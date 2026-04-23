English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • मनोरंजन
  • Raja Shivaji : राजा शिवाजी चित्रपटाचं नाव छत्रपती शिवाजी का नाहीये? जुन्या व्हिडिओतून समोर येतंय कारण

Raja Shivaji : 'राजा शिवाजी' चित्रपटाचं नाव छत्रपती शिवाजी का नाहीये? जुन्या व्हिडिओतून समोर येतंय कारण

Raja Shivaji Movie : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट  येत्या १ मे रोजी जगभरात प्रदर्शित केला जाणार आहे. मराठी आणि हिंदी भाषेत प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटाची सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे. काही नेटकऱ्यांनी राजा शिवाजी चित्रपटाचं नाव छत्रपती शिवाजी असं का नाहीये? याबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते, मात्र याचं उत्तर रितेश देशमुख आणि मुंबई फिल्म कंपनीने 2020 रोजी जाहीर केलेल्या एका व्हिडीओमधून समोर येतंय.   

पूजा पवार | Updated: Apr 23, 2026, 08:41 PM IST
Raja Shivaji : 'राजा शिवाजी' चित्रपटाचं नाव छत्रपती शिवाजी का नाहीये? जुन्या व्हिडिओतून समोर येतंय कारण
Photo Credit - Social Media

Raja Shivaji Movie : महाराष्ट्राचं आराध्यदैवत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित चित्रपट 'राजा शिवाजी' हा येत्या 1 मे रोजी जगभरात प्रदर्शित केला जाणार आहे. 100 कोटींचं बजेट असणाऱ्या या पहिल्या मराठी चित्रपटाची सध्या सगळीकडे जोरदार चर्चा सुरु आहे. अजय अतुलचं संगीत आणि राजा शिवाजी चित्रपटाचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे. अशातच काही नेटकऱ्यांनी सोशल मीडियावर कमेंट करत राजा शिवाजी (Raja Shivaji) चित्रपटाचं नाव छत्रपती शिवाजी असं का नाहीये? मात्र या प्रश्नाचं उत्तर हे रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) आणि मुंबई फिल्म कंपनीने 2020 रोजी जाहीर केलेल्या एका व्हिडीओमधून समोर येतंय. 

Add Zee News as a Preferred Source

चित्रपटाचं नाव छत्रपती शिवाजी का नाहीये?

2020 रोजी रितेश देशमुख आणि मुंबई फिल्म कंपनीने जाहीर केलेल्या एका व्हिडीओमध्ये छत्रपती शिवरायांच्या जीवनावरील चित्रपट हा तीन भागांमध्ये प्रदर्शित होणार असे संकेत केले होते. ज्यात त्यांनी पहिल्या चित्रपटाचे नाव शिवाजी, दुसऱ्या चित्रपटाचे नाव राजा शिवाजी आणि तिसऱ्या चित्रपटाचे नाव  छत्रपती शिवाजी असणार असे संकेत दिले होते. महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत असणाऱ्या छत्रपती शिवरायांच्या जीवनाचे विविध सदर या चित्रपटांच्या माध्यमातून प्रेक्षकांच्या समोर येणार आहेत. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांचाय जीवनावर आधारित चित्रपटांच्या सीरिज मधील 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट पहिला भाग आहे. ज्यात शिवरायांचा बाल शिवाजी ते रयतेचा राजा होण्यापर्यंतचा प्रवास चित्रपटाच्या माध्यमातून उलगडला जाणार आहे. त्यामुळे या चित्रपटाचं नाव 'राजा शिवाजी' असं ठेवण्यात आलेलं असण्याची शक्यता आहे. तर या चित्रपटाच्या भाग दोनचं नाव हे 'छत्रपती शिवाजी' असण्याची शक्यता आहे. मुंबई फिल्म कंपनीने अद्याप याबाबत अधिकृत माहिती दिलेली नसली तरी त्यांनी 2020 रोजी जाहीर केलेल्या या व्हिडीओमधून राजा शिवाजी या चित्रपटाच्या नावाबाबत नेटकऱ्यांच्या असणाऱ्या शंका दूर होऊ शकतात. 

दोनदा बदलले चित्रपटाचे दिग्दर्शक :

अभिनेता रितेश देशमुख याने जवळपास 10 वर्षांपासून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित चित्रपट मोठ्या पडद्यावर आणण्यासाठी त्यावर काम सुरु केलं होतं. यावेळी रितेश देशमुख हा या चित्रपटात शिवरायांची मुख्य भूमिका साकारणार हे निश्चित होतं. मात्र याचं दिग्दर्शन रवी जाधव करणार होते. मात्र वैयक्तिक कारणांमुळे रवी जाधव या चित्रपटाचा भाग होऊ शकले नाहीत आणि ते या प्रोजेक्टमधून बाहेर पडले. त्यानंतर 2020 मध्ये पुन्हा एकदा रितेश देशमुख आणि त्याची निर्मिती संस्था असलेल्या मुंबई फिल्म कंपनीने नागराज मंजुळेच्या दिग्दर्शनाखाली हा चित्रपट तयार होत असल्याचे जाहीर केले. या संदर्भातील एक व्हिडीओ सुद्धा त्यांनी प्रदर्शित केला होता. मात्र कोरोना महामारी सह अन्य काही कारणांमुळे या चित्रपटाचं काम पुन्हा थांबलं आणि नागराज मंजुळे सुद्धा या चित्रपटातून बाहेर पडले. त्यानंतर रितेश देशमुखने अभिनय, लेखन आणि निर्मिती सह या चित्रपटाच्या दिग्दर्शनाची धुरा स्वतःच्या खांद्यावर घेतली. 1 मे रोजी प्रदर्शित होणारा हा चित्रपट स्वतः रितेश देशमुख यांनी दिग्दर्शित केला आहे.

चित्रपटाची मोठी स्टार कास्ट : 

मराठी आणि बॉलिवूडमधील दिग्गज अभिनेता रितेश देशमुख हा राजा शिवाजी चित्रपटात छत्रपती शिवरायांची मुख्य भूमिका साकारत असला तरी याशिवाय बॉलिवूडचे अनेक दिग्गज कलाकार या चित्रपटात आहेत. अभिनेता संजय दत्त या चित्रपटात अफजल खानाच्या भूमिकेत दिसणार असून अभिषेक बच्चन या चित्रपटात शिवरायांचे थोरले बंधू संभाजी शाहजी भोसले यांची भूमिका साकारणार आहेत. जिनिलिया देशमुख ही या चित्रपटात सईबाई राणी सरकार तर अभिनेत्री भाग्यश्री या जिजाऊ मासाहेबांची भूमिका करणार आहे. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
raja shivajimarathi newsentertainment newsbollywood

