'मला लग्न आणि कमिटमेंटची भीती वाटते…' अभिनेत्री प्राजक्ता माळीने सांगितलं खरं कारण!

मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय आणि गुणी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी नेहमीच तिच्या अभिनयासोबतच व्यक्तिमत्त्वामुळेही चर्चेत असते. ‘जुळून येती रेशीमगाठी’, ‘गर्लफ्रेंड’, ‘पावनखिंड’ यांसारख्या प्रकल्पांमधून तिने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. पण या वेळेस ती तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दलच्या प्रामाणिक वक्तव्यामुळे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. अलीकडेच तिची एक जुनी मुलाखत पुन्हा सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे, ज्यात प्राजक्ताने लग्न, प्रेम आणि नातेसंबंधांविषयी मोकळेपणाने व्यक्त झालं आहे. या मुलाखतीत तिनं स्पष्ट शब्दांत सांगितलं 'मी प्रेमात पडते, पण मला लग्न आणि कमिटमेंटची भीती वाटते. कारण, मला एकटी राहायला आवडतं.'
ती पुढे म्हणाली 'मी 2013 पासून एकटी राहतेय. मी स्वतंत्रपणे जगत आलेय आणि त्या स्वातंत्र्याची सवय झाली आहे. मला माझं स्वतःचं आयुष्य जगायला आवडतं, आणि मला कोणाचं बंधन नको असतं. एक कलाकार म्हणून मी खूप स्वच्छंदी आहे. त्यामुळे बंधनात अडकण्याचा एक फोबिया वाटतो.' प्राजक्ता माळीने सध्याच्या काळातील बदलत्या नातेसंबंधांबद्दलही आपलं मत मांडलं. ती म्हणाली 'आता ज्या पद्धतीने लग्नसंस्था विस्कळीत होत चालली आहे, लोकांमध्ये समज-गैरसमज वाढत आहेत, त्यामुळे मला लग्नाचं थोडं भय वाटतं. लग्न म्हणजे केवळ एक बंधन नाही, ते एक जबाबदारी आहे आणि त्या जबाबदारीसाठी अजून मी तयार नाही असं मला वाटतं.'
प्रेमाच्या अनुभवांबद्दल विचारल्यावर तिनं थोडं हसत सांगितलं 'हो, मी प्रेमात पडले होते. पण जेव्हा समजलं की समोरील मुलगा माती खातोय, म्हणजे माझ्यासाठी योग्य नाही, तेव्हा मी त्याला बाय केलं. असं दोनदा झालं. पण मला कधीच त्याचं दुःख वाटलं नाही, कारण प्रत्येक नातं काहीतरी शिकवून जातं.' मुलाखतीदरम्यान जेव्हा तिला विचारलं गेलं की, 'कोणत्या अभिनेत्यासोबत तुझी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री जुळली?' तेव्हा प्राजक्ता हसत म्हणाली ''माझी कोणत्याही अभिनेत्यासोबत खास केमिस्ट्री जुळली नाही. मी जेव्हा सेटवर असते, तेव्हा माझं पूर्ण लक्ष अभिनयावर असतं, व्यक्तीवर नाही.'
प्राजक्ता माळीचं हे स्पष्ट, आत्मविश्वासपूर्ण आणि निर्भीड वक्तव्य चाहत्यांना प्रचंड भावलं आहे. अनेकांनी तिच्या स्वातंत्र्यप्रिय विचारांचं कौतुक केलं आहे. एका चाहत्याने लिहिलं 'प्राजक्ता म्हणजे खऱ्या अर्थाने प्रेरणा आहे. स्वतःचं आयुष्य आपल्या अटींवर जगणं म्हणजे खरी ताकद.' तर दुसऱ्या युजरने म्हटलं 'अशा मुलींचीच समाजाला गरज आहे ज्या स्वतःच्या निर्णयांबद्दल निःसंकोच असतात.' प्राजक्ता माळी सध्या तिच्या काही नवीन प्रोजेक्ट्सवर काम करत असून, ती पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. तिच्या या मुलाखतीनं मात्र एक गोष्ट नक्की अधोरेखित केली आहे प्राजक्ता फक्त एक अभिनेत्री नाही, तर ती एक विचारवंत, आत्मविश्वासू आणि प्रगल्भ व्यक्तिमत्त्व असलेली स्त्री आहे.
FAQ
प्राजक्ता माळीला लग्नाची भीती का वाटते?
प्राजक्ता माळीने एका मुलाखतीत सांगितलं की, तिला लग्न आणि कमिटमेंटची भीती वाटते कारण ती २०१३ पासून एकटी राहत आहे आणि त्या स्वातंत्र्याची तिला सवय झाली आहे. ती म्हणते, “मला एकटी राहायला आवडतं आणि मला कोणत्याही बंधनात अडकायचं नाही.”
प्राजक्ता माळीने प्रेमाबद्दल काय सांगितलं?
ती म्हणाली की ती दोनदा प्रेमात पडली होती, पण जेव्हा समजलं की समोरील व्यक्ती तिच्यासाठी योग्य नाही, तेव्हा तिनं त्या नात्याला “बाय-बाय” केलं. तिच्या मते, प्रत्येक अनुभव काहीतरी शिकवतो आणि तिला त्याबद्दल कोणतीही खंत नाही.
प्राजक्ता माळीचं पुढील प्रोजेक्ट कोणतं आहे?
सध्या प्राजक्ता माळी तिच्या आगामी सिनेमांवर आणि शोवर काम करत आहे. ती मराठी चित्रपटांसह ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही सक्रिय असून, लवकरच ती एका नव्या प्रोजेक्टद्वारे प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.