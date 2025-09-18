प्रिया मराठेने का कोणाला सांगितलं नाही कॅन्सरबाबत? सहकलाकाराने केला मोठा खुलासा, म्हणाला- 'शेवटच्या...'

मराठी टीव्ही मालिकांमधून स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री प्रिया मराठेचं काही दिवसांपूर्वी कर्करोगामुळे निधन झालं. तिच्या सहकलाकारांनी आणि चाहत्यांनी या घटनेला दुःख व्यक्त केले आहे. आता ‘तुझेच मी गीत गात आहे’ मालिकेत तिच्या सहकलाकारांपैकी एक अभिजीत खांडकेकर यांनी प्रियाच्या आजारपणाचा सामना कसा करत होती याबाबत खुलासा केला आहे. अभिजीत खांडकेकरने नुकतीच ‘लोकमत फिल्मी’ला मुलाखत दिली. त्यांनी सांगितलं की, प्रियाने तिच्या आजारपणाची माहिती अत्यंत गोपनीय ठेवली होती. 'जेव्हा चेकअपच्या निमित्तानं काही गोष्टी समोर आल्या, त्यावेळी तिने मला फारच कमी सांगितलं. मी तिला दिलासा दिला, कारण अशा प्रसंगी मित्र किंवा मैत्रिणीला आधार देणे नॉर्मल असते,' असं त्यांनी सांगितलं .अभिजीत पुढे म्हणाला की, प्रियाला तिच्या आजारबाबत इतरांना काहीही कळू नये असे वाटत होते. सेटवर इतरांना वाटायला लागायचं की एखादी व्यक्ती दमते किंवा सुट्या घेते, पण प्रियाला हे कळू न देता काम सुरू ठेवायची. 'त्या काळात तिची तब्येत ढासळत होती, पण तिने उपचार सुरू ठेवले आणि शूटिंगही करत राहिली. दोन व्यावसायिक नाटकं आणि मालिकेतील मुख्य भूमिका तिने एकाचवेळी पार पाडली,' असं अभिजीत म्हणाला . अभिजीतने सांगितलं की, 'प्रियाने ‘तिला काही सांगायचंय’ आणि ‘अपरफेक्ट मर्डर’ या दोन्ही नाटकांमध्ये अत्यंत आव्हानात्मक भूमिका साकारल्या. शेवटच्या काही दिवसांत तिला दोन वाक्यही बोलणं फार कठीण झालं होते, तरीही तिने उत्कृष्ट कामगिरी केली.'
‘तुझेच मी गीत गात आहे’ च्या शूटिंगदरम्यानची आठवण अभिजीतने पुढे सांगितली, 'त्या ठिकाणी तिला पाहून, तिच्या रूममध्ये तिचे फोटो लावलेले होते. तिला पाहताना मला जाणवलं की ही भावना कधीही विसरता येणार नाही ती खरंच आपल्या समोर नाही.' अभिजीत खांडकेकर सध्या ‘चला हवा येऊ द्या’ या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करत आहेत, पण प्रियाच्या आठवणी त्याच्या मनात कायम आहेत. त्याचा शब्दांतून प्रिया मराठेच्या व्यावसायिक क्षमता, चिकाटी आणि सहकाऱ्यांबरोबरच्या मैत्रीची झलक दिसून येते.
FAQ
प्रिया मराठे कोणत्या मालिकांमधून ओळखली जात होती?
प्रिया मराठे ‘पवित्र रिश्ता’, ‘चार दिवस सासूचे’ आणि ‘तुझेच मी गीत गात आहे’ यांसारख्या अनेक मालिकांमधून लोकप्रिय झाली.
प्रिया मराठेने तिच्या आजारबाबत का काही सांगितलं नाही?
प्रियाला तिच्या कर्करोगाबाबत इतरांना काहीही कळू नये असे वाटत होते. त्यामुळे तिने सेटवरही तिचा आजार लपवून काम सुरू ठेवले.
प्रियाने शेवटच्या काळात काम कसे पार पाडले?
शेवटच्या काही दिवसांतही प्रिया दोन व्यावसायिक नाटकं आणि मालिकेतील मुख्य भूमिका करत होती. त्यावेळी तिला बोलणं आणि शारीरिक मेहनत करणेही कठीण झाले होते, तरीही तिने उत्कृष्ट कामगिरी केली.