  • सिद्धार्थ जाधव 10 वर्षे का नव्हतो बोलत? सोनाली कुलकर्णीने सांगितलं अबोल्याचं कारण

सिद्धार्थ जाधव 10 वर्षे का नव्हतो बोलत? सोनाली कुलकर्णीने सांगितलं अबोल्याचं कारण

Sonalee Kulkarni and SIddharth Jadhav : मराठी सिनेसृष्टीत काही कलाकार एकमेकांचे सहकलाकार आणि चांगले मित्र देखील असतात. पण अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णीच्या बाबतीत मात्र अनुभव वेगळा आहे. सोनाली कुलकर्णी आणि सिद्धार्थ जाधव यांच्या तब्बल 10 वर्षे अबोला होता. सोनाली पहिल्यांदाच या अबोल्याचं कारण सांगितलं आहे.   

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 28, 2026, 08:15 PM IST
सिद्धार्थ जाधव 10 वर्षे का नव्हतो बोलत? सोनाली कुलकर्णीने सांगितलं अबोल्याचं कारण

अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी तिच्या 'तिघी' सिनेमामुळे चर्चेत आहे. हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या पसंतीला येता आहे. यामध्ये सोनाली कुलकर्णी, नेहा पेंडसे आणि भारती आचरेकर प्रमुख भूमिकेत आहेत. या सिनेमासोबतच सोनाली आणखी एका गोष्टीमुळे चर्चेत आहे. सोनालीने एका पॉडकास्टमध्ये सांगितलं की, मराठी सिनेसृष्टीतील तिचा सहकलाकार आणि जवळचा मित्र अभिनेता सिद्धार्थ जाधव 10 वर्षे एकमेकांशी बोलत नव्हते. 

पुढे सोनाली म्हणाली की, सांगायला आता काहीच हरकत नाही कारण अनेकदा आम्ही सोशल मीडिया किंवा माध्यमांमध्ये देखील सांगितलं आहे की, सिद्धार्थ जाधव आणि मी खूप चांगले मित्र आहोत. एकदा असं झालं की,एका सिनेमाचं शुट सुरु होतं आणि शुटींग दरम्यान काहीतरी शुल्लक कारणावरुन सिद्धार्थने माझ्याशी बोलणं बंद केलं आणि तो माझ्याशी 10 वर्ष बोलत नव्हता. नंतर असं झालं की, श्रीदेवीचं जेव्हा निधन झालं तेव्हा त्याने मला फोन केला आणि म्हणाला जाऊ देत मागचे सगळे हेवे दावे आणि राग रुसवा सोडून आपण पुन्हा एकदा छान मित्र म्हणून राहुयात. 

श्रीदेवीने जेव्हा जगाचा निरोप घेतला तेव्हा सिद्धार्थला साक्षात्कार झाला की, असं कधीतरी मी मेलो किंवा सोनाली गेली तर सॉरी म्हणताच येणार नाही. त्यावर सोनाली म्हणाली की, तुला हे समजायला 10 वर्ष लागली पण ठिक आहे निदान तुला हे कळलं तरी. त्यानंतर आमची मैत्री अधिकच घट्ट होत गेली. सिद्धार्थबद्दल सांगताना सोनाली म्हणाली की, तो माझा सहकलाकर आणि खूप जास्त जवळचा मित्र देखील आहे, सिद्धार्थ आणि मी आम्ही अतिशय निर्लज्ज मित्र आहोत. निदान 10 वर्षांनी का होईना आम्ही अजून खूप चांगले मित्र झालो असं सोनालीने सांगितलं. 

सिद्धार्थ जाधव आणि सोनाली कुलकर्णीची मैत्री 

या दोघांनी 2007 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'बकुळा नामदेव घोटाळे' या गाजलेल्या मराठी चित्रपटात एकत्र काम केले होते. हा चित्रपट सोनाली कुलकर्णीचा पदार्पणातील पहिला चित्रपट होता, ज्यामध्ये सिद्धार्थ जाधवने मुख्य नायकाची भूमिका साकारली होती. अनेक वर्षांपासून चांगले मित्र असूनही, या दोघांमध्ये तब्बल 10 वर्षे अबोला होता. या वादाबद्दल सोनालीने अलीकडेच एका मुलाखतीत खुलासा केला आहे. 

एका शूटिंग दरम्यान अगदी 'किरकोळ' आणि 'फालतू' कारणावरून त्यांच्यात मतभेद झाले होते, ज्यानंतर सिद्धार्थने तिच्याशी बोलणे पूर्णपणे बंद केले होते. प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीदेवी यांच्या निधनानंतर सिद्धार्थला आयुष्याच्या अनिश्चिततेची जाणीव झाली. "जर उद्या आपल्यापैकी कोणी नसेल, तर पुन्हा बोलण्याची संधी मिळणार नाही," या विचाराने त्याने स्वतःहून सोनालीला फोन केला आणि त्यांची मैत्री पुन्हा सुरू झाली. आता हे दोघे पुन्हा एकमेकांचे खूप चांगले मित्र आहेत आणि विविध कार्यक्रमांमध्ये एकत्र हजेरी लावतात.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

इतर बातम्या

मंदिरात प्री-वेडिंग शूट करण्यावरुन तुफान राडा! फोटोग्राफर्स...

भारत