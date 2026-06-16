/फुलवा खामकरने सोनम कपूरला प्रशिक्षण देण्यास का दिला नकार? पहिल्यांदाच केला अनेक गोष्टींची खुलासा

लोकप्रिय नृत्यदिग्दर्शिका म्हणून लोकप्रिय असलेली फुलवा खामकरने एका पॉडकास्टमध्ये पहिल्यांदाच्या आपल्या खासगी आणि करिअरच्या गोष्टींचा खुलासा केला आहे. फुलवा खामकरने अनेक कलाकारांना नृत्य शिकवलं असून लोकप्रिय गाण्यांसाठी नृत्य दिग्दर्शिका म्हणून काम केलं आहे. यामध्ये मराठी तसेच बॉलिवूडमधील कलाकारांचा देखील समावेश आहे.
फुलवा खामकरने नुकत्याच एका मुलाखतीत आपल्या नृत्याच्या करिअरबद्दल सांगितलं आहे. आईकडून नृत्याची आवड निर्माण झाली. पहिलं तिने कुणाकडून प्रशिक्षण घेतलं नाही मात्र तिने जिम्नॅस्टिकचं प्रशिक्षण घेतलं आहे. नृत्याची आवड असल्यामुळे फुलवा कॉलेजमधील मुलांना डान्स शिकवायची आणि स्वतः देखील इतर कार्यक्रमांमध्ये सहभाग घ्यायची.
फुलवा सांगते की, कामांमधून अपॉर्चुनिटीज मिळतात हे काय डोक्यातच नाही आवडत तिकडे जायचं नाही आवडत तिकडे नाही जायचं. मी समर्थ मंदिरमध्ये शिकवायचे तर ती खूप ट्रेडिशनल आमची एक संस्था घट्ट संस्था आहे. अगदी आर एसएस फॉलो करणारी मी होते. त्यामुळे सरांनी असं प्रायव्हेट शिकवायचं नाही हे सांगितलं होतं. आणि त्या विचारांचा पगडा माझ्यावर होता असं फुलवा सांगते.
मी व्हायएमसीमध्ये क्लास घ्यायचे, मला अनिल कपूरनी तेव्हा विचारलं,' सोनम कपूर माझी लहान आहे मुलगी बारा वर्षांची आहे. तिला तु्म्ही शिकवाल का? असं विचारलं पण मी प्रायव्हेट शिकवत नाही तुम्ही तिला व्हायएमसीला पाठवा असे उत्तर मी दिलं. तेव्हा गाईड करायला कोणी नाही काही माहिती नव्हतं कशी काम मिळवायती. मग तिकडे व्हायएमसीमध्ये जावेदची मुलं यायची किंवा सरोजजींची लेक आली होती असे लोक आले पण या सगळ्याचा पुढे जाण्यासाठी वापर करायचा असतो अजूनही कळत नाही, असं फुलवा सांगते.