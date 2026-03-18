राकेश बापटचा घटस्फोट नक्की का झाला? बहिणीने सांगितलं नेमकं काय घडलं

Rakesh Bapat and Ridhi dogra divorce : अभिनेता राकेश बापट सध्या बिग बॉस मराठीमुळे प्रेक्षकांच्या लक्षात आहे. शोमध्ये त्याने आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल अनेकदा विचार मांडले आहेत. नुकत्याच एका मुलाखतीत, त्याच्या बहिणीने घटस्फोटामागचं कारण स्पष्ट केलं आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 18, 2026, 05:47 PM IST
राकेश बापटचा घटस्फोट नक्की का झाला? बहिणीने सांगितलं नेमकं काय घडलं

राकेश बापट, ‘नवरी मिळे हिटलरला’ मालिकेत एजेची भूमिका साकारून घराघरात लोकप्रिय झालेला अभिनेता, कलाविश्वात बऱ्याच वर्षांपासून सक्रिय आहे. सध्या तो ‘बिग बॉस मराठी’च्या सहाव्या सिझनमध्ये सहभागी आहे, तर याआधी तो हिंदी बिग बॉसमध्येही झळकला होता. अभिनयासोबतच त्याचे वैयक्तिक आयुष्यही नेहमीच चर्चेत राहिले आहे.

राकेशने प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेत्री रिधी डोग्राशी लग्न केले होते. त्यांच्या लग्नाची सुरुवात प्रेमकहाणीप्रमाणेच झाली होती. दोघांची भेट एका मालिकेदरम्यान सेटवर झाली होती आणि काही काळ डेट केल्यानंतर त्यांनी लग्नाचा निर्णय घेतला. लग्नानंतर त्यांनी आठ वर्षे एकत्र जीवन व्यतीत केले, परंतु वेळोवेळी वाढत गेलेल्या अपेक्षा आणि मतभेदांमुळे त्यांचे नाते टिकू शकले नाही.

वैयक्तिक आयुष्याबाबत अनेकदा चर्चेत आलेला राकेश बापट आता त्याच्या बहिणी शीतल बापटच्या मुलाखतीमुळे पुन्हा चर्चेत आला आहे. शीतलने खुलासा केला की, 'राकेश आणि रिधी यांच्यात एकमेकांविषयी खूप आदर आहे. कुठल्याही नात्यात आदर महत्त्वाचा असतो. परंतु, कधी कधी अपेक्षा वाढतात आणि त्या अपेक्षांमुळे नात्यात दुरावा निर्माण होतो. त्यामुळे दोघांनी आपापसात वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला.'

शीतलने पुढे सांगितले, 'एकमेकांशी पटत नसेल तर नात्यात कटुता निर्माण करण्याचा काही अर्थ नाही. नातं एका टप्प्यानंतर विषारी बनू नये. राकेशला हे आवडत नाही आणि रिधीसुद्धा त्याच स्वभावाची आहे. घटस्फोटानंतरही दोघांमध्ये चांगली मैत्री कायम आहे.'

रिधीनेही एका मुलाखतीत सांगितले की, जरी आठ वर्षांच्या वैवाहिक जीवनानंतर घटस्फोट झाला असला तरी आजही जेव्हा तिला एखादी समस्या येते, तेव्हा ती राकेशची मदत घेते. घटस्फोटानंतरही त्यांचे नाते विश्वास आणि सहकार्याच्या आधारे टिकले आहे. राकेश बापटनेही पूर्वी स्पष्ट केले आहे की, घटस्फोटानंतरही तो रिधीशी चांगल्या नात्यात आहे आणि दोघे एकमेकांच्या कुटुंबियांच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होतात. यामुळे त्यांच्या चाहत्यांना दोघांच्या वैयक्तिक नात्याबाबत विश्वास वाटतो.

राकेश आणि रिधीची प्रेमकहाणी आणि नंतर घटस्फोटाची परिस्थिती हे फक्त वैयक्तिक मतभेदांमुळे घडले, असे शीतल स्पष्ट करते. पण आदर, प्रेम आणि मैत्री या मूल्यांनी दोघांमध्ये अजूनही कायम ठेवले आहेत. या खुलाश्यानंतर चाहत्यांना राकेश आणि रिधीच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत अनेक शंका दूर झाल्या आहेत. घटस्फोटानंतरही दोघांमध्ये जिव्हाळा आणि आदर टिकलेला आहे, हे स्पष्टपणे दिसून येते.

राकेश बापटच्या चाहत्यांसाठी आणि टीव्ही प्रेक्षकांसाठी हे एक सशक्त संदेश आहे की, नातं जरी वैयक्तिक मतभेदांमुळे संपले, तरी आदर आणि मैत्री कायम ठेवता येते. या घटनेमुळे बॉलिवूडमधील वैवाहिक आणि वैयक्तिक नात्यांबाबतही चर्चा सुरू आहे. या प्रकाराने प्रेक्षकांना नात्यांमधील आदर, संवाद आणि संयम याचे महत्त्व समजून घेतले पाहिजे, असेही अनेक समीक्षक म्हणत आहेत.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

