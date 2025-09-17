दादासाहेब फाळकेंवरील सिनेमाची स्क्रिप्ट आमिर खानला का नाही भावली?

हिंदी चित्रपटसृष्टीतील परफेक्शनिस्ट अभिनेता म्हणून ओळखला जाणारा आमिर खान आपल्या भूमिका निवडताना फार काटेकोर असतो. म्हणूनच त्याने मागील काही वर्षांत फारच निवडक चित्रपट केले. आता तो भारतीय सिनेमाचे जनक दादासाहेब फाळके (Dadasaheb Phalke) यांच्या जीवनावर आधारित बायोपिकमध्ये दिसणार असल्याच्या बातम्यांनी चाहत्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला होता. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन ‘३ इडियट्स’, ‘पीके’ आणि ‘संजू’सारख्या सुपरहिट्स देणारे राजकुमार हिरानी करणार होते, तर पटकथा अभिजात जोशी (Abhijat Joshi) यांनी लिहिली होती. मात्र ताज्या घडामोडीनुसार, आमिरला ही स्क्रिप्ट पसंत न पडल्यामुळे हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सध्या होल्डवर गेला आहे.
काही दिवसांपूर्वी आमिर खानचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. यात त्याचे वजन वाढलेले दिसत असल्याने तो दादासाहेब फाळकेंच्या लूकसाठी तयारी करत असल्याची चर्चा रंगली होती. मात्र, पटकथा ऐकल्यानंतर आमिरला असे जाणवले की चित्रपटात प्रेक्षकांना थिएटरकडे खेचून आणेल असा ठसा उमटवणारा एलिमेंट कमी आहे. त्याला अपेक्षित होतं की या बायोपिकमध्ये इमोशन, ड्रामा आणि कॉमेडीचं संतुलित मिश्रण असेल. पण स्क्रिप्टमध्ये कॉमेडीचा अभाव असल्याने आमिर काहीसा नाराज झाला. म्हणूनच त्याने हिरानींना पटकथा रीराईट करण्याचा सल्ला दिला आहे.
बॉलिवूड हंगामाने दिलेल्या माहितीनुसार, हिरानी आणि अभिजात जोशी या प्रतिक्रियेमुळे थोडे आश्चर्यचकित झाले. कारण त्यांच्या दृष्टीने ही पटकथा पूर्णत्वास गेली होती. चित्रपटाचे शूटिंग ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होणार होते. पण आता हा प्रकल्प पुढे ढकलण्यात आला आहे.
सध्या या बायोपिकचं काम थांबलं असून, आमिर खानने इतर कथांच्या शोधाकडे लक्ष वळवलं आहे. पूर्ण इंडस्ट्रीतून तो वेगवेगळ्या स्क्रिप्ट्स ऐकत आहे. आमिरकडून प्रकल्पावर हिरवा कंदील मिळेपर्यंत हा चित्रपट होल्डवरच राहणार असल्याचं समजतं.
राजकुमार हिरानी आणि अभिजात जोशी ही जोडी हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक यशस्वी लेखक-दिग्दर्शक जोड्यांपैकी एक मानली जाते. ‘लगे रहो मुन्नाभाई’, ‘३ इडियट्स’, ‘पीके’ आणि ‘संजू’सारखे चित्रपट त्यांनी एकत्र दिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या हातून येणाऱ्या दादासाहेब फाळकेंवरील बायोपिककडे संपूर्ण फिल्म इंडस्ट्रीचे लक्ष लागले होते.
दादासाहेब फाळके हे भारतीय सिनेमाचे जनक मानले जातात. त्यांच्या जीवनावर बायोपिक होणार असल्याची बातमी प्रेक्षकांसाठी मोठी आकर्षणाची बाब होती. त्यामुळे आमिरच्या या निर्णयामुळे प्रेक्षक निराश झाले असले तरी, पटकथेत बदल केल्यानंतर हा प्रकल्प नव्याने आकार घेईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
FAQ
दादासाहेब फाळकेंवरील बायोपिकमध्ये आमिर खानची भूमिका काय होती?
या बायोपिकमध्ये आमिर खान स्वतः दादासाहेब फाळकेंची मुख्य भूमिका साकारणार होता. त्यासाठी त्याने लूकसाठी तयारीही सुरू केली होती.
आमिर खानला स्क्रिप्ट का आवडली नाही?
आमिरला वाटलं की स्क्रिप्टमध्ये इमोशन, ड्रामा आणि कॉमेडीचं योग्य मिश्रण नाही. विशेषतः कॉमेडीचा अभाव जाणवल्याने त्याने पटकथेबाबत आक्षेप घेतला आणि हिरानींना रीराईट करण्याची सूचना केली.
चित्रपटाचं पुढे काय होणार आहे?
हा चित्रपट सध्या होल्डवर गेला आहे. ऑक्टोबरमध्ये शूटिंग सुरू होणार होतं, मात्र आता ते पुढे ढकलण्यात आलं आहे. आमिर सध्या इतर स्क्रिप्ट्स ऐकत असून, हिरवा कंदील मिळेपर्यंत हा प्रकल्प थांबलेलाच राहील.