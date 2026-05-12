/रात्री वॉचमनची ड्युटी अन सकाळी चित्रपटाचं शूटींग; मराठी अभिनेत्यावर का आली बेघर होण्याची वेळ? सांगितली कहाणी!

Marathi Actor Work As Watchman: एका मराठी अभिनेत्याने आपण रात्री वॉचमनची नोकरी करुन दिवसा सिनेमाच्या शूटींगला जात असल्याचे आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलंय.
Marathi Actor Emotional Story: अभिनेता हा आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत असतो. स्वत:च्या आयुष्यातील लाखो अडचणी विसरुन तो पडद्यावर भूमिका सादर करतो. हे त्याच्या जगण्याचे कारण असले तरी प्रत्येक वेळेस पोटाची खळगी भरेलच असे नाही. आपलं कौशल्य जगासमोर दिसेल आणि पोटापुरतं मानधनही मिळेल यासाठी अनेक अभिनेते कष्ट करत असतात. दरम्यान एका अभिनेत्याने आपली कहाणी सोशल मीडियावर सांगितली आहे.
कोण आहे अभिनेता?
मराठी मालिका, जाहीरातींमध्ये काम करणारे अभिनेते अनिल बाबुराव शिंदे यांच्या सोशल मीडिया पोस्टने साऱ्यांचेच लक्ष वेधले आहे. रात्री वॉचमनची ड्युटी करुन सकाळी सिनेमा शूटींगला जात असल्याचे त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलंय. आजपासून रात्रीला वॉचमनची ड्युटी करायला सुरुवात केली आहे. रात्री रस्त्यावर झोपल्यावर पोलिसांचा त्रास होतो म्हणून आजपासून निदान रात्री सुरक्षित ठिकाणी थांबता येईल म्हणून वॉचमनची ड्युटी करायला सुरुवात केली आहे, असे अभिनेते अनिल शिंदे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलंय. यारी रोड येथे नाईट ड्युटी करून उद्या पहाटे बोरिवलीला शूटींगला पोहचायचं असं ते पुढे सांगतात. आता एक क्षणसुद्धा वाया घालवायचा नाहीं. हार मानाची नाय, असे त्यांनी पुढे म्हटलंय.
वॉचमनच्या ड्युटीनंतर शूटींग
दुसऱ्या पोस्टमध्ये, 'काल रात्री वॉचमनची ड्युटी करून आज सकाळी एका मराठी चित्रपटाच्या शूटिंगला पोहचलो. तिथे गेल्यानंतर व्हॅनिटीवर आपलं नाव पाहून बरं वाटलं. मेकप करून शूटिंगसाठी सज्ज झालो, असं त्यांनी म्हटलं. अडचणीच्या वेळी काही लोक, कोणाला न सांगता मदत करत असतात. रात्र जरी दुःखाची असली तरी सकाळ मात्र आशेची आहे. इतकी वर्ष आपण रंगभूमीची केलेली सेवा वाया गेली नाहीं. रंगभूमीने एक वेळ पैसा कमी दिला. पण जिवाभावाची, लाख मोलाची, प्रेम करणारी, जीव लावणारी माणसं दिल्याचे त्यांनी म्हटलंय.
सकारात्मक विचाराने बदललं आयुष्य
मराठी वेब सिरीजमध्ये काम करण्याची संधी दिल्याने यावेळी त्यांनी स्वप्नील देशमुख यांचे आभार मानले आहेत. हिरोच्या वडिलाची भूमिका साकरण्याची संधी दिल्याचे त्यांनी सांगितले. माझ्या आयुष्यातील ही पहिलीच मराठी वेब सिरीज आहे. निराशा सोडून सकारात्मक विचार केला की आपल्या आयुष्यात सुद्धा सकारात्मक घडतं, असे ते म्हणाले.
घरभाडं न दिल्याने खोली रिकामी करावी लागली
मी महाराष्ट्र शासनाच्या सरकारी योजना जनतेला सांगणारा कलावंत असून माझे गेल्या दोन महिन्यापासून पेमेंट दिले नसल्याची व्यथा त्यांनी मांडली होती. महाराष्ट्र दिनी मी बेघर झालो. माझ्या जन्मदिनाच्या दिवशीच खोली मालकांनी खोली खाली करायला सांगितली. त्यात खोली मालकाच काहीही चुकत नाहीं. पण ज्या संस्थेने आम्हाला पथनाट्याचे काम दिले त्यानी जर वेळेवर मानधन दिलं असत. तर त्याचं पैश्यानी घराचं भाड भरलं असत.आम्हा कलावांतच हातावर पोट असत. आमचं दुःख कोणाला सांगायचं. त्यानी मात्र टोलवा टोलवी चालवली असल्याचे दु:ख त्यांनी आपल्या पोस्टमधून मांडलंय.