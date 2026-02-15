English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • लग्न न करताच वडील का झाला तुषार कपूर? निर्णयाला आई-वडिलांनी केला नाही सपोर्ट, कारण...

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 15, 2026, 12:23 PM IST
‘गोलमाल’ फ्रँचायझीपासून ‘गुड बॉय-बॅड बॉय’, ‘ढोल’, ‘क्या कूल हैं हम’ यांसारख्या चित्रपटांमधून प्रेक्षकांच्या मनात घर केलेला अभिनेता तुषार कपूर आता वयाच्या पन्नाशीतही सिंगल असूनही वडील बनला आहे. अभिनेता आणि निर्माते म्हणूनही ओळखला जाणारा तुषार कपूर, आयव्हीएफ (In-Vitro Fertilization) आणि सरोगसीच्या माध्यमातून वडील झाला. मुंबईतील जसलोक हॉस्पिटलमध्ये त्याच्या मुलाचा जन्म झाला असून, मुलाचं नाव लक्ष्य आहे.

एकल पालकत्वाचा अनुभव

‘मेरी सहेली’ला दिलेल्या नुकत्याच मुलाखतीत तुषारने एकल पालकत्वावर सविस्तर बोलताना सांगितले की, त्याला पालकत्व आव्हानात्मक वाटत नाही. त्याने त्याच्या या निर्णयामागे वडील जितेंद्र यांचा मोठा वाटा असल्याचे सांगितले. तुषार म्हणाला, 'मी जुन्या पिढीतला आहे, मी माझ्या वडिलांसारखा आहे, पण विचार वेगळे आहेत. यूएसमध्ये पाच वर्ष राहिल्यानंतर मी स्वतंत्रपणे राहायला शिकलो. मी लग्न केले नाही, पण माझा एक मुलगा आहे. माझ्या बाबांना लग्न आणि कुटुंबसंस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे.'

पालकत्वावरील दृष्टीकोन

एकल पालकत्वावर तुषारने स्पष्ट केले, 'एका मुलाचा सांभाळ करणे इतके अवघड नाही. मी लोकांमध्ये फारसा मिसळणारा नाही, त्यामुळे मला जास्त बाहेर फिरायला आवडत नाही. मी ४० व्या वर्षी वडील झालो. तोच काळ पालकत्व अनुभवण्यासाठी योग्य होता. आपल्या समाजात वयाच्या पंचवीशीतच लग्न आणि त्यानंतर मुलांबाबत दबाव टाकला जातो, पण माझ्यासाठी हा अनुभव सकारात्मक ठरला.'

सरोगसीची निवड आणि निर्णयाची कहाणी

लग्नसंस्थेबद्दल बोलताना तुषार म्हणाला, 'लग्नसंस्थेवर माझा पूर्ण विश्वास आहे, तरीही मला स्वतः लग्न करायचं नव्हतं. मला वडील होण्याची इच्छा होती, आणि हे दैवी योगायोगाने घडले. अचानक माझी एका व्यक्तीसोबत भेट झाली, त्यानंतर मला डॉक्टरांकडून मार्गदर्शन मिळाले, आणि मग मी हा निर्णय घेतला.'

तुषारने सांगितले की, या निर्णयाबद्दल त्याने कुटुंबीयांना पूर्वसूचना दिलेली नव्हती. 'माझ्यावर कुटुंबियांचा कोणताही दबाव नव्हता. माझं वय साधारण ३९ वर्ष होतं. तिरुपतीला जाताना फ्लाईटमध्ये प्रकाश झा यांच्यासोबत माझी भेट झाली. त्यांनी मला सुचवले की, जर तुम्ही लग्न करणार नसाल, तर एकल पालकत्वाचा विचार का नाही? त्यानंतर मी डॉक्टरांशी संपर्क साधला आणि सर्व मार्गदर्शन मिळाल्यावर हा निर्णय घेतला,' असे तुषारने सांगितले.

सामाजिक आणि वैयक्तिक प्रतिक्रिया

सध्या तुषार कपूर आपल्या पालकत्वाच्या नव्या प्रवासाचा आनंद घेत आहे. त्याच्या या निर्णयामुळे समाजात आणि चाहत्यांमध्ये चर्चेला वेग आला आहे. अनेक लोकांनी तुषारच्या साहसाचे कौतुक केले आहे, तर काहींना हा निर्णय पारंपरिक दृष्टिकोनातून आश्चर्यकारक वाटला आहे. तुषार आपला अनुभव सामायिक करून एकल पालकत्वावर जागरुकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

