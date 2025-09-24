'दोन पुरुषांची प्रेमकथा ...' मराठी कलाकार का करतायत 'या' सिनेमांच कौतुक

'सनडान्स फिल्म फेस्टिवल 2025' मध्ये मराठमोळ्या सिनेमाने इतिहास रचला आहे. या सिनेमाला वर्ल्ड सिनेमा ग्रँड ज्युरी प्राइज या पुरस्काराने गौरविण्यात आलंय. महत्त्वाचं म्हणजे हा पुरस्कार जिंकणारा हा पहिला भारतीय अन् मराठी सिनेमा आहे. रोहन परशुराम कानवडे दिग्दर्शित 'साबर बोंड'.
महत्त्वाचं म्हणजे रोहन परशुराम कानवडे याचा हा पहिला सिनेमा आहे. हा सिनेमा भारतात रिलीज झाला असून प्रेक्षकांसोबतच कलाकारांकडून त्याचं कौतुक होत आहे. अनेक मराठी कलाकार या सिनेमाबद्दल व्यक्त झाले आहे. यामध्ये मुक्ता बर्वे, मधुराणी गोखले प्रभुळकरचा देखील समावेश आहे.
अभिनेत्री मुक्ता बर्वेने तिच्या मैत्रिणीसोबत फोटो टाकत एक पोस्ट लिहिले आहे की, ”एक सुंदर सिनेमा बघितला ‘साबर बोंडं’. लेखक-दिग्दर्शक रोहन कानवडे, त्याची सगळी टीम, म्हणजे पडद्यावरचे-मागचे सगळे कलाकार, हा सुखद अनुभव दिल्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार. कोणताही अभिनिवेष नसलेला, गणित मांडून चौकटीत न बसवलेला हा सिनेमा. मला अगदी नकळत, अलगद, थेट सिनेमाच्या आतल्या जगात घेऊन गेला. पडद्यावर कोणी अभिनय करतंय असं वाटतंच नव्हतं. थिएटरमध्ये बसून मला गोष्टीतल्या हवेतला गारवा जाणवला, नदीच्या पाण्याचा थंडपणा अंगात शिरला, उन्हाचा चटका लागला, अनवाणी चालताना काटाही रुतला आणि मी खऱ्या आयुष्यात कधीच न चाखलेल्या साबर बोंडा ची चवही तृप्त करून गेली.”
मैत्रिणीचं कौतुक करताना मुक्ता सांगते की, जयश्री माझी जवळची लाडकी मैत्रीण, ती दोन तास मला ‘आनंद ची आई’ च वाटली. जयू तुझं खूप कौतुक आणि प्रेम.
असं आतून आलेलं, चांगलं काम आपल्या भाषेत होताना बघितलं की अभिमानानी मन भरून येतं, अमूर्त वाटणाऱ्या चांगल्या कल्पना नक्की सत्यात उतरतील अशी खात्री वाटते, चांगलं काहीतरी करण्यचा हुरूप येतो.मोठ्या पडद्यावर एक सकस अनुभव घेण्यासाठी ‘ साबर बोंडं’ नक्की बघा.
मधुराणीने साबर बोंड या सिनेमाबद्दल आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. मधुराणी म्हणते की, साबर बोंड सिनेमाच्या संपूर्ण टीमचं कौतुक. मला तुमच्या सगळ्यांचा प्रचंड अभिमान आहे. साबर बोंडबद्दल बोलताना मधुराणी म्हणते की, शब्द सुचत नाहीत. अतिशय हळुवार सिनेमा नक्कीच बघायला हवा.
या चित्रपटाची कथा आनंद या शहरी तरुणाभोवती फिरते, जो वैयक्तिक त्रास आणि कौटुंबिक दबावातून आपल्या वडिलोपार्जित गावी परततो. दहा दिवसांच्या पारंपारिक विधी दरम्यान, त्याचा बालपणीचा मित्र बाळ्या त्याला नवीन आशा आणि आपलेपणाची भावना देतो. पश्चिम महाराष्ट्राच्या सुंदर पार्श्वभूमीवर, मैत्री आणि भावनांची ही संवेदनशील कहाणी प्रेक्षकांना खोलवर भावते. भूषण मनोज, सूरज सुमन आणि जयश्री जगताप यांनी दमदार अभिनय सादर केला आहे.
नागराज मंजुळे, निखिल अडवाणी, सई ताम्हणकर आणि विक्रमादित्य मोटवणे यांसारख्या दिग्गजांच्या कार्यकारी निर्मितीमुळे या चित्रपटाला विशेष मान्यता मिळाली. हा चित्रपट केवळ मराठी चित्रपटसृष्टीसाठीच नाही तर संपूर्ण भारतीय चित्रपटसृष्टीसाठी अभिमानाचा क्षण आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे.
स्पिरिट मीडियाचे प्रमुख राणा दग्गुबती म्हणाले की "साबर बोंड" हा एक संवेदनशील पण शक्तिशाली चित्रपट आहे. त्यांने सिनेमाचं वर्णन करताना म्हटलं की, जो प्रेक्षकांच्या हृदयात दीर्घकाळ राहील. दिग्दर्शक रोहन कानवडे म्हणाले की हा चित्रपट त्याच्या आयुष्यापासून आणि अनुभवांपासून प्रेरित आहे आणि त्याला मिळालेली आंतरराष्ट्रीय प्रशंसा त्याच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. "साबर बोंड" हा चित्रपट व्हेनिस, कान्स आणि फिल्म बाजार सारख्या प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय ठिकाणी आधीच गाजला आहे. आता हा चित्रपट भारतीय चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे.
साबर बोंड चित्रपट काय आहे?
सबर बोंडा हे 2025 मध्ये प्रदर्शित झालेले मराठी रोमँटिक ड्रामा चित्रपट आहे, ज्याचे इंग्रजी नाव 'कॅक्टस पेअर्स' आहे. हे चित्रपट दोन पुरुषांच्या नाजूक प्रेमकहाणीवर आधारित आहे, ज्यात दुःख आणि सामाजिक दबाव यांच्यातील संघर्ष दाखवला आहे.
चित्रपटाचे कथा संक्षेप काय आहे?
अनंद (भूषण मनोज) नावाचा 30 वर्षांचा शहरातील तरुण आपल्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर 10 दिवसांच्या शोककाळासाठी आपल्या गावी परततो. तिथे तो बालपणीचा मित्र बाळ्या (सुराज सुमन) भेटतो, जो अविवाहित राहण्याच्या प्रयत्नात आहे. या काळात ते एकमेकांशी जवळ येतात आणि त्यांच्या नात्याचा निर्णय घेण्याची वेळ येते. चित्रपट ग्रामीण भारतातील समलैंगिकतेच्या संवेदनशील चित्रणासाठी ओळखला जातो.
चित्रपटाचे दिग्दर्शक कोण आहेत?
हे रोहन परशुराम कनवडे यांचे पहिले वैशिष्ट्यपूर्ण चित्रपट आहे. ते सेमी-ऑटोबायोग्राफिकल कथा लिहितात आणि दिग्दर्शित करतात. चित्रपट भारत, कॅनडा आणि युनायटेड किंग्डम यांच्यातील सह-उत्पादन आहे.