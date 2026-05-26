/नितीन देसाईंना मराठी इंडस्ट्रीने मदत का केली नाही? संजय जाधवांनी खरं सांगूनच टाकलं, कारण...

Sanjay Jadhav : नितीन चंद्रकांत देसाई यांच्या आत्महत्येनंतर संपूर्ण सिनेसृष्टी हळहळली होती. त्यांना मराठी इंडस्ट्रीने का मदत केली नाही त्यावर भाष्य केलं आहे.
सुप्रसिद्ध मराठी आणि हिंदी दिग्दर्शक नितीन चंद्रकात देसाई यांनी 2 ऑगस्ट 2023 रोजी आपल्या कर्जत येथील ND स्टुडिओमध्ये आत्महत्या करुन जीवनप्रवास संपवला. नितीन देसाई यांचं असं जाणं अनेकांना चटका लावणारं होतं. नितीन चंद्रकांत देसाई यांना चारवेळा राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित केलं होतं. एवढ्या मोठ्या कलाकाराने असं टोकाचं पाऊल का उचललं असा प्रश्न आजही अनेकांना सतावतो. त्यांना तेव्हा मराठी कलाकारांनी मदत का केली नाही? असा प्रश्नही तेव्हा चर्चेत होता. तर त्याचं कारण काय? या सगळ्यावर मराठी दिग्दर्शक संजय जाधव यांनी भाष्य केलं आहे.
संजय जाधव यांचा 'दुनियादारी' हा सिनेमा प्रचंड गाजला. मात्र त्यानंतर त्यांचे काही सिनेमे चालले नाही, यामुळे संजय जाधव डिप्रेशनमध्ये गेले. तसेच या काळात त्यांच्यावर कर्जाचा डोंगर उभा झाला. या काळात त्यांनीही आपलं जीवन संपवण्याचा निर्णय घेतला. आयुष्यातील हा काळ अतिशय कठीण असतो. या काळात लोकांनी मला मदत केली. पण तिथेच नितीन चंद्रकांत देसाईंना इंडस्ट्रीने का मदत केली नाही. यावर त्यांनी भाष्य केलं आहे.
प्रसिद्ध कलादिग्दर्शक नितीन देसाई यांनी कर्जाच्या वाढत्या बोजाला कंटाळून आपले आयुष्य संपवले. त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या आठवणींना उजाळा देताना दिग्दर्शक संजय जाधव म्हणाले, 'मी जेव्हा एन. डी. स्टुडिओमध्ये माझ्या 'रावरंभा' आणि दुसऱ्या एका चित्रपटाचे चित्रीकरण करत होतो, तेव्हा तिथेच आमचा मुक्काम असायचा. आम्ही सलग 12-12 दिवस तिथे शूट करायचो. एका दिवशी नितीन सर अचानक सेटवर आले आणि मला म्हणाले, संजय तुझ्या हॉटेलच्या रूमचा नंबर सांग, तू इकडे माझ्याकडे राहायला ये. मी सामान आणायला माणूस पाठवतो. पण संपूर्ण युनिट हॉटेलमध्ये असताना मी एकटा तिथे कसा राहणार? असा विचार करून मी नकार दिला. त्यांनी पुढील तीन-चार दिवस मला हाच आग्रह केला, पण नंतर त्यांना समजले की मला तिथे यायचे नाहीये.'"
'त्या तीन-चार दिवसांमधील नितीन सरांची अवस्था मी कधीच विसरू शकत नाही. त्यांना पाहणारा प्रत्येक जण सांगू शकला असता की ते किती भयंकर तणावाखाली आहेत. त्यांच्या चेहऱ्यावर चिंतेची सावली स्पष्ट दिसत होती. त्यांच्या या मानसिक त्रासाचे मोल आपल्या कोणालाच फेडता येणारे नव्हते, हे माझ्याप्रमाणेच तिथे उपस्थित प्रत्येकाला जाणवत होते. सगळ्यांची त्यांना मदत करण्याची मनापासून इच्छा होती, पण प्रत्येकाचे हात हतबल होते; कारण त्यांच्या डोक्यावर कर्जाचा प्रचंड मोठा बोजा होता.'