/बादशाह-ईशाच्या घटस्फोटाच्या चर्चेत पाकिस्तानी अभिनेत्रीचं नाव का आलं? जाणून घ्या नेमकं कनेक्शन!

रॅपर बादशाह आणि ईशा रिखी यांनी लग्नाच्या अवघ्या पाच महिन्यांत विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोघांनी 1 सप्टेंबर रोजी एका सोशल मीडिया पोस्ट द्वारे ही माहिती दिली. त्यांच्या विभक्त होण्यामागचं नेमकं कारण अद्याप समोर आलेलं नाही. मात्र, या बातमीनंतर पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिरसोबत बादशाहच्या कथित रिलेशनशिपच्या जुन्या चर्चा पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर रंगू लागल्या आहेत. मात्र, महत्त्वाची बाब म्हणजे बादशाह आणि ईशा रिखी यांच्या विभक्त होण्याचा हानिया आमिरशी संबंध असल्याचा कोणताही पुरावा सध्या उपलब्ध नाही. हानियाचं नाव चर्चेत येण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे बादशाहसोबतची तिची जुनी मैत्री आणि त्यांच्याबद्दल पसरलेल्या डेटिंगच्या अफवा.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, बादशाह आणि ईशा रिखी यांनी मार्च 2026 मध्ये एका खासगी समारंभात लग्न केलं होतं. या लग्नाला कुटुंबातील आणि जवळच्या व्यक्तींचीच उपस्थिती होती. विशेष म्हणजे, सुरुवातीला दोघांनीही लग्नाची अधिकृत घोषणा केली नव्हती. ईशाची आई पूनम रिखी यांनी सोशल मीडियावर लग्नाच्या सोहळ्यातील काही फोटो शेअर केल्यानंतर त्यांच्या लग्नाची चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर ईशाने सोशल मीडियावर चाहत्यांशी संवाद साधताना लग्न झाल्याचं स्पष्ट केलं.
लग्नाआधीही बादशाह आणि ईशाच्या नात्याबाबत अनेक वर्षांपासून चर्चा होती. मात्र, 2023 मध्ये बादशाहने दोघांच्या लग्नाच्या बातम्या फेटाळून लावल्या होत्या. त्यामुळे 2026 मध्ये त्यांच्या लग्नाचे फोटो समोर आल्यानंतर चाहत्यांना मोठा धक्का बसला होता. मात्र, लग्नाच्या काही महिन्यांतच दोघांनी वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला. 1 सप्टेंबर रोजी बादशाह आणि ईशाने सोशल मीडिया पोस्टद्वारे संयुक्त निवेदन जारी केलं. त्यांनी परस्पर संमतीने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं आणि चाहत्यांना त्यांच्या खासगी आयुष्याचा आदर करण्याची विनंती केली.
दोघांनीही विभक्त होण्यामागचं कारण सार्वजनिक केलेलं नाही. त्यामुळे या निर्णयाबाबत वेगवेगळ्या चर्चा सुरू असल्या, तरी अधिकृत कारण समोर आलेलं नाही.
बादशाह आणि हानिया आमिर यांची मैत्री गेल्या काही वर्षांपासून सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय राहिली आहे. दोघांची ओळख सोशल मीडियाच्या माध्यमातून झाली होती. बादशाहने हानियाच्या एका रीलवर कमेंट केल्यानंतर त्यांच्यात संवाद सुरू झाला आणि पुढे दोघांची चांगली मैत्री झाली. यानंतर सोशल मीडियावर त्यांच्यातील मजेशीर संवाद, एकमेकांच्या पोस्टवर केलेल्या कमेंट्स आणि एकत्र घालवलेला वेळ यामुळे त्यांच्या नात्याबद्दल अफवा सुरू झाल्या. विशेषतः दुबईतील त्यांच्या भेटीगाठींमुळे या चर्चांना आणखी उधाण आलं होतं.
एप्रिल 2024 मध्ये हानियाने बादशाहसोबत दुबईत घालवलेल्या वेळेचे काही फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केले होते. त्यापैकी एका पोस्टला तिने मजेशीर कॅप्शनही दिलं होतं. दोघांमधील मोकळा आणि मजेशीर अंदाज पाहून चाहत्यांनी त्यांच्या मैत्रीच्या पलीकडे काही नातं आहे का, असा अंदाज बांधायला सुरुवात केली. मात्र, हानिया आणि बादशाह दोघांनीही वेळोवेळी डेटिंगच्या अफवा फेटाळल्या आहेत. 2024 मध्ये BBC Asian Network ला दिलेल्या मुलाखतीत हानियाने बादशाहला आपला खूप चांगला मित्र असल्याचं सांगितलं होतं. त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबतच्या अफवांवर तिने विनोदी अंदाजात भाष्यही केलं होतं.
हानियाप्रमाणेच बादशाहनेही त्यांच्या नात्याबाबत स्पष्टीकरण दिलं होतं. त्याने हानियाला आपली चांगली मैत्रीण आणि जवळची व्यक्ती असल्याचं म्हटलं होतं. दोघांमध्ये चांगला बॉन्ड असूनही लोक त्यांच्या मैत्रीचा वेगळा अर्थ काढत असल्याचं त्याने स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे आज बादशाह आणि ईशाच्या विभक्त होण्याच्या बातमीनंतर हानियाचं नाव पुन्हा चर्चेत येत असलं, तरी दोन्ही घटनांमध्ये थेट संबंध असल्याचं सिद्ध करणारी कोणतीही माहिती सध्या समोर आलेली नाही.
ईशा रिखी ही बादशाहची पहिली पत्नी नव्हती. याआधी त्याचं लग्न जैस्मिन मसीहसोबत झालं होतं. दोघांनी 2012 मध्ये लग्न केलं आणि जवळपास आठ वर्षे ते एकत्र होते. 2020 मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. या नात्यातून त्यांना जेसेमी नावाची मुलगी आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, बादशाह आणि जैस्मिन यांच्या विभक्त होण्यामागे त्यांच्या सांस्कृतिक पार्श्वभूमीतील फरक कारणीभूत असल्याचं सांगितलं जातं. मात्र, त्यांच्या वैवाहिक नात्याबाबतची सर्व कारणं अधिकृतपणे सार्वजनिक करण्यात आलेली नाहीत.
बादशाह आणि ईशा रिखी यांच्या विभक्त होण्याच्या बातमीनंतर हानिया आमिरचं नाव पुन्हा चर्चेत आलं असलं, तरी सध्या दोन्ही घटनांमध्ये कोणताही थेट संबंध असल्याचा पुरावा नाही. बादशाह आणि हानिया यांच्यातील जुनी मैत्री, त्यांचे सोशल मीडिया इंटरॅक्शन आणि पूर्वी रंगलेल्या डेटिंगच्या अफवा यामुळेच हानियाचं नाव पुन्हा चर्चेत आलं आहे. त्यामुळे सध्या त्यांच्या नात्याबाबत कोणताही निष्कर्ष काढणं हे केवळ अंदाजावर आधारित ठरेल.