुनावलं, "तू इतका मोठा अभिनेता आहेस, अशा छोट्या भूमिका का करतोयस? आमच्यासोबत काम केल्यामुळे तू मोठा होणार नाहीस, तू आधीच तुझ्या कलेने मोठा झाला आहेस. पुन्हा जर अशा छोट्या भूमिका स्वीकारलास, तर मी तुला धरीन आणि मारेन.'

पंकजने उत्तर दिलं, 'नाही सर, तुम्ही आहात आणि रजनीकांत अण्णा आहेत, मला तुमच्यासारख्या दिग्गजांसोबत काम करण्याची इच्छा होती.' तरीही नानांना हे पटले नाही. त्यांच्या मते, कलाकाराने आपल्या प्रतिभेचा आदर राखायला हवा आणि आपल्या उंचीला साजेसे रोल निवडायला हवे.

नानांचा संदेश प्रतिभेचा आदर

नाना पाटेकरांच्या या सल्ल्यामागे खोल अर्थ होता. त्यांनी स्पष्ट केलं की, कलाकाराने स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवायला हवा. केवळ मोठे नाव आहे म्हणून स्वतःची मूल्य कमी करणारी भूमिका स्वीकारणं हे कलेचा अपमान करण्यासारखं आहे. यातून नाना पाटेकरांनी कलाकारांसाठी एक महत्त्वाचा संदेश दिला आपली प्रतिभा आणि मेहनत ओळखा, योग्य भूमिका निवडा आणि स्वतःच्या कामाचा आदर राखा.

पंकज त्रिपाठीचा अभिनय आणि नानांचा आदर

पंकज त्रिपाठी यांनी गेल्या काही वर्षांत ‘मिर्झापूर’मधील कालीन भैया किंवा ‘स्त्री’मधील रुद्र भैय्या यांसारख्या भूमिकांमुळे आपलं अभिनय क्षेत्रात स्थान निर्माण केलं आहे. नानांच्या या शब्दांतून पंकजच्या कामाबद्दलचा आदर आणि त्यांच्या क्षमतेची दखल दिसून येते.
सेटवरला हा छोटासा प्रसंग नानांच्या थोड्या रागातून सुरू झाला, पण त्यामागे अभिनयाविषयीचा आदर आणि कलाकारासाठीची चिंता होती. नाना पाटेकर आणि पंकज त्रिपाठीची ही घटना प्रेक्षकांसाठी फक्त मनोरंजक नाही, तर प्रत्येक कलाकारासाठी प्रेरणादायीही ठरते कलेचा आदर राखणे, प्रतिभेचा सन्मान करणे आणि योग्य भूमिका स्वीकारणे, हेच खऱ्या कलाकाराचे खुणावणारे गुण आहेत.

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

