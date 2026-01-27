Arijit Singh ने गाण्यातून घेतला संन्यास, सलमान खानसाठी गायलं अखेरचं कारण; संन्यासाचं कारण काय?

Arijit Singh Retirement Reason: प्रसिद्ध पार्श्वगायक अरिजित सिंगने मंगळवारी सोशल मीडियावर एक मोठी घोषणा केली. त्याने सोशल मीडियाद्वारे त्याच्या चाहत्यांना माहिती दिली की, तो गायक म्हणून त्यांचा प्रवास संपवत आहेत. अरिजीतने सांगितले की, तो आतापासून कोणतेही नवीन काम स्वीकारणार नाहीत. अरिजित यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले, "नमस्कार, तुम्हा सर्वांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा. गेल्या काही वर्षांत तुम्ही मला दिलेल्या प्रेमाबद्दल मी तुम्हा सर्व श्रोत्यांचा मनापासून आभारी आहे. आज मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की आतापासून मी पार्श्वगायक म्हणून कोणतेही नवीन काम करणार नाही. मी या प्रवासाचा शेवट करत आहे. हा माझ्या आयुष्यातील एक अतिशय सुंदर आणि संस्मरणीय प्रवास आहे. तुम्हा सर्वांचे आभार."
अरिजीतची पोस्ट पाहून चाहते दुःख व्यक्त करत आहेत. प्रसिद्ध गायक अमाल मलिकनेही कमेंट सेक्शनमध्ये प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी लिहिले की, "हे ऐकून मी पूर्णपणे हरवून गेलो आहे. मला ते समजत नाही, पण मी तुमच्या निर्णयाचा आदर करतो. फक्त हे जाणून घ्या की मी तुमचा चाहता होतो, आहे आणि नेहमीच असेच राहीन. जर खरोखरच असे असेल, तर माझ्यावर विश्वास ठेवा, माझ्या मित्रा, तुमच्याशिवाय चित्रपट संगीत कधीही पूर्वीसारखे राहणार नाही. मी स्वतःला भाग्यवान समजतो की मी तुमच्या काळात जन्मलो."
अशा परिस्थितीत, अरिजीत सिंगचा निर्णय खूप महत्त्वाचा मानला जात आहे. अरिजीतने पोस्टमध्ये स्पष्ट केले की ते संगीतापासून दूर जात नाहीत, परंतु चित्रपटांसाठी पार्श्वगायक म्हणून आता नवीन प्रकल्प हाती घेणार नाहीत. अरिजीत सिंग यांनी त्यांच्या निवेदनात कोणतेही स्पष्ट "धक्कादायक" कारण दिले नसले तरी, चाहते अजूनही या याबाबत वेगवेगळे अंदाज लावत आहेत.
१ खासगी प्रगती - गायक अरिजीत सिंग यांनी त्याच्या पोस्टमध्ये स्पष्टपणे सांगितले की, आता अधिक शिकायचे आहे आणि एक "लहान कलाकार" म्हणून स्वतःवर लक्ष केंद्रित करायचे आहे. त्याला स्वतंत्र संगीत, रचना, निर्मिती किंवा स्वतःच्या शैलीत प्रयोग करायचे आहेत.
२. दीर्घ प्रवासानंतरचा ब्रेक: गेल्या १५ वर्षांत, अरिजीतने असंख्य हिट गाणी दिली आहेत - "तुम ही हो," "केसरिया," "बिन ते दिल," आणि "चन्ना मेरेया" सारख्या गाण्यांनी त्यांना स्टार बनवले आहे. आता, त्यांना चित्रपट प्लेबॅकपासून दूर जाऊन त्यांची सर्जनशीलता मुक्त करायची आहे.
३. हा निर्णय अचानक नाही - अरिजीत नेहमीच प्रसिद्धीपासून दूर राहिला आहे आणि तो वैयक्तिक जागा पसंत करतो. त्याने यापूर्वी इंडस्ट्रीच्या गर्दीपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न केला आहे.
सध्या प्रदर्शित झालेल्या गाण्यांबद्दल बोलायचे झाले तर, अरिजीत सिंगचे शेवटचे गाणे सलमान खानच्या आगामी "बॅटल ऑफ गलवान" चित्रपटातील "मातृभूमी" होते. "बॅटल ऑफ गलवान" मधील हे पहिले गाणे प्रेक्षकांना खूप आवडले, जे अरिजीत सिंग, श्रेया घोषाल आणि मणि धरमकोट यांनी गायले आहे. संगीत हिमेश रेशमिया यांनी दिले आहे. तथापि, हे अरिजीत सिंगचे शेवटचे गाणे नाही.
अलीकडेच, स्टँड-अप कॉमेडियन झाकीर खानने आरोग्याच्या कारणांमुळे स्टेज शोमधून दीर्घ ब्रेक घेण्याची घोषणा केली. त्याच्या आधी, अनेक सेलिब्रिटींनी त्यांच्या करिअरच्या शिखरावर असूनही, आरोग्याला प्राधान्य दिले आणि कामापासून दूर गेले. त्याने सांगितले की त्याने हा निर्णय त्याच्या आरोग्यामुळे आणि वैयक्तिक कारणांमुळे घेतला. झाकीरच्या आधी, बॉलिवूड अभिनेत्री नर्गिस फाखरीनेही असेच पाऊल उचलले होते. नर्गिसने नंतर याबद्दल उघडपणे सांगितले आणि एका मुलाखतीत सांगितले की तिला आजारी वाटत होते. त्यानंतर तिने अभिनयातून ब्रेक घेऊन न्यू यॉर्कला जाऊन तिच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याचा निर्णय घेतला.
दरम्यान, दक्षिण भारतीय सुपरस्टार समांथा रूथ प्रभूला मायोसिटिस या गंभीर आजारामुळे शूटिंग सोडून उपचारासाठी अमेरिकेला जावे लागले. प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेत्री सना मकबूलनेही तिच्या आरोग्याला प्राधान्य देत अभिनयातून ब्रेक घेतला.