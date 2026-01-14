English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • दिशा पाटनीचा सहा वर्षांनी लहान बॉयफ्रेंड आपला चेहरा का दाखवत नाही?

दिशा पाटनीचा सहा वर्षांनी लहान बॉयफ्रेंड आपला चेहरा का दाखवत नाही?

Disha Patani’s six years younger boyfriend : दिशाचा हा अफवा असलेला बॉयफ्रेंड फेस मास्क वापरल्यामुळे नेहमीच चर्चेत राहतो आणि कधीही आपला चेहरा दाखवत नाही.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 14, 2026, 06:25 PM IST
दिशा पाटनीचा सहा वर्षांनी लहान बॉयफ्रेंड आपला चेहरा का दाखवत नाही?

बॉलिवूडमधील ग्लॅमरस आणि फिट अभिनेत्रींपैकी दिशा पाटानीचे नाव नेहमीच आघाडीवर असते. तिच्या आकर्षक आणि टोन्ड फिगरमुळे ती लाखो लोकांसाठी फिटनेस आयकॉन बनली आहे. तिच्या स्टाईल आणि फॅशन सेन्समुळे देखील दिशा नेहमीच चर्चेत राहते. सोशल मीडियावर दिशा सतत ट्रेंड करत असते, आणि तिच्या चाहत्यांना तिचे लुक्स, फॅशन आणि लाइफस्टाइल पाहणे आवडते.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडियावर चर्चेत दिशा पाटानी आणि तलविंदर

सध्या दिशा पाटानी चर्चेत आहे कारण तिचे नाव लोकप्रिय पंजाबी गायक तलविंदरसोबत जोडले गेले आहे. अफवा आहे की दिशा आणि तलविंदर डेट करत आहेत. मात्र, दोघांच्या नात्याचे एक खास वैशिष्ट्य म्हणजे तलविंदर नेहमीच आपला चेहरा उघड करत नाही.

सोशल मीडियावर पोस्ट असो, स्टेज परफॉर्मन्स असो किंवा सार्वजनिक कार्यक्रम असो, तलविंदर नेहमी मास्क किंवा फेस पेंटचा उपयोग करून आपला चेहरा लपवतो. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये त्याबाबत जास्त उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

तलविंदर: गायक, गीतकार आणि संगीत निर्माता

तलविंदर, दिशापेक्षा सहा वर्षांनी लहान आहे. त्याचा जन्म २३ नोव्हेंबर १९९७ रोजी अमृतसरमध्ये झाला. इंस्टाग्रामवर त्याचे सुमारे ६.७ दशलक्ष फॉलोअर्स आहेत, पण त्याच्या एकाही फोटोत त्याचा चेहरा स्पष्ट दिसत नाही.

तो फक्त गायक नाही, तर गीतकार आणि संगीत निर्माता देखील आहे. त्याने हनी सिंगसोबतही काम केले आहे आणि त्याच्या संगीतावर पाश्चात्य शैलीचा मोठा प्रभाव दिसतो कारण तो सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये वाढला आहे. तलविंदर प्रामुख्याने ट्रॅप, लो-फाय, हिप-हॉप आणि R&B या आधुनिक संगीत प्रकारांसाठी ओळखला जातो.

दिशा पाटानीची लव्ह लाइफ: अफवांपासून ब्रेकअपपर्यंत

दिशा पाटानीची लव्ह लाइफ नेहमीच चर्चेत राहिली आहे. तिचे नाव अनेक सेलिब्रिटीजसोबत जोडले गेले आहे, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये नेहमीच उत्सुकता असते.

सर्वाधिक चर्चेत आलेले नाव आहे टायगर श्रॉफ. काही वर्षांच्या डेट नंतर दोघांचे ब्रेकअप झाले, पण त्यांच्या नात्याबाबत चाहत्यांमध्ये अजूनही उत्सुकता आहे. तसेच, दिशा पाटानीचे नाव टीव्ही अभिनेता पार्थ समथानसोबतही जोडले गेले. दोघे काही काळ एकत्र दिसले, पण हे नातं दीर्घकाल टिकू शकले नाही. तिच्या जुन्या मित्र अलेक्झांडर अलेक्स इलिचसोबत देखील दिशा अनेकदा पार्टी आणि कार्यक्रमांमध्ये एकत्र दिसली. मात्र या नात्याबाबत दिशानं कधीही स्पष्ट काही सांगितलेले नाही.

सर्वात चर्चा असलेले आणि विशेष म्हणजे, दिशाचं नाव शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या नातू आणि उद्धव ठाकरेंच्या पुत्र आदित्य ठाकरेंसोबतही जोडले गेले आहे. या कारणामुळे तिची लव्ह लाइफ मीडिया आणि चाहत्यांच्या लक्षात नेहमी राहते.

सोशल मीडियावर चाहते उत्सुक

दिशा आणि तलविंदरच्या अफवांमुळे सोशल मीडियावर चाहत्यांमध्ये खूप उत्सुकता आहे. चाहत्यांना तलविंदरचा चेहरा पाहायचा असतो, पण तो नेहमी मास्क किंवा फेस पेंटने आपला चेहरा लपवतो. दिशा आणि तलविंदर यांच्या अफवांमुळे दोघांच्या चाहत्यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टवर लाईक आणि कमेंट्सचा पाऊस रडलाय.

दिशा पाटानी फक्त फिटनेस आयकॉन नाही, तर तिची ग्लॅमर आणि सोशल मीडिया उपस्थिती तिला बॉलिवूडमधील टॉप सेलिब्रिटी बनवते. चाहत्यांच्या मनात दिशा आणि तिच्या अफवांबाबतची उत्सुकता कायम राहणार आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
disha pathaniboyfriend

इतर बातम्या

IPL 2026 तीन संघांचं होमग्राउंड बनली महाराष्ट्रातील 'ह...

स्पोर्ट्स