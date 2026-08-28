/Explained : पंजाब आणि हरियाणातील गायक-कलाकार गँगस्टरच्या निशाण्यावर का येतात?

दोन दिवसांपूर्वी हरियाणाचा गायक अंकित बालियान यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली, त्यामुळे सर्वांनाच धक्का बसला होता. या गायकाची रस्त्यावर 20 गोळ्या झाडून हत्या झाल्यानंतर सगळीकडे भितीचे वातावरण पसरले. हरियाणवी गायक आणि यूट्यूबर अंकित बालियानची उत्तर प्रदेशातील शामली जिल्ह्यात दिवसाढवळ्या गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली, हे काही नवीन नाही. त्याचे कारण म्हणजेच हे सगळे पहिल्यांदाच घडले नाही, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आणि पंजाबमधून अशा बातम्या सातत्याने समोर येत असतात. पण या राज्यांमध्ये गायक गुंडांच्या निशाण्याखाली का येतात याबद्दल तुम्हाला आज सांगणार आहोत.
हरियाणाचा गायक अंकित बालियान यांची गोळ्या झाडून हत्या झाली आणि देशामध्ये हाहाकार उठला, त्याआधी पंजाबचा लोकप्रिय गायक सिद्धू मूसेवाला देखील गँगस्टरच्या गोळ्यांचा बळी ठरला होता. याशिवाय आणखीही अनेक गायक गँगस्टर्सच्या निशाण्यावर आले आहेत. हरियाणा, पंजाब, दिल्ली आणि पश्चिम उत्तर प्रदेश या राज्यामध्ये असे सहजपणे गायकांना ठार मारणे कसे काय शक्य आहे? या हत्यांतून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, हे गुन्हेगार पूर्णपणे निर्भय आहेत, त्यांना कशाचीही भीती वाटत नाही. पोलीस या गुन्हेगारांना लगाम का घालू शकत नाहीत? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
गँगस्टर गायकांनाच का निशाण्यावर का घेतात? याची अनेक कारणे असू शकतात. मागील एक दशकाबद्दल सांगायचे झाले तर पंजाबी आणि हरियाणवी संगीत खूप वेगाने जागतिकीकरण करत आहेत आणि त्यामुळे त्यांना प्रसिद्धी देखील मिळाली आहे. जर आपण यूट्यूबवरील या गायकांच्या गाण्यांच्या प्रेक्षकांची संख्या पाहिली तर हे लक्षात येते की हे गायक या गाण्यांमधून मोठी कमाई करताना दिसतात. विशेषत: हे गायक हिंसा आणि बंदूक संस्कृतीची अतिशयोक्ती करताना पाहायला मिळतात. अगदी चटकन नावात आणि प्रसिद्धीमध्ये स्थानिक गुंडांची नावे त्यांच्या अल्बममध्ये नमूद केली जातात. जेव्हा एखादा गायक एखाद्या गुन्हेगारांना आयकॉन दाखवण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा त्याच्यासाठी अडचणी वाढतात.
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जर एखाद्या गायकाने एखाद्या गुन्हेगाराला आयकॉन दाखवण्याचा प्रयत्न केला तर तो दुसऱ्या टोळीमधील शत्रू तयार करतो. अंकित बलियान हत्याकांड प्रकरणामध्ये देखील असेच काही घडले आहे. अंकितच्या हत्येमागील कारण स्पष्ट करताना या टोळीने सोशल मीडियावर पोस्ट केले की, "गोगीसोबत न्यायालयात जी घटना घडली, ज्यामध्ये त्याने आपला जीव गमावला, अंकितने एक गाणे बनवले होते आणि त्याच्या शत्रूंना पाठिंबा दिला होता." गोगी गँगचे लोक अंकितच्या गाण्यावर नाराज असल्याचा आरोप केला जात आहे. या टोळीच्या म्हणण्यानुसार, त्याने आपल्या गाण्याच्या माध्यमातून गोगीच्या हत्येच्या घटनेचे न्यायालयात उदात्तीकरण केले होते आणि विरोधकांना पाठिंबा दिला होता. सोनीपतचा भोलू शाहपुरिया असे या गोळीबाऱ्याचे नाव असून त्याने सोशल मीडियावरून या हत्येची जबाबदारी स्वीकारली आहे. या पोस्टमध्ये या घटनेचे कारण अंकितचे गाणे सांगण्यात आले आहे.
परदेशी नेटवर्क हे सध्या पोलिसांसाठी मोठे आव्हान आहे त्याचे कारण म्हणजेच लॉरेन्स बिश्नोई, गोल्डी ब्रार यांच्यासारखे अनेक गँगस्टर किंवा त्यांचे हँडलर परदेशामध्ये राहून आपले नेटवर्क चालवत आहेत. अनेक कलाकारांना सातत्याने इंटरनेट कॉलिंग आणि एन्क्रिप्टेड अॅप्सद्वारे धमक्या येत असतात. पण पोलिसांना परदेशामध्ये थेट कारवाई करणे हे सोपे नसते, अशा घटनांमध्ये स्थानिक नेमबाजांकडून गुन्हा केला जातो, त्यामुळे पोलिसांसाठी खऱ्या कटकारस्थानापर्यंत पोहोचणे हे एक मोठे आव्हान बनते.