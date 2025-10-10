लग्नाआधी ट्विंकलने अक्षयच्या मेडिकल टेस्ट का केली? अभिनेत्रीने उघड केला कारण 'त्याच्या कुटुंबात…'

Why did Twinkle do 56 medical tests on Akshay before marriage : बॉलिवूडमधील सर्वात लोकप्रिय जोडप्यांपैकी एक म्हणजे अक्षय कुमार आणि ट्विंकल खन्ना. त्यांच्या नात्यातील प्रेम, मिश्किल भांडणं आणि मस्तीदार क्षण कायमच चाहत्यांच्या चर्चेत राहतात. ट्विंकल खन्ना अनेकदा आपल्या खासगी आयुष्यातील मजेशीर आणि रोचक किस्से खुलेपणाने सांगते. तिच्या ‘मिसेस फनीबोन्स’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनप्रसंगी ट्विंकलने एका थरारक आणि आश्चर्यकारक किस्स्याबद्दल खुलासा केला. तिने सांगितले की, लग्नापूर्वी तिने अक्षय कुमारच्या तब्बल 56 मेडिकल टेस्ट केल्या होत्या. ट्विंकलने ही माहिती गोळा करण्यामागचं कारण सांगितलं की, तिला भविष्यकाळात मुलांना कोणताही आनुवंशिक आजार होऊ नये, म्हणून ती अक्षयच्या संपूर्ण आरोग्याची खात्री घेऊ इच्छित होती.
ABP ने दिलेल्या अहवालानुसार, ट्विंकलने फक्त 5-6 नव्हे तर 56 वेगवेगळ्या टेस्ट करून अक्षयच्या आरोग्याबाबत सखोल माहिती मिळवली. ट्विंकलने स्पष्ट केले की, तिने अक्षयच्या कुटुंबात कोणत्या प्रकारचे रोग आहेत, कोणाला कोणत्या वयात कोणती समस्या आली होती, याबाबतची माहिती गोळा केली होती. ती म्हणाली, 'मला अक्षयसोबत लग्न करायचं होतं आणि मला माहित होतं की, आम्हाला भविष्यात मुलांना जन्म द्यायचा आहे. त्यामुळे अक्षयच्या संपूर्ण नातेवाईकांची मी यादी बनवली होती.'
ट्विंकलच्या या सखोल तयारीमुळे अक्षय कुमारसारख्या फिट आणि तंदुरुस्त अभिनेत्यालाही लग्नाआधी या ‘मेडिकल टेस्टच्या अग्निपरीक्षेतून’ जावे लागले. तिच्या या पाऊलामुळे तिने भविष्यकाळात मुलांना आरोग्याविषयक कोणतीही समस्या येणार नाही, याची पूर्ण खात्री केली. ट्विंकलच्या या निर्णयावर चाहत्यांनीही खूपच कौतुक केले असून, तिच्या संवेदनशीलतेचा आदर व्यक्त केला आहे. या खुलाश्यानंतर चाहत्यांमध्ये ट्विंकलच्या काळजीपूर्ण आणि विवेकपूर्ण निर्णयाबाबत चर्चा रंगली आहे. अक्षय आणि ट्विंकल यांचा हा किस्सा सध्या सोशल मीडियावरही जोरदार चर्चेत आहे.
