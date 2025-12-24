'दृश्यम 3'मध्ये अक्षय खन्ना का नाही? अचानक बाहेर पडण्यामागचं खरा कारण उघड

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  मनोरंजन
  दृश्यम 3मध्ये अक्षय खन्ना का नाही? अचानक बाहेर पडण्यामागचं खरा कारण उघड

Akshayee Khanna not in 'Drishyam 3' : 'दृश्यम 3'मध्ये अक्षय खन्ना का बाहेर? शूटिंग लवकरच सुरू!  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 24, 2025, 04:29 PM IST
बॉलिवूड अभिनेता अक्षय खन्ना सध्या आपल्या दमदार अभिनयामुळे आणि स्टाईलिश लुकमुळे जोरदार चर्चेत आहे. आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर' सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर ६०० कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली असून, त्यामधील अक्षयचा स्वॅग, स्टाईल आणि डान्स प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड व्हायरल झाला आहे.

या वर्षी अक्षय खन्नाने 'छावा' आणि 'धुरंधर' सिनेमांमधून प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले. त्यापूर्वी, 2022 साली आलेल्या 'दृश्यम 2' मध्ये त्याने पोलिस अधिकाऱ्याची भूमिका साकारली होती. त्याच्या अॅटिट्यूडमुळे अजय देवगणसारख्या दिग्गज अभिनेत्यांवरही छाप पडली होती. ह्या चित्रपटांमधील कामगिरीनंतर अक्षयचा बॉलीवूडमधील स्टारडम वाढत गेला आणि त्याला सध्या सिनेमांमध्ये घेण्यासाठी मोठी स्पर्धा सुरु आहे.

सध्या 'दृश्यम 3' चं शूट लवकरच सुरू होणार असताना, मीडिया रिपोर्टनुसार अक्षय खन्ना सिनेमातून बाहेर पडल्याची चर्चा आहे. मेकर्स आणि अक्षय यांच्यात काही मतभेद निर्माण झाले आहेत, जे सध्यापर्यंत दूर झालेले नाहीत. या मतभेदामागे मानधनाची वाढ हाच मुख्य मुद्दा असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. जर ही माहिती खरी ठरली, तर चाहत्यांसाठी मोठी धक्का देणारी गोष्ट म्हणजे 'दृश्यम ३'मध्ये अक्षय आणि अजय देवगण यांचे आमने-सामने दृश्य पाहता येणार नाही.

अक्षय खन्नाकडे सध्या अनेक सिनेमांच्या ऑफर्स आहेत. नुकताच तो 'धुरंधर' मध्ये दिसला, जिथे त्याने रहमान डकैतची भूमिका साकारली. त्याचे डान्स रील्स सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहेत. याशिवाय, आगामी 'बॉर्डर 2' मध्ये त्याचा कॅमिओ असल्याची चर्चा आहे. त्याच्याकडे पुढील वर्षी पाच चित्रपट रिलीज होण्याची तयारीत आहेत, जे त्याच्या चाहत्यांसाठी उत्सुकतेची कारणे आहेत.

अक्षय खन्नाचा प्रवास हा दाखवतो की, सिनेइंडस्ट्रीत यश मिळवण्यासाठी केवळ स्टारडम पुरेशी नाही; सातत्य, मेहनत आणि अभिनयाची निष्ठा हेच खरे यश निर्माण करतात. 'धुरंधर'च्या यशानंतर आणि 'दृश्यम ३'मधून बाहेर पडल्याच्या चर्चेमुळे अक्षय खन्ना पुन्हा एकदा चर्चेत आहे, आणि त्याचे आगामी प्रोजेक्ट्स प्रेक्षकांसाठी मोठी अपेक्षा निर्माण करत आहेत.

