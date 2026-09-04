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बादशाह-ईशाच्या घटस्फोटाच्या चर्चेत पाकिस्तानी अभिनेत्रीचं नाव का आलं? जाणून घ्या नेमकं कनेक्शन!

Badshah divorce: लग्नानंतर फक्त पाच महिन्यांनी बादशाह आणि ईशा रिखी यांनी विभक्त होत असल्याची घोषणा केली आहे. या बातमीनंतर, बादशाहचे नाव पाकिस्तानी अभिनेत्रीशी जोडणाऱ्या जुन्या चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाल्या आहेत.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 04, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 10:11 AM IST
बादशाह-ईशाच्या घटस्फोटाच्या चर्चेत पाकिस्तानी अभिनेत्रीचं नाव का आलं? जाणून घ्या नेमकं कनेक्शन!

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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