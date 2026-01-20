‘सिकंदर’ Flop का झाला? रश्मिका मंदानाने सांगितलं खरं कारण 'स्क्रिप्ट वेगळी होती आणि शूटिंगदरम्यान कथेत बदल...'

सलमान खान आणि रश्मिका मंदाना अभिनीत ‘सिकंदर’ हा 2025 मधील चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर अपयश पावला. चित्रपटाने अत्यंत कमकुवत कामगिरी केली आणि प्रेक्षकांच्या अपेक्षेनुसार त्याचा खर्च वसूल होऊ शकला नाही. या अपयशानंतर चित्रपटाच्या नायिका रश्मिका मंदाना आणि दिग्दर्शक ए. आर. मुरुगदास यांनी आपापल्या दृष्टिकोनातून प्रतिक्रिया दिल्या आहेत, तर सलमान खाननेही ‘बिग बॉस 19’ मध्ये यावर मत व्यक्त केले.
रश्मिकाने नुकतीच तेलुगू पत्रकार प्रेमासोबत मुलाखत दिली. तिने सांगितले की, 'जेव्हा मी स्क्रिप्ट ऐकली तेव्हा ती खरोखरच खूप वेगळी होती. पण शूटिंगदरम्यान कथा बदलली. अभिनय, संपादन आणि प्रदर्शनाच्या वेळेनुसार गोष्टी बदलतात. चित्रपटांमध्ये असे अनेकदा घडते. ‘सिकंदर’सोबतही असेच झाले.'
तिने तिच्या भूमिकेबाबत आणि चित्रपटाच्या अपयशाबाबत स्पष्ट केले की, 'मी स्क्रिप्टवर विश्वास ठेवून काम करते, पण शूटिंगदरम्यान कथेत बदल झाले, हे सामान्य आहे.'
चित्रपट फ्लॉप झाल्यानंतर मुरुगदास यांनी भाषेची अडचण आणि सलमानच्या वेळेच्या अडचणींमुळे अपयश ठरल्याचे म्हटले. ते म्हणाले, 'स्टार्ससोबत काम करणे सोपे नाही. दिवसाच्या सीनसाठीही आम्हाला रात्री शूट करावे लागायचे कारण सलमान रात्री 8 वाजता सेटवर यायचा. आम्हाला सकाळपासून शूट करण्याची सवय आहे, पण तिथे तसं होत नव्हतं. माझी मातृभाषा तमिळ असून मी सोशल मीडियावर ट्रेंडिंग कॅप्शन वापरून तरुण प्रेक्षकांना आकर्षित करू शकतो, पण हिंदीमध्ये तसे करणे कठीण आहे. त्यामुळे चित्रपटाच्या यशासाठी मी फक्त पटकथेकडे अवलंबून राहिलो.'
मुरुगदासच्या आरोपांवर सलमान खानने ‘बिग बॉस 19’ मध्ये प्रतिक्रिया दिली. त्याने सांगितले की, “मी उशिरा येत असे कारण माझी बरगडी तुटली होती आणि मला जीवघेणी धमक्या मिळत होत्या. त्यामुळे सुरक्षेची गरज होती. स्टार्ससाठी सुरक्षितता प्राधान्य आहे.' सलमानने पुढे मुरुगदासच्या ‘मद्रासी’ चित्रपटाचा उल्लेख करत सांगितले की, 'तो चित्रपट ‘सिकंदर’पेक्षा मोठा ब्लॉकबस्टर होता. तिथे अभिनेता सकाळी 6 वाजता सेटवर यायचा, तरी चित्रपट यशस्वी झाला. तर ‘सिकंदर’चे कथानक चांगले असले तरी अपयशी ठरले.'
विशेषज्ञांचे मत आहे की, चित्रपटाच्या अपयशामागे अनेक कारणे होती
कथेत शूटिंगदरम्यान झालेले बदल
मुख्य कलाकारांच्या वेळेच्या अडचणी
भाषा आणि संवादांची बाधा
कथानक आणि संपादन यातील विसंगती
या सर्व कारणांमुळे ‘सिकंदर’ प्रेक्षकांच्या अपेक्षांवर खरे उतरले नाही आणि बॉक्स ऑफिसवर अपयश पावला.