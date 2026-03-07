English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  मनोरंजन
कोणत्या खास कारणामुळे रश्मिका - विजयने लग्नासाठी 10:10 ही वेळ निवडली?

रश्मिका आणि विजयने काही दिवसांपूर्वी विवाहबद्ध झाले, परंतु लग्नासाठी सकाळी 10:10 ही वेळ का ठरवली, यावर सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 7, 2026, 03:40 PM IST
दक्षिण चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री रश्मिका मंदाना आणि अभिनेता विजय देवरकोंडा यांचे लग्न नुकतेच राजस्थानमधील उदयपूर येथे पार पडले. 26 फेब्रुवारी, गुरुवारी, दोघांनी कुटुंबीय आणि जवळच्या मित्रांच्या उपस्थितीत विवाहबंधनात अडकत नवीन आयुष्याची सुरुवात केली. या लग्नातील खास बाब म्हणजे त्यांनी सकाळी 10:10 वाजताचा मुहूर्त निवडला, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये आणि अंकशास्त्रात रस असलेल्या लोकांमध्ये चर्चेला उधाण आले आहे.

पारंपरिक विधी आणि खास सोहळा

या विवाहसोहळ्यात तेलुगू आणि कोडवा या दोन्ही परंपरेनुसार विधी पार पाडण्यात आले. पारंपरिक पोशाख, विधी आणि कौटुंबिक वातावरणात झालेला हा सोहळा अत्यंत खास ठरला. विधी दरम्यान दोन्ही कुटुंबीयांनी लग्नाला खास रंगत आणली. विवाहसोहळ्यातील फोटोंमध्ये रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा दोघेही पारंपरिक पोशाखात अत्यंत सुंदर दिसत होते. मात्र, लग्नातील 10:10 वाजताचा मुहूर्त सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आणि अनेकांनी या वेळेबद्दल उत्सुकता व्यक्त केली.

घड्याळांमधील 10:10 वेळ

आपण घड्याळांच्या जाहिरातींमध्ये किंवा शो-रूममध्ये ठेवलेल्या घड्याळांकडे पाहिल्यास बहुतांश वेळा त्यावर 10:10 अशी वेळ दाखवलेली दिसते. अनेक घड्याळांवर तास काटा 10 आणि मिनिट काटा 2 वर ठेवलेला असतो. त्यामुळे लोकांना प्रश्न निर्माण होतो की ही वेळ फक्त ट्रेंड आहे की काही खास कारण आहे. काही लोकांचा असा विश्वास आहे की या वेळेमुळे घड्याळ अधिक आकर्षक दिसते आणि त्याचा दृश्य परिणाम चांगला लागतो.

अंकशास्त्रानुसार महत्त्व

अंकशास्त्रात 10:10 या संख्येला विशेष महत्त्व दिले जाते. अनेक न्यूमरोलॉजिस्टच्या मते, हा नंबर नवीन सुरुवात, प्रेम, सकारात्मक ऊर्जा आणि यश यांचे प्रतीक आहे. 10:10 हा ‘एंजेल नंबर’ म्हणूनही ओळखला जातो, जो जीवनात आनंद, पवित्रता आणि चांगल्या संधींचे संकेत देतो. काही अंकशास्त्रज्ञांच्या मते सकाळी 10:00 ते 10:20 या वेळेचा संबंध लेकाबेल नावाच्या एंजेलशी जोडला जातो, जो यश, सुरक्षितता आणि नव्या कामांसाठी शुभ मानला जातो. त्यामुळे अनेक जण या वेळेला नवीन कामांची सुरुवात करण्यासाठी शुभ मानतात.

फक्त ट्रेंड की शुभ संकेत?

रश्मिका-मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या लग्नातील 10:10 मुहूर्त हा फक्त ट्रेंड आहे की खरोखरच शुभ संकेत आहे, याबाबत वेगवेगळी मते व्यक्त होत आहेत. काही लोकांचा विश्वास आहे की ही वेळ सोशल मीडियातील ट्रेंडमुळेच निवडली गेली आहे, तर काहीजण अंकशास्त्रानुसार या वेळेला नव्या सुरुवातीचे आणि यशाचे प्रतीक मानतात. त्यामुळे या खास वेळेमुळे त्यांच्या विवाहसोहळ्याची चर्चा अधिक रंगली आहे.

चाहत्यांची प्रतिक्रिया

सोशल मीडियावर चाहत्यांनी या वेळेबाबत उत्सुकता व्यक्त केली आहे. अनेकांनी या वेळेला शुभ मानून दोघांच्या लग्नासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. काही अंकशास्त्रप्रेमींनी तर या मुहूर्तावर विश्लेषण करून त्याचे सकारात्मक अर्थ समजावले आहेत. लग्नाच्या या खास वेळेमुळे रश्मिका आणि विजयचा सोहळा फक्त पारंपरिक आणि भव्य नाही तर अंकशास्त्रीय दृष्ट्या शुभदेखील ठरला आहे.

लग्नाचा सारांश

एकंदरीत, रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांचे लग्न केवळ मनोरंजनविश्वातीलच नाही तर सोशल मीडियावरही चर्चेचा विषय बनले आहे. त्यांच्या लग्नातील 10:10 वाजताचा मुहूर्त, पारंपरिक विधी, आणि दोघांच्या कौटुंबिक वातावरणामुळे हा सोहळा चाहत्यांसाठी खास ठरला आहे. लग्नाच्या या घटनेमुळे दक्षिण चित्रपटसृष्टीतील चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणि आनंदाचा रंग पसरला आहे.

