‘फॅमिली मॅन 3’ मधील एका डायलॉग मागे दडले आहे 2.5 लाख भारतीयांचे दुःख! काय आहे तो डायलॉग?

The Family Man Season 3 Moreh Story: ‘द फॅमिली मॅन’च्या तिसऱ्या सीझनमध्ये एक सीन आहे. तो म्हणजे जेके आणि श्रीकांत तिवारी रेस्टॉरंटमध्ये बसून जेवत असतात. तेव्हा जेके आश्चर्याने विचारतो, 'अरे यार, मोरेमध्ये इतके तमिळीयन्स कसे?' हा डायलॉग बहुतेक प्रेक्षकांनी फक्त हसून सोडून दिला असेल. पण या एका वाक्यामागे ढाई लाख भारतीयांचे वेदनादायी वास्तव दडलेले आहे.
मोरे हे मणिपूर आणि म्यानमार सीमेवर वसलेले एक छोटेसं पण अत्यंत महत्त्वाचं गाव. तामिळनाडूपासून जवळपास 3000 किमी दूर आणि तरीही येथे हजारो तमिळीयन्स राहतात. म्हणूनच याला ‘मिनी चेन्नई’ म्हणूनही ओळखले जाते.
येथे फिरताना प्रत्येक गल्लीमध्ये गरमागरम इडली, डोसा, सांबार-वडा, लुंगीधारी पुरुष, गजरा लावलेल्या महिला, सकाळच्या मंदिरातील घंटानाद हे सगळं सहज पाहायला मिळतं. पूर्वोत्तर भारतातील दुसरे सर्वात मोठे मंदिर असलेले श्री अंगल परमेश्वरी मंदिरही तमिळीयन्सनीच उभारले आहे. पण प्रश्न कायम कुकी आणि मैतेई समाजाच्या प्रदेशात तमिळीयन्स कसे आले? यासाठी 140 वर्षे मागे जाणे आवश्यक आहे.
त्या काळी म्यानमार हे ब्रिटिश भारताचा एक भाग होते. मोठ्या प्रमाणात भारतीय विशेषतः तमिळ लोक रंगूनमध्ये राहत आणि तिथल्या चहाच्या मळ्यांपासून ते व्यापारापर्यंत अनेक मोठ्या व्यवसायांवर त्यांचा दबदबा होता. त्यानंतर 1964 मध्ये इतिहास बदलून गेला. 1964 मध्ये बर्मामध्ये लष्करी राजवट आली. सर्व उद्योगांचे राष्ट्रीयकरण. परदेशी मूळ असलेल्या लोकांवर अत्याचार आणि भारतीयांना बर्मातून बाहेर हाकलण्यास सुरुवात. परिणाम 2.5 लाख भारतीयांना देश सोडावा लागला. त्यापैकी 90% तमिळीयन्स होते.
हजारो भारतीयांना काहीही न देता सीमेकडे ढकलण्यात आले. काही पायी, काही जहाजाने भारताच्या दिशेने निघाले. पण समस्या अशी की, बर्मामध्ये पिढ्यान्पिढ्या राहिलेल्या या तमिळीयन्सना तमिळनाडू घरासारखे वाटलेच नाही. अनेकांनी पुन्हा मागे जाण्याचा प्रयत्न केला, पण बॉर्डरवर पकडले गेले.
बर्मामध्ये परत पाठवले जात नसल्याने त्यांनी मोरेमध्ये कायमचं स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला. आज मोरेमध्ये तमिळीयन्सचे शेकडो कुटुंबे राहतात. स्वतःची दुकाने, व्यवसाय, मंदिरे आणि सांस्कृतिक सण आणि अगदी मोरे चेंबर ऑफ कॉमर्समध्ये त्यांचे नेतृत्व. ते आजही म्हणतात 'एक दिवस आम्ही आमच्या खऱ्या घरात, म्हणजे बर्मामध्ये परत जाऊ….पण तो दिवस अजून आला नाही.
जेव्हा जेके स्क्रीनवर विचारतो 'मोरेमध्ये इतके तमिळीयन्स कसे?' तेव्हा त्या एका वाक्यामागे शतकभराची विस्थापनाची पीडा आहे. मोरेला गेले तर तिथल्या तमिळीयन्सच्या डोळ्यात अजूनही घराच्या आठवणी आणि परतण्याची आशा दिसते.