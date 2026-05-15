Arbaaz Shaikh on Nagraj Manjule : 'सैराट' फेम सल्यानं बुक केलेली नवीकोरी गाडी खरंच नागराज मंजुळेंमुळे कॅन्सल केली, नेमकं काय घडलेलं?

Arbaz Shaikh on Nagraj Manjule : 'सैराट' फेम अभिनेता अरबाज शेखने दिग्दर्शक नागराज मंजुळे त्याच्या आयुष्यात किती महत्त्वाचा आहे, हे एका मुलाखतीत सांगितलं आहे. नागराज मंजुळेचा शब्द त्याच्यासाठी प्रमाण असतो.
Nagraj Manjule Cancelled Arbaaz Shaikh Car : मराठी सिनेमाचा 100 कोटीचा आकडा पार करणारा सिनेमा म्हणजे "सैराट'. दिग्दर्शक नागराज मंजुळेने मराठी सिनेमाची उंची उंचावली. एवढंच नाही आजही दिग्दर्शक नागराज मंजुळे सैराट कलाकारांच्या आयुष्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. या सिनेमातील कलाकार आजही नागराज मंजुळेच्या जोडले गेलेल आहेत. असं असताना सल्या म्हणजे अभिनेता अरबाज शेख याने एक किस्सा सांगितला आहे. अरबाजने बुक केलेली नवी कोरी गाडी नागराजने त्याला कॅन्सल करायला लावली होती. काय आहे हा किस्सा? यामध्ये किती तथ्य आहे.
अभिनेता अरबाज खानने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं की, आज अरबाज शेख त्याच्या आयुष्यात जे काही आहे त्यामध्ये दिग्दर्शक नागराज मंजुळे महत्त्वाची भूमिका आहे. आतापर्यंत त्याच्या आयुष्यात सगळ्याच गोष्टी त्याने नागराज मंजुळेला विचारुन केल्या आहेत. अगदी तशीच ही गोष्टी
अरबाज मुलाखतीत म्हणाला की, मी आणि सिमरन (अरबाजची पत्नी) गाडी बुक करायला गेलेलो. आम्ही क्रेटा गाडी बुक करत होतो. या गाडीची किंमत 15-16 लाख इतकी होती. आम्ही गाडी बुक देखील केली. माझ्या सवयीप्रमाणे मी कोणतंही काम केलं की, नागराज सरांना सांगतो. अगदी तशीच ही गोष्ट मी त्यांना सांगितली की, मी अशी एक गाडी बुक केली ती घ्यायला जायचं आहे. नागराज सरांनी सगळं ऐकून घेतलं नंतर पाच मिनिटं काहीच बोलले नाही. मग मला विचारलं, तुला गाडी का पाहिजे? काय गरज आहे गाडीची तुला?
गाडी घ्यायचीच असेल तर सेकेंड हँड गाडी घे. तुला आता तशी गाडीची गरज नाही. जर एवढे पैसे गाडीत अडकले तर त्याच्या मोबदल्यात तुला काहीच मिळणार नाही. पण त्याऐवजी तू हे पैसै एखाद्या दुकानात इन्वेस्ट केलेस तर तिथून तुला एक इन्कम मिळेल. ज्यामुळे तुझी ती रक्कम दुप्पट होईल.
म्हणजे जर उद्या तुला काम मिळालं नाही तरी पैसे तुला या पद्धतीने मिळतील, असं काही तरी बघं. अरबाज म्हणाला की, या गोष्टीचा सुद्धा विचार करा. महत्त्वाचं म्हणजे आम्ही नागराज सरांचं ऐकून गाडी कॅन्सल केली आणि केक शॉप ओपन केलं. नागराज सरांनी सांगितलं आणि आम्हाला तो एक मार्ग सापडला. यामुळे नागराज मंजुळेचं स्थान या कलाकारांच्या आयुष्यात किती महत्त्वाचं आहे हे कळलं.