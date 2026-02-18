English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सलमानने लग्न का केलं नाही? सलीम खानने केला खुलासा; 'त्याची मुलींविषयीची नजर...'

Why didn't Salman get married : सलीम खान यांची सलमानच्या लग्नावरची जुनी मुलाखत सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 18, 2026, 11:44 AM IST
सध्या संपूर्ण खान परिवार चिंतेत आहे, कारण 90 वर्षीय दिग्गज लेखक सलीम खान यांची प्रकृती खालावली आहे. त्यांना आज मंगळवारी सकाळी 8:30 च्या सुमारास श्वसनाचा त्रास आणि चक्कर येणे यासारखी गंभीर लक्षणं दिसली, ज्यामुळे त्यांना तातडीने मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या तपासणीनंतर, सलीम खान यांच्या मेंदूत रक्ताची गाठ (Blood Clot) आढळून आली आहे. त्यांना सध्या ICU मध्ये ठेवण्यात आले असून, त्यांची तब्येत खूपच नाजूक असल्याचं सांगितलं जात आहे.

या घटनामुळे संपूर्ण खान कुटुंब एका गडबडीत आहे. सलमान खान ने तातडीने आपल्या सर्व प्रोजेक्ट्स बाजूला सारले आणि रुग्णालयात पोहोचला. त्याच्याबरोबर अरबाज, सोहेल, आणि अलविरा यांसारखे कुटुंबीय देखील रुग्णालयात पोहोचले आहेत आणि सलीम खान यांची प्रकृती चिंताजनक असतानाही ते सर्व एकमेकांच्या सहवासात आहेत.

सलीम खान यांच्या मुलाखतीतील खुलासा: सलमानच्या लग्नावर महत्त्वपूर्ण भाष्य

दरम्यान, सलमान खान च्या लग्नावर सलीम खान यांचा एक जुना खुलासा सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा व्हायरल झाला आहे. सलमानच्या लग्नाचा प्रश्न हा केवळ एक ‘नॅशनल प्रश्न’ बनला आहे. सलमानच्या 59 व्या वर्षीही सिंगल राहण्याचे कारण अजूनही अनेकांना समजत नाही. त्याच्या लग्नाबाबत अनेक तर्क-वितर्क सुचवले जातात. यावर सलीम खान यांनी एकदा कोमल नाहटा यांच्याशी बोलताना खूपच मार्मिक भाष्य केलं होतं.

सलीम खान म्हणाले, 'सलमानला प्रेम मिळवण्यात अपयश येण्याचं मुख्य कारण त्याची मानसिकता आहे. तो ज्या मुलीच्या प्रेमात पडतो, त्यानंतर लग्नानंतर त्या मुलीमध्ये तो आपल्या आईला शोधू लागतो.' त्याच्याबद्दल सलीम खान यांचा असा दावा होता की, सलमानच्या लग्नाच्या अपेक्षा फारच विशिष्ट आहेत. त्याला अशी पत्नी हवी आहे जी घर सांभाळेल, मुलांचा डबा बनवेल, आणि त्यांना शाळेत सोडायला जाईल.

सलमानच्या ग्लॅमरस प्रेमाची मागणी आणि घरगुती अपेक्षा

त्यानंतर सलीम खान यांनी स्पष्ट केलं, "सलमानचं हृदय ग्लॅमरस अभिनेत्रींकडे ओढलं जातं, आणि त्याला नेहमीच आकर्षण त्या प्रकारच्या मुलींविषयी असतं." त्यांचे म्हणणे आहे की, "आजच्या काळात करिअरसाठी धडपडणाऱ्या अभिनेत्रीने घर सांभाळून मुलांचा अभ्यास घेणं अशक्य आहे. सलमानला त्या मुलीला स्वतःच्या सोयीनुसार कन्व्हर्ट करायचं असतं, जे आजच्या आधुनिक आणि सुसंस्कृत समाजात शक्य नाही." सलीम खान यांच्या मते, हे अत्यंत कठीण असं समीकरण आहे आणि त्यासाठी प्रेम आणि ध्येय दोन्हीच एकसारखे असावे लागतात.

सलमानच्या लग्नाबाबत मजेदार खुलासा

सलमानच्या लग्नावर चर्चा करतांना, एकदा इंडिया टुडे च्या कार्यक्रमात सलमानने मजेदार भाष्य केलं होतं. त्याने सांगितलं, 'आजकाल लग्न खूप महागडी गोष्ट झाली आहे. एका लग्नासाठी लाखो-करोडो रुपये खर्च होतात, जे मला परवडणारं नाही.' त्याच्या या गंमतीच्या उत्तरावर हसत हसत अनेक लोकांनी त्याच्या आर्थिक परिस्थितीला परिश्रम मानले. मात्र, सलमानच्या चाहत्यांना चांगले ठाऊक आहे की, त्याच्या अविवाहित राहण्याचं खरं कारण हे पैशांपेक्षा अधिक भावनिक गुंतागुंत आहे.

सलमानच्या आयुष्यात ज्या प्रेमाचा गहिरा अनुभव आहे, त्या प्रेमाच्या भावनिक तणावामुळे तो अजूनही सिंगल आहे. त्याला असं प्रेम हवं आहे जे केवळ पैशांनी नाही, तर भावनांनी बांधलेलं असावं, जेणेकरून तो त्याच्या कुटुंबाला आणि जीवनाला पूर्णतः स्वीकारू शकतो.

सलमान आणि सलीम खान यांचे भविष्यातील विचार

यावरून, सलीम खान आणि सलमान यांच्या आयुष्यातील किमान काही गोष्टी स्पष्ट होतात. सलीम खान यांचा विश्वास आहे की, सलमानची निवडक प्रेमाची इच्छा त्याच्या कार्यप्रणालीसाठी आणि त्याच्या आयुष्याच्या पुढील टप्प्यातील विकासासाठी एक मोठं अडथळा ठरू शकते. यावर खान कुटुंबाची चर्चाही होईल, कारण सलमान खान जितका हसतमुख आणि लोकप्रिय आहे, त्याच्याशी संबंधित असलेल्या गोष्टी तेवढ्या अधिक वाचा उचलतात.

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

