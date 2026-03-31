प्राजक्ता माळीवर ब्रँडचं नाव बदलण्याची का आली वेळ? कारण पहिल्यांदाच सांगितलं...

अभिनेत्री प्राजक्ता माळीने 2023 'प्राजक्तराज' या ब्रँडची सुरुवात केली. या ब्रँडमार्फत तिने व्यावसायिक क्षेत्रात पदार्पण केलं. प्राजक्ता माळीने अभिनयासोबतच हा ब्रँड सांभाळला. प्राजक्तराज या ब्रँडच्या माध्यमातून तिने मराठमोळे कालाधित झालेले दागिने इमिटेशनच्या रुपात जगासमोर आणले. प्राजक्ताच्या या लोकप्रिय ठरत असलेल्या ब्रँडचं नाव बदलण्याचा निर्णय तिने घेतला आहे. प्राजक्ताने हा ब्रँड तिच्या नावाने इतका लोकप्रिय झाल्यानंतर नाव बदलण्याचा निर्णय का घेतला? असा अनेकांना प्रश्न पडला आहे. प्राजक्ताने याबाबत स्वतः खुलासा केला असून ब्रँडचं नाव बदललं आहे.
प्राजक्ता माळीने सांगितलं की, 'प्राजक्तराज' ऐवजी तिने 'प्राजक्तसाज' असं नाव जाहीर केलं आहे. प्राजक्ताने राजच्या जागी साज असं नाव बदललं आहे. प्राजक्ताने 'प्राजक्तसाज Reviving Maharashtra Legacy' असं नाव तिने शेअर केलं आहे.
प्राजक्ता माळीने व्हिडीओत म्हटलं आहे की, नमस्कार आजच्या लाइव्हमध्ये तु्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. आजचं लाइव्ह अतिशय स्पेशल कारणासाठी आहे. अर्थात हे माझ्या आणि आपल्या ब्रँडसंदर्भात आहे. नव्या आर्थिक वर्षात माझ्या ज्वेलरी ब्रँडचं नाव असणार आहे, 'प्राजक्तसाज- Reviving Maharashtra Legacy'.
मी तीन सव्वातीन वर्षांपूर्वी हा ब्रँड सुरु केला होता. तेव्हा मला बिझनेसविषयी काहीच कल्पना नव्हती. फक्त यामागे विचार होता की, आपले मराठमोळे पारंपरिक दागिने पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आणायचे. तेव्हा तीन वर्षांपूर्वी मला बिझनेसमधलं काहीच कळत नव्हतं. पण आता हा बिझनेस इतका मोठा होईल असं मला अजिबातच वाटलं नव्हतं.
दागिन्यांचा खप जेवढा महाराष्ट्रात आहे तेवढाच तो भारता आणि परदेशातही आहे. पण नावामुळे शिपिंग दरम्यान खूप अडथळे निर्माण होतात. 'प्राजक्तराज' या नावामुळे व्यवसायात अनेक तांत्रिक आणि कायदेशीर अडथळे येत होते, असे तिने स्पष्ट केले. या त्रासामुळेच नाव बदलण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
नवीन आर्थिक वर्षाच्या मुहूर्तावर (१ एप्रिलपासून) हा ब्रँड आता नवीन नावाने ओळखला जाईल. तिने चाहत्यांना या नवीन प्रवासातही सोबत राहण्याचे आवाहन केले आहे. महाराष्ट्रातील पारंपरिक आणि लुप्त होत चाललेले जुने दागिने पुन्हा एकदा लोकांसमोर आणणे, हाच या ब्रँडचा मुख्य उद्देश असल्याचे तिने आवर्जून सांगितले.