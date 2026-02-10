प्रार्थना बेहेरेने मुंबई का सोडली आणि ती सध्या कुठे राहते? जाणून घ्या शिफ्ट होण्यामागचं खरं कारण !

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Why did Prarthana Behere leave Mumbai : मुंबई सोडण्याचा निर्णय का घेतला? प्रार्थना बेहेरेने दिला खुलासा.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 10, 2026, 07:39 AM IST
मराठी मनोरंजनसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरे आपल्या अभिनयामुळे कायमच प्रेक्षकांच्या मनात विशेष स्थान निर्माण करत असते. मालिकांपासून चित्रपटांपर्यंत तिने वेगवेगळ्या भूमिका साकारल्या असून, तिचा सहजसुंदर अभिनय प्रेक्षकांना नेहमीच मंत्रमुग्ध करून टाकतो. अभिनयाबरोबरच प्रार्थना सोशल मीडियावरही प्रचंड सक्रिय आहे आणि चाहत्यांशी सतत संपर्क साधत असते.

मात्र अनेकांना माहिती नसेल की, प्रार्थना काही वर्षांपूर्वी मुंबई सोडून एका निवांत आणि शांत ठिकाणी राहण्याचा निर्णय घेतला. तिने आपल्या नवऱ्यासोबत मुंबई सोडून अलिबागमध्ये शिफ्ट होण्याचे ठरवले. नुकत्याच एका दिलखुलास मुलाखतीत तिने हा निर्णय का घेतला याबाबत सविस्तर खुलासा केला.

मुंबईपासून दूर अलिबागमध्ये राहण्यामागचं कारण विचारल्यावर प्रार्थनाने सांगितलं, 'सध्या माझ्या घरी एकूण 12 श्वान आहेत. या सगळ्यांसोबत मी फार्महाऊसवर वेळ घालवते, खेळते. त्यांच्याबरोबर दिवस कसा जातो, हे खरंच कळत नाही. जेव्हा मी अलिबागला असते, तेव्हा मी अभिनेत्री नसते… तेव्हा मी फक्त त्यांची आई असते. अलिबागमध्ये मी माझं आयुष्य अतिशय आनंदात आणि शांतपणे जगते. खरं सांगायचं तर मला असंच आयुष्य हवं आहे.'

प्रार्थनाने सांगितलं की, कोव्हिडनंतर तिच्या आयुष्याकडे पाहण्याच्या दृष्टीकोनात मोठा बदल झाला. ती म्हणाली, 'कोव्हिडनंतर लक्षात आलं की आपण कधीही फक्त कामात अडकून जगणं विसरू नये. कुटुंबासाठी वेळ देणं खूप गरजेचं आहे. मुंबईत असताना माझा नवरा सकाळी आठ वाजता ऑफिसला जायचा आणि रात्री 12 वाजता परत यायचा. मीही शूटिंग संपवून उशिरा घरी परतायचे. त्यामुळे आमच्यासाठी एकमेकांसाठी वेळ मिळत नव्हता.'

या अनुभवातून प्रार्थना आणि तिचा नवरा यांनी काम आणि वैयक्तिक आयुष्याचं नीट नियोजन करण्याचा निर्णय घेतला. ती म्हणाली, 'जेव्हा काम असतं, तेव्हा आम्ही मुंबईत चार दिवस राहतो आणि काम पूर्ण करतो. त्यानंतर शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार आम्ही अलिबागला जातो. घरी असताना फक्त कुटुंबाला वेळ द्यायचा असा आमचा ठाम निर्णय आहे.'

अलिबागमध्ये राहताना प्रार्थना आपल्या श्वानांसोबत वेळ घालवते, त्यांच्याबरोबर खेळते, आणि फार्महाऊसच्या शांत वातावरणाचा पूर्णपणे आनंद घेत असते. ती स्वतःला फक्त अभिनेत्री नव्हे तर आई आणि कुटुंबाची काळजी घेणारी व्यक्ती म्हणून अनुभवते.

प्रार्थनाच्या या खुलाश्यानंतर तिच्या चाहत्यांना तिच्या निवांत आणि आनंदी जीवनशैलीबद्दल अधिक माहिती मिळाली आहे. अनेकांनी सोशल मीडियावर तिच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून, तिच्या शांत जीवनशैलीचा आदर व्यक्त केला आहे. प्रार्थना बेहेरेचा हा निर्णय दर्शवतो की, व्यावसायिक यशासोबतच वैयक्तिक आयुष्याला प्राधान्य देणे किती महत्त्वाचे आहे.

