Marathi News
Hema Malini B-grade Films: "तो माझ्या आयुष्यातील सर्वात.." धर्मेंद्रशी लग्न केल्यानंतर हेमा मालिनी यांना बी-ग्रेड चित्रपटांमध्ये का काम करावे लागले?

Hema Malini B-grade Films: हेमा मालिनी यांना धर्मेंद्रशी लग्न केल्यानंतर बी-ग्रेड चित्रपटांमध्ये काम करावे लागले होते. यामागचं नक्की कारण काय? जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 4, 2025, 12:49 PM IST
Hema Malini B-grade Films: "तो माझ्या आयुष्यातील सर्वात.." धर्मेंद्रशी लग्न केल्यानंतर हेमा मालिनी यांना बी-ग्रेड चित्रपटांमध्ये का काम करावे लागले?
Why Hema Malini Was Forced to Do B Grade Films After Marrying Dharmendra know truth

Hema Malini B-grade Films: बॉलीवूडच्या इतिहासात काही कलाकारांचे प्रवास फक्त यश, चमक आणि लोकप्रियतेने भरलेले नसतात त्यांच्या मागे असते संघर्षाची वेदनादायी कथा. अशाच कथांपैकी एक म्हणजे ‘ड्रीम गर्ल’ हेमा मालिनी यांचा आयुष्याचा काळोखाचा एक अध्याय. त्यावेळी त्या हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वोच्च अभिनेत्री होत्या. नाव, पैसा, यश, ग्लॅमर सगळं त्यांच्या पायाशी होतं. त्याच काळात धर्मेंद्रसोबत त्यांच्या प्रेमकथेने विवाहाच्या रूपाने पूर्णत्व मिळवले. सगळं सुंदर दिसत असताना, अचानक हेमा यांच्या आयुष्यात आले अकल्पनीय आर्थिक संकट, ज्यामुळे त्यांना बी-ग्रेड चित्रपटांमध्ये काम करावे लागले एक असा काळ, ज्याचा उल्लेख करतानाही आज त्या थरकापतात.

करिअरमधला मोठा धक्का 

हेमा मालिनींचे संपूर्ण आर्थिक व करिअर व्यवस्थापन त्यांच्या आई-वडिलांकडे होते. 1970 च्या दशकात त्यांनी अर्ध्या पेक्षा जास्त चित्रपटांमध्ये मोठी कमाई केली आणि त्या काळातील सर्वात जास्त मानधन घेणाऱ्या अभिनेत्री ठरल्या. पण अचानक एके दिवशी त्यांना कळले की त्यांच्या नावावर सरकारकडे सुमारे 1 कोटी रुपये आयकर थकबाकी आहे. त्या काळात 1 कोटी रुपये म्हणजे आजच्या काळातील शेकडो कोटींच्या बरोबरीचे. कलाकारांकडून इतका मोठा टॅक्स अपेक्षित नव्हता परंतु नियमाप्रमाणे त्यांना ती रक्कम भरावीच लागणार होती.

हे संकट उघड झाल्यावर धर्मेंद्र यांनी हेमा यांना संपूर्ण साथ देण्याची तयारी दाखवली. पण हेमा मालिनींनी त्यांच्याकडून एक पैसादेखील घेण्यास नकार दिला. त्यांना वाटले, “माझी चूक आहे, माझे घरचे व्यवस्थापन नीट झाले नाही. या संकटातून मला स्वतःलाच बाहेर पडायचे आहे.” त्यांच्या आईने टॅक्सबाबत गंभीरता दाखवली नाही, वडिलांनी वारंवार सांगूनही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले यामुळे हेमा मनातून खचल्या होत्या.

वडिलांच्या मृत्यूनंतर उघड झालेली खरी परिस्थिती

हेमा मालिनींचे वडील निधन पावल्यावर हे आर्थिक संकट समोर आले. त्यांना कळले की अनेक वर्षांपासून घराची आर्थिक स्थिती ढासळत होती, मोठ्या थकबाकी वाढत होती आणि कर विभागाकडून नोटिसा येत होत्या. शूटिंग, वैयक्तिक जीवन, घर, नाव सगळं सांभाळताना त्या प्रत्यक्ष आकडेमोडीकडे लक्ष देऊ शकल्या नव्हत्या. त्या म्हणल्या, “हे माझ्या आयुष्याचे सर्वात वेदनादायी सत्य होते. मी जगाला ड्रीम गर्ल दिसत होते, पण घरात खूप मोठी तंगी होती.”

बी-ग्रेड, कमी बजेट, घाईघाईत केलेले चित्रपट 

आपल्या कर्जाची रक्कम फेडण्यासाठी हेमा मालिनींना चित्रपटांची संख्या प्रचंड वाढवावी लागली. मोठे निर्माता त्या काळात त्यांच्यात पैसे गुंतवायला तयार नव्हते, कारण लग्न आणि वैयक्तिक वादामुळे त्यांच्या इमेजला धक्का बसला होता. पर्याय फक्त एकच, जास्तीत जास्त चित्रपट करा… कोणत्याही दर्जाचे!त्यामुळेच त्यांनी अनेक बी-ग्रेड चित्रपटात, कमी दर्जाच्या कथानकात, छोट्या बजेटच्या भूमिकांमध्ये काम करणे स्वीकारले. हे चित्रपट न त्यांना शोभत होते, न त्यांच्या दर्जाला मानणारे होते पण कर्ज फेडण्यासाठी त्या मजबूर होत्या.

त्या वेळी ईशा व अहाना अशा त्या दोन मुलींची आई होत्या. कुटुंब, मुलं, व्यस्त शूटिंग यामुळे त्यांचे आरोग्यही ढासळले, परंतु त्या थांबल्या नाहीत. “तो माझ्या आयुष्याचा सर्वात वाईट काळ होता” हेमा मालिनींचे कडवट सत्य सांगत म्हणल्या, “तो काळ जवळपास 10 वर्षे चालला. मी रोज शूटिंग करत होते. घरी यायला वेळ नव्हता. प्रत्येक क्षण फक्त कर्ज फेडण्यासाठी धडपडत होते.”

ईशा देओलने एकदा विचारले, “आई, तू असे चित्रपट का करतेस?” तेव्हा हेमा यांनी डोळ्यात पाणी आणून संपूर्ण सत्य सांगितले.

डान्स शो  कार्यक्रमांनी दिली मोठी साथ

ज्या काळात सिनेसृष्टीत त्यांची किंमत कमी झाली, तेव्हा त्यांच्या आणि नृत्यांनी त्यांना सावरण्यास मदत केली. त्यांचे भारतीय नृत्याचे कार्यक्रम देशभरात हाऊसफुल होत. यातून मिळालेल्या पैशाने त्यांनी कर्ज फेडण्यास मोठी मदत मिळाली.

संघर्षातून यशाकडे परत आलेली ‘खरी ड्रीम गर्ल’

आज हेमा मालिनी एक यशस्वी अभिनेत्री, समाजसेविका, लोकप्रतिनिधी आणि भारतातील सर्वात आदरणीय कलाकारांपैकी एक आहेत. त्यांचा हा संघर्ष दाखवतो की मोठे तारेसुद्धा अंधाऱ्या काळातून जातात, परंतु जिद्द आणि मेहनत यांच्यामुळे ते पुन्हा शिखरावर पोहोचतात.

तेजश्री गायकवाड

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

