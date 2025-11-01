धर्मेंद्र यांना ICU मध्ये ka दाखल केलं ? रुग्णालयाने दिलं अपडेट

बॉलिवूडचे ज्येष्ठ आणि लोकप्रिय अभिनेते धर्मेंद्र देओल यांच्या प्रकृतीविषयी सध्या चाहत्यांमध्ये मोठी चर्चा सुरू आहे. 31 ऑक्टोबर रोजी धर्मेंद्र यांना अचानक श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागल्याने त्यांना मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. सुरुवातीला त्यांच्या प्रकृतीबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती न मिळाल्याने चाहत्यांमध्ये चिंता पसरली होती. मात्र, आता हॉस्पिटलकडून त्यांच्या तब्येतीबाबतचं स्पष्ट अपडेट समोर आलं आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 89 वर्षीय धर्मेंद्र यांना काही दिवसांपासून श्वास घेण्यास त्रास जाणवत होता. प्रकृतीत बिघाड झाल्यानंतर त्यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी ब्रीच कँडी रुग्णालयात नेण्यात आलं. प्राथमिक उपचारांनंतर डॉक्टरांनी त्यांना ICU मध्ये हलवण्याचा निर्णय घेतला, जेणेकरून त्यांच्यावर अधिक बारकाईने लक्ष ठेवता येईल. रुग्णालयातील वरिष्ठ डॉक्टरांचा एक पथक सध्या त्यांच्यावर उपचार करत आहे. रुग्णालयातील कर्मचाऱ्याने सांगितले की, 'धर्मेंद्र श्वास घेण्यास त्रास होत असल्याची तक्रार घेऊन आले होते. सध्या ते ICU मध्ये आहेत आणि झोपले आहेत. मात्र काळजी करण्यासारखं काही नाही.'
रुग्णालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार, धर्मेंद्र यांचे सर्व पॅरामीटर्स सामान्य आहेत. त्यांचे हृदयाचे ठोके 70 वर आहेत, रक्तदाब 140/80 असून युरीन सॅम्पलही ठीक असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. डॉक्टरांनी त्यांना काही दिवस वैद्यकीय देखरेखीखाली ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. तथापि, धर्मेंद्र यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज कधी दिला जाईल, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.
धर्मेंद्र यांच्यासोबत त्यांच्या दोन्ही मुलं सनी देओल आणि बॉबी देओल सतत हॉस्पिटलमध्ये उपस्थित आहेत. वडिलांच्या तब्येतीमुळे दोघांनीही त्यांच्या व्यावसायिक कामकाजाला थोडा ब्रेक दिला आहे. सनी देओल नुकताच ‘गदर 2’च्या यशानंतर काही नवीन प्रोजेक्ट्समध्ये व्यस्त आहे, तर बॉबी देओल ‘एनिमल’ चित्रपटानंतर पुन्हा एका मोठ्या प्रोजेक्टसाठी तयारी करत आहे. कुटुंबातील सदस्यांनी माध्यमांना सांगितले की, “धर्मेंद्र यांची तब्येत सुधारते आहे. डॉक्टरांच्या सूचनांनुसार उपचार सुरू आहेत आणि काही दिवसांत त्यांना डिस्चार्ज मिळू शकतो.”
डिसेंबर महिन्यात धर्मेंद्र त्यांच्या 90व्या वर्षात पदार्पण करणार आहेत. वयाच्या नवव्या दशकातही ते सक्रिय असून, कामाबद्दलची त्यांची ऊर्जा आजच्या पिढीतील कलाकारांनाही प्रेरणादायी ठरते. एप्रिल 2025 मध्ये त्यांच्यावर मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. त्यानंतरही त्यांनी चाहत्यांशी संवाद साधणं सुरू ठेवलं. सोशल मीडियावर सक्रिय राहून ते नेहमीच आपल्या चाहत्यांशी संवाद साधतात, तसेच प्रेरणादायी पोस्ट्स शेअर करतात. धर्मेंद्र शेवटचे 2024 मध्ये आलेल्या ‘तेरी बातें में ऐसा उलझा जिया’ या चित्रपटात दिसले होते. आता ते लवकरच दिग्दर्शक श्रीराम राघवन यांच्या ‘21’ या आगामी चित्रपटात झळकणार आहेत. या सिनेमात अगस्त्य नंदा आणि सिमर भाटिया यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. डिसेंबरमध्ये हा सिनेमा प्रदर्शित होण्याची शक्यता आहे.
धर्मेंद्र यांच्या प्रकृतीची बातमी समोर आल्यानंतर चाहत्यांनी सोशल मीडियावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे. अनेकांनी “गेट वेल सून धर्म पाजी” अशा शुभेच्छा देत त्यांच्या लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना व्यक्त केली आहे.
FAQ
धर्मेंद्र यांना हॉस्पिटलमध्ये का दाखल करण्यात आलं?
धर्मेंद्र यांना श्वास घेण्यास त्रास होत असल्याने त्यांना मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. डॉक्टरांनी खबरदारी म्हणून त्यांना आयसीयूमध्ये ठेवले आहे.
सध्या धर्मेंद्र यांची प्रकृती कशी आहे?
रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांच्या माहितीनुसार धर्मेंद्र यांची प्रकृती स्थिर आहे. त्यांचे हृदयाचे ठोके, रक्तदाब आणि इतर सर्व पॅरामीटर्स सामान्य आहेत.
धर्मेंद्र यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज कधी मिळणार?
सध्या त्यांच्या डिस्चार्जची तारीख निश्चित करण्यात आलेली नाही. डॉक्टरांनी काही तपासण्या सुरू ठेवण्याचा सल्ला दिला असून त्यांना अजून काही काळ निरीक्षणाखाली ठेवण्यात येणार आहे.