'मला अशा लोकांची किळस वाटते..' जया बच्चन यांनी स्पष्टच सांगितलं, सेल्फी घेणाऱ्या लोकांबद्दल ...

जया बच्चन कायमच आपल्या रागामुळे चर्चेत असतात. असाच एक त्यांचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये त्यांनी एका व्यक्तीला सेल्फी घेताना फटकारलं आहे.
ज्येष्ठ अभिनेत्री जया बच्चन या खासदारही आहेत. त्यामुळे अनेकदा त्यांचा सामान्य लोकांशी संपर्क देखील येतो. अशावेळी अनेकदा त्याचा राग सामान्यांवर निघाल्याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. ज्यामध्ये जया बच्चन यांनी समोरच्या व्यक्तीची कृती न आवडल्यामुळे त्याला चारचौघात खडेबोल सुनावले असून अक्षरशः त्याची लाज काढली आहे. या सगळ्याच प्रकारामुळे जया बच्चन कायमच चर्चेत असतात. पण जया बच्चन असं का वागतात? यामागचं कारण त्यांनी सांगितलं आहे.
जया बच्चन सध्या चर्चेत आहेत कारण १२ ऑगस्ट रोजी त्यांनी दिल्लीच्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लबच्या बाहेर एका पुरूषाला ढकलले कारण तो जया बच्चन दुसऱ्या कोणाशी तरी बोलत असताना तिच्यासोबत सेल्फी काढत होता. त्या पुरूषाने त्यांच्या परवानगीशिवाय हे केले आणि खासदाराच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यावर कंगना राणौतने तिला 'सर्वात बिघडलेली महिला' असेही म्हटले. तिने म्हटले की लोक जयाजींना सहन करतात कारण त्या अमिताभ बच्चन यांची पत्नी आहे.
जया बच्चनच्या वागण्याने सर्वत्र वाद निर्माण झाला आहे. जया बच्चन यांनी काही काळापूर्वी सांगितले होते की जे लोक त्यांच्या परवानगीशिवाय सार्वजनिकरित्या त्यांचे फोटो काढतात त्यांच्यावर ती का रागावते. नव्या नवेली यांच्या पॉडकास्टमध्ये, अभिनेत्री म्हणाली होती की, 'मी अशा लोकांचा द्वेष करते जे तुमच्या वैयक्तिक आयुष्यात हस्तक्षेप करतात आणि त्यांना मिळणारे मसाले विकून त्यांचे पोट भरतात. मला या गोष्टीचा द्वेष आहे आणि मला अशा लोकांचा द्वेष देखील वाटतो. मी नेहमीच त्या लोकांना विचारते, तुम्हाला लाज वाटत नाही का?'
जया बच्चन म्हणाल्या होत्या की जेव्हा ती इंडस्ट्रीत आली तेव्हा तिला माहित होते की तिला अशा प्रकारचे लक्ष मिळेल. पण तिला त्याची पर्वा नव्हती. तिने असेही म्हटले होते की ती तिच्या कामावर टीका करणाऱ्यांचे स्वागत करते परंतु ती तिच्या वैयक्तिक आयुष्यावर एक रेषा काढते. ती म्हणते, 'माझ्या वैयक्तिक चारित्र्यावर निर्णय घेण्याचा कोणालाही अधिकार नाही.'
जया बच्चन यांनी पापाराझी आणि ऑनलाइन ट्रोलिंगवर म्हटले होते, 'तुम्ही माझ्या वैयक्तिक आयुष्यात हस्तक्षेप करत आहात.' मी जिथे जातो तिथे तू माझे फोटो काढतोस. का भाऊ? मी माणूस नाही का?' मनोज कुमारच्या प्रार्थना सभेत तिने एका महिलेला फोटो काढल्याबद्दल खूप फटकारले. कारण तिने न विचारता तिच्यासोबत सेल्फी काढण्याचा प्रयत्न केला होता. ती अनेकदा वडिलांनाही फटकारताना दिसते.