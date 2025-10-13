English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सलमानच्या माजी गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानीने बंदुकीचा परवाना का मागितला?

संगीता बिजलानीने बंदुकीचा परवाना मिळवण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे.  

Intern | Updated: Oct 13, 2025, 03:28 PM IST
बॉलिवूडमधील लोकप्रिय अभिनेत्री संगीता बिजलानी सध्या तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आली आहे. संगीता ही सलमान खानची माजी गर्लफ्रेंड असून आजही ती त्यांच्या जवळची मैत्रिण मानली जाते. ती खान कुटुंबाच्या अनेक कार्यक्रमांमध्ये देखील उपस्थित राहते. अलीकडेच, संगीता बिजलानीनं सुरक्षेसाठी बंदुकीच्या परवान्यासाठी अर्ज केला आहे. या निर्णयामागे मुख्य कारण म्हणजे गेल्या 18 जुलै रोजी पुण्याजवळील पवना येथील त्यांच्या फार्महाऊसवर घडलेली चोरी आणि तोडफोडीची भयानक घटना. या घटनेनं अभिनेत्रीला खूप अस्वस्थ केले आहे. वृत्तसंस्थेशी बोलताना संगीता बिजलानी म्हणाली, 'मी गेल्या 20 वर्षांपासून पवनामध्ये राहते आणि हे माझं घर आहे. परंतु, या भयानक चोरीला तीन महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे. चोरी आणि तोडफोड अत्यंत भयानक होती आणि मी भाग्यवान आहे की त्या वेळी मी तिथे नव्हते.'

संगीता बिजलानींनी पुण्याचे पोलिस अधीक्षक संदीप सिंग गिल यांची भेट घेऊन आपली सुरक्षा चिंता व्यक्त केली. पोलिसांनी सखोल चौकशी आणि गुन्हेगारांना अटक करण्याचे आश्वासन दिल्याचे सांगितले आहे. संगीता म्हणाल्या, 'एक महिला म्हणून, मी एकटी घरी जाताना काही सुरक्षा खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. मला यापूर्वी कधीही त्याची गरज वाटली नव्हती, परंतु आता मी असुरक्षित वाटते.'

पुण्यातील फार्महाऊसवर दरोडा

पोलिसांच्या माहितीनुसार, जुलैमध्ये काही अज्ञात व्यक्तींनी संगीता बिजलानीच्या फार्महाऊसमध्ये प्रवेश केला. त्यांनी केवळ चोरी केली नाही, तर घरात मोठी तोफोडफोड केली. फार्महाऊसमधील रेफ्रिजरेटर, टीव्ही, फर्निचर अशा अनेक वस्तूंची हानी केली. तसेच, 50,000 रुपये रोख आणि सुमारे 7,000 रुपये किमतीचा टीव्ही देखील चोरी केला गेला. शिवाय, घराभोवती लावलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे देखील तोडण्यात आले होते, ज्यामुळे पोलिसांनी हा जाणूनबुजून केला गेलेला कट मानला आहे. अपघाताच्या वेळी घरात कोणीही उपस्थित नव्हते. याशिवाय, घराच्या भिंतींवर आक्षेपार्ह आणि अश्लील चित्रेही काढली गेली होती. संगीता बिजलानीच्या या निर्णयामुळे, बॉलिवूडमधील अनेक कलाकार आणि चाहत्यांनी तिला पाठिंबा दिला आहे. अभिनेत्रीच्या सुरक्षिततेसाठी बंदुकीच्या परवान्याची मागणी करताना त्यांनी स्पष्ट केले की ही पावले फक्त तिच्या आणि तिच्या घराच्या संरक्षणासाठी आहेत.

FAQ
संगीता बिजलानीने बंदुकीचा परवाना का मागितला?
संगीता बिजलानीने सुरक्षेसाठी बंदुकीचा परवाना मागितला. यामागे मुख्य कारण म्हणजे पुण्याजवळील पवना येथील तिच्या फार्महाऊसवर झालेली चोरी आणि तोडफोडीची घटना.
पुण्यातील फार्महाऊसवर काय घडले होते?
जुलै महिन्यात काही अज्ञात व्यक्तींनी संगीता बिजलानीच्या फार्महाऊसमध्ये प्रवेश करून चोरी आणि तोडफोड केली. त्यांनी रोख, टीव्ही, फर्निचर आणि इतर महागड्या वस्तूंचा हानीकारक परिणाम केला. तसेच घराभोवती लावलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे तोडले गेले आणि भिंतींवर आक्षेपार्ह चित्रे काढली गेली.
पोलिसांनी काय कारवाई केली आहे?
संगीता बिजलानींनी पुणे ग्रामीण पोलिसांकडे अर्ज केला आणि पोलिस अधीक्षक संदीप सिंग गिल यांनी सखोल चौकशी व गुन्हेगारांना अटक करण्याचे आश्वासन दिले.

