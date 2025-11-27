Bappi Lahiri Birthday: बप्पी लहरी अंगभर सोनं का घालायचे? जाणून घ्या 'गोल्ड'मागचं खास कनेक्शन

Bappi Lahari Birthday: भरतीय सिनेसृष्टीतील सर्वोत्तम गायक आणि संगीतकारांपैकी एक म्हणजे बप्पी लाहिरी. प्रसिद्ध गायक आणि संगीतकार बप्पी लाहिरी यांनी त्यांच्या दमदार गाण्यांनी चाहत्यांची मने जिंकली. त्यांनी 2022 मध्ये या जगाचा निरोप घेतला पण ते आजही लाख्खो चाहत्यांच्या मनात जिवंत आहेत. आज (27 नोव्हेंबर 1952- 15 फेब्रुवारी 2022) त्यांचा 73 वा वाढदिवस असून ते फक्त त्यांच्या आवाजानेच नाही तर त्यांच्या संगीतानेही प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केले. त्यांनी विविध भाषांमधील 500 हून अधिक चित्रपटांसाठी तब्बल 5000 हून अधिक गाणी गायली आणि संगीतबद्ध केली.
संगीत क्षेत्रातील या अमिताभ बच्चनचा जन्म 27 नोव्हेंबर 1952 रोजी पश्चिम बंगालमधील जलपाईगुडी येथे झाला. त्यांचे खरे नाव अलोकेश लाहिरी होते.
बप्पी लाहिरी हे डोक्यापासून तर पायांपर्यंत सोन्याच्या आभूषणांनी मढवलेले असत. ते सोन्याच्या अंगठ्या, घड्याळ, गळ्यात जाड सोन्याच्या साखळ्या घालायचे. त्यांना सोन्याची खूप आवड होती. पण सोन्यावरील त्यांच्या प्रेमाचे कारण तुम्हाला माहिती आहे का? एका मुलाखतीदरम्यान त्यांनी स्वतःच सांगितले की ते इतकं सोनं का घालतात.
बप्पी लाहिरी एकदा म्हणाले होते, "सोने हे माझे लकी चार्म आहे. जेव्हा मी 'जख्मी' (1975) रेकॉर्ड केले तेव्हा माझ्या आईने मला लॉकेट आणि देवाचे नाव असलेली सोन्याची साखळी दिली. जेव्हा माझे लग्न झाले तेव्हा श्रीमती लाहिरी म्हणाल्या की सोने त्यांच्यासाठी खूप भाग्यवान आहे. माझे वैवाहिक जीवन जसजसे पुढे सरकत गेले तसतसे माझी सोन्याची साखळीही वाढत गेली. माझ्या गळ्यातील सोन्याचा गणपती मला सुरक्षित ठेवतो." एका मुलाखतीत त्यांनी हे देखील कबूल केले की अमेरिकन पॉप स्टार एल्विस प्रेस्ली यांच्या प्रभावामुळे त्यांची सोन्याची आवड आणखी वाढली.
बप्पी लाहिरी हे स्वतःला संगित क्षेत्रातील अमिताभ बच्चन म्हणायचे. चाहतेदेखील त्यांना बिग बी इतकेच दिग्गज आणि प्रतिष्ठित मानत असत. त्यांनी एकदा एका मुलाखतीत म्हटले होते की, "चित्रपट क्षेत्रात अमिताभ बच्चन आहेत आणि संगीत क्षेत्रात बप्पी आहे." बप्पी लाहिरी यांचे फेब्रुवारी 2022 मध्ये वयाच्या 69 व्या वर्षी निधन झाले. पण त्यांची आजही लोकं आवडीने गुणगुणतात.