धर्मेंद्र यांचं फिल्मी आयुष्यासोबतच खासगी आयुष्यही चर्चेत राहीलं. यातील महत्त्वाचा मुद्दा होता धर्मेंद्र यांचं हेमा मालिनी यांच्याशी झालेलं दुसरं लग्न. दुसरं लग्न करुनही हेमा मालिनी आणि धर्मेंद्र एकत्र का राहत नव्हते? हा अजूनही गुढ प्रश्न आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 11, 2025, 06:07 PM IST
धर्मेंद्र लग्नानंतरही हेमा मालिनी यांच्यासोबत का राहत नव्हते? 'माझ्यावर आरोप केले गेले...' असं एकदा का बोलून गेल्या ड्रिम गर्ल?

धर्मेंद्र यांच्याशी लग्न केल्यानंतर ते अगदी आजपर्यंत हेमा मालिनी या कधीच त्यांच्यासोबत राहिल्या नाहीत. हेमा मालिनी यांनी लग्नानंतरही धर्मेंद्र यांच्यासोबत न राहण्याचा निर्णय का घेतला हा आजही चर्चेचा विषय आहे. ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र त्यांच्या व्यावसायिक आणि वैयक्तिक आयुष्यामुळे खूप चर्चेत आहेत. धर्मेंद्र यांनी दोनदा लग्न केले. त्यांच्या पहिल्या पत्नीचे नाव प्रकाश कौर आहे. त्यांनी 13 वर्षांनी लहान असलेल्या अभिनेत्री हेमा मालिनी यांच्यासोबत दुसरे लग्न केले. पण त्यांनी त्यांच्या पहिल्या पत्नीला घटस्फोट दिला नाही, म्हणून त्यांनी इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि हेमा मालिनी यांच्याशी लग्न केले.

पण हेमा यांच्याशी लग्न केल्यानंतरही ते तिच्यासोबत राहत नाहीत. हेमा मालिनी यांनी याबद्दल स्वतः खुलासा केला आहे. 

हेमा मालिनी धर्मेंद्रसोबत का राहत नाही?

हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल या त्यांच्या चरित्रात धर्मेंद्रसोबतच्या नात्याबद्दल सांगितलं. लग्न केल्यानंतरही हेमामालिनी त्यांच्यासोबत का राहत नाही हे त्यांनी स्पष्ट केले.

हेमा म्हणाली, "मला कोणालाही त्रास द्यायचा नव्हता. धर्मेंद्रजींनी माझ्यासाठी आणि माझ्या मुलींसाठी जे काही केले आहे त्यावर मी खूप आनंदी आहे. माझ्यावर बोटे उचलली गेली आहेत. आमच्यावर आरोप झाले आहेत. मला माहित आहे की, लोक माझ्या पाठीमागे माझ्याबद्दल बोलतात. मला फक्त एवढेच माहित आहे की धर्मेंद्र यांनी मला आनंदी ठेवले. आणि मला फक्त आनंद हवा होता."

हेमा म्हणाली, "मी त्याच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी पोलीस अधिकारी नाही. धर्मेंद्र माझ्याकडे किती वेळा येतो हे पाहण्यासाठी मला लोकांना कॉल रजिस्टर दाखवण्याची गरज नाही. ते वडील म्हणून त्याचे कर्तव्य जाणतो. मला त्यांना कधीही याची आठवण करून द्यावी लागली नाही."

लहारेनला दिलेल्या मुलाखतीत हेमा म्हणाली, "कोणीही असं जगू इच्छित नाही, पण जे घडलं ते स्वीकारावं लागेल. मला त्याबद्दल राग नाहीये. मी स्वतःवर खूप आनंदी आहे. मला दोन मुली आहेत आणि मी त्यांना चांगल्या प्रकारे वाढवलं आहे."

धर्मेंद्र पहिल्या पत्नीसह...

धर्मेंद्र त्याची पहिली पत्नी प्रकाश कौरसोबत एका फार्महाऊसमध्ये राहताच हे लक्षात घेण्यासारखं आहे. बॉबी देओल स्वतः याबद्दल बोलला आणि म्हणाला की धर्मेंद्रला फार्महाऊसमध्ये राहायला आवडते, म्हणूनच ते तिथे राहतात. धर्मेंद्रंची तब्येत सध्या ठीक नाहीये. ते ब्रीच कँडी हॉस्पिटलमध्ये दाखल आहेत. 

