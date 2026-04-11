  • दुसऱ्यांच्या चित्रपटांची प्रशंसा का करतो...? Anurag Kashyap च्या वक्तव्याने पुन्हा एकदा खळबळ

दुसऱ्यांच्या चित्रपटांची प्रशंसा का करतो...? Anurag Kashyap च्या वक्तव्याने पुन्हा एकदा खळबळ

अनुराग कश्यपने आपल्या स्पष्टवक्तेपणाबद्दल आणि चित्रपटांची प्रशंसा करण्याच्या प्रवृत्तीबद्दल भाष्य केले आहे. त्याने स्पष्ट केले की, जेव्हा त्याला एखादा चित्रपट आवडतो, तेव्हा तो उघडपणे त्याची प्रशंसा करतो

Shubhangi Mere & Updated: Apr 11, 2026, 08:55 PM IST
दुसऱ्यांच्या चित्रपटांची प्रशंसा का करतो...? Anurag Kashyap च्या वक्तव्याने पुन्हा एकदा खळबळ

अनुराग कश्यप बॉलिवूडमध्ये आपल्या स्पष्टवक्त्या मतांसाठी ओळखला जातो. एखाद्या चित्रपटाचे कौतुक असो वा टीका, हा अभिनेता कोणत्याही विषयावर आपले मत मांडायला कधीही कचरत नाही. अनुराग या बाबतीत खूपच मनमोकळा आहे. त्याने रणबीर कपूरच्या 'ॲनिमल'ची प्रशंसा केली आणि त्याचप्रमाणे रणवीर सिंगच्या 'धुरंधर'वरही कौतुकाचा वर्षाव केला. आता, इंडस्ट्रीमध्ये आपल्याला तोच आदर का मिळत नाही, यावर त्या दिग्दर्शकाने नुकतेच मौन सोडले आहे. ते पुढे म्हणाले, "सध्या इंडस्ट्रीची हीच अवस्था आहे, जेव्हा एखादी गोष्ट यशस्वी होते, तेव्हा प्रत्येकजण तिची प्रशंसा करतो."

धुरंधर 2 बद्दल अनुराग काय म्हणाला?

अनुराग कश्यपने लेटरबॉक्सडवर धुरंधरवर एक विस्तृत समीक्षा लिहिली आहे. त्यांच्या मते, धुरंधरचे सार अगदी चपखल बसते. त्यांनी लिहिले, "शत्रू देशाबद्दल द्वेष आणि कटुता बाळगल्याशिवाय एक गुप्तहेर गुप्तहेर होऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे, शत्रू देशाबद्दल कटुता बाळगल्याशिवाय एक सैनिक सैनिक होऊ शकत नाही. या दोन्ही गोष्टींना माझा कोणताही आक्षेप नाही." वर्कफ्रंटवर, अनुराग कश्यप अलीकडेच मृणाल ठाकूर आणि आदिवी शेष यांच्यासोबत असलेल्या डाकू: एक प्रेम कथा या चित्रपटात दिसला होता.

अनुरागने 'सुभेदार'ची केली प्रशंसा 

गेल्या महिन्यात, अनुराग कश्यपने इंस्टाग्रामवर एका विस्तृत पोस्टद्वारे अनिल कपूर-अभिनीत 'सुभेदार'ची प्रशंसा केली. चित्रपटाचा आढावा घेताना त्याने लिहिले, "@primevideoin वर उपलब्ध असलेला 'सुभेदार' चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित व्हायला हवा होता. मला चित्रपटगृहातील अनुभव खूप आवडला असता. हा चित्रपट स्पष्टपणे ॲनामॉर्फिक फॉरमॅटमध्ये चित्रित केला आहे आणि मोठ्या पडद्यासाठीच बनवला आहे. सुरेश त्रिवेणी यांनी बुंदेलखंड/चंबळचे एक असे जग निर्माण केले आहे, जे पुरुषप्रधान वृत्ती आणि विशेषाधिकारांमध्ये खोलवर रुजलेले आहे. येथे, स्त्रिया पुरुषांप्रमाणेच पुरुषप्रधान मानसिकता बाळगतात, आणि ज्या तसे करत नाहीत, त्या या पुरुषप्रधान खडतर प्रदेशात पुरुषांप्रमाणे लढतात—हा तोच खडतर प्रदेश आहे जिथून एकेकाळी पूनम देवींसारखी एक व्यक्ती उदयास आली होती."

जाणून घ्या 'डकैत: एक प्रेम कथा' बद्दल 

'डकैत: एक प्रेम कथा' हा आदिवी शेषसाठी एक खूप खास प्रोजेक्ट आहे. याची कथा गहन भावना आणि संघर्षावर आधारित आहे. यामध्ये, एक संतप्त कैदी त्याला दगा देणाऱ्या आपल्या माजी प्रेयसीवर सूड घेण्याचा प्रयत्न करतो. हा चित्रपट मूळतः १९ मार्च रोजी प्रदर्शित होणार होता, परंतु 'धुरंधर २' सारख्या इतर चित्रपटांच्या बॉक्स ऑफिसवरील अपयशामुळे, त्याची प्रदर्शनाची तारीख १० एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. भारतात, 'डकैत'च्या आगाऊ तिकीट विक्रीला खूप उशीर झाला. प्रदर्शनाच्या अवघ्या दोन दिवस आधी, 'बुकमायशो' या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर चित्रपटाची केवळ २५,००० तिकिटे विकली गेली.

