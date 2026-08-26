/लोकप्रिय CID मालिका का झाली बंद? दयाने अनेक वर्षांनी सांगितलं सत्य, लता मंगेशकरांनी शोसाठी दिला होता लढा

मुंबई : 'सीआयडी' (CID) ही लोकप्रिय टीव्ही मालिका आजही लाखो चाहत्यांच्या हृदयाच्या अगदी जवळ आहे. जेव्हा ही मालिका बंद करण्यात आली, तेव्हा अनेक प्रेक्षकांनी ती अचानक का थांबवली गेली, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. आता, अनेक वर्षांनंतर दयानंद शेट्टी यांनी ही मालिका बंद करण्यामागचे नेमके कारण सांगितले आहे.
टेलिव्हिजनवर अनेक नवीन मालिका सुरू होत असतात, पण त्यापैकी फारच कमी मालिका प्रेक्षकांच्या मनात विशेष स्थान निर्माण करू शकतात. शिवाजी साटम, दिनेश फडणीस, आदित्य श्रीवास्तव आणि दयानंद शेट्टी यांच्या प्रमुख भूमिका असलेली 'सीआयडी' ही अशाच काही निवडक मालिकांपैकी एक आहे, जिच्यावर प्रेक्षकांनी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत भरभरून प्रेम केले. १९९८ मध्ये सुरू झालेली 'सीआयडी' मालिका २०१८ पर्यंत प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत राहिली. २०२४ मध्ये जेव्हा ही लोकप्रिय क्राईम ड्रामा मालिका पुन्हा टीव्हीवर परतली, तेव्हा चाहत्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. मात्र, आठ वर्षांपूर्वी जेव्हा ही मालिका बंद झाली होती, तेव्हा अनेक प्रेक्षक निराश झाले होते आणि ती का बंद करण्यात आली, याबद्दल प्रश्न विचारत होते. आता, इतक्या वर्षांनंतर 'दया'ची भूमिका साकारणाऱ्या दयानंद शेट्टी यांनी २०१८ मधील मालिकेच्या बंद होण्यामागची कारणे स्पष्ट केली आहेत आणि ती मालिका नेमकी का बंद करण्यात आली, हे सांगितले आहे.
सिद्धार्थ कन्नन यांच्याशी झालेल्या संभाषणात दयानंद शेट्टी यांनी २०१८ मध्ये 'सीआयडी' बंद करण्यामागच्या कारणांवर चर्चा केली. त्यांनी हे देखील सांगितले की, दिग्गज गायिका लता मंगेशकर यांचे या मालिकेवर किती प्रेम होते आणि मालिका बंद होणार असताना त्यांनी चॅनेलशी कसा लढा दिला होता. दयानंद यांनी स्पष्ट केले की, 'सीआयडी'चे निर्माते आणि कलाकार यांच्यात अतिशय सलोख्याचे संबंध होते; कलाकारांना निर्माते इतके आवडायचे की त्यांच्यात कधीही कोणताही औपचारिक करार (contract) झाला नव्हता. मात्र, जेव्हा चॅनेलला निर्माते बदलायचे होते, तेव्हा कलाकारांनी या निर्णयाला विरोध केला आणि परिणामी मालिका बंद करावी लागली.
शो बंद होण्याबाबत बोलताना दयानंद शेट्टी म्हणाले, "अंतर्गत राजकारणामुळे हा शो बंद करण्यात आला. २०१६ मध्ये समस्या सुरू झाल्या. मुळात, चॅनेलला निर्मात्याला बदलायचे होते, पण कलाकारांना हे मान्य नव्हते. आम्ही 'फायरवर्क्स' (निर्माता कंपनी) साठी काम करणारे कलाकार होतो, चॅनेलसाठी नाही. आम्ही कोणत्याही अधिकृत कराराशिवाय २१ वर्षे एकत्र काम केले होते; सर्व काही निर्मात्याच्या शब्दावर चालत असे. मग अचानक चॅनेलने निर्मात्याला बदलण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे आम्हाला खूप वाईट वाटले."
दयानंद पुढे म्हणाले, "जेव्हा हा शो बंद होण्याच्या मार्गावर होता, तेव्हा लताजींनी त्यासाठी लढा दिला. त्या या शोच्या खूप मोठ्या चाहती होत्या आणि त्यांना आमचा लळा होता; त्यांनी नेहमीच आम्हाला पाठिंबा दिला. जेव्हा त्यांना समजले की शो बंद केला जात आहे, तेव्हा त्यांनी आमच्या बाजूने आवाज उठवला. त्यांना हा शो खूप आवडायचा. त्यांनी अगदी चॅनलच्या अमेरिकेतील ऑफीसला फोन करून त्यांना खडे बोल सुनावले आणि विचारले, 'मी हा शो पाहते, तरीही तुम्ही तो बंद करत आहात? तुम्ही असे का करत आहात? नक्की अडचण काय आहे?'" उल्लेखनीय बाब म्हणजे, २०२४ मध्ये हा शो पुन्हा सुरू करण्यात आला आणि काही महिन्यांनंतर पार्थ समथान यात सामील झाला; मात्र, अवघ्या एका महिन्यानंतरच पार्थने या शोचा निरोप घेतला.