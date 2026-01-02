English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
  • Bachchan कुटुंबाला Paparazziनी बॅन का केलं होतं? ऐश्वर्या-अभिषेकच्या लग्नावर 19 वर्षांनी उघडलं रहस्य!

Bachchan Family was Banned by Paparazzi : अभिनेत्री जया बच्चन आणि पॅप्सच्या नात्याचा रहस्य उघडलं; ऐश्वर्या- अभिषेकच्या लग्नातही पॅप्सने बच्चन्सला का बॅन केलं?

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 2, 2026, 10:12 PM IST
अभिनेता अभिषेक बच्चन आणि अभिनेत्री ऐश्वर्या राय यांच्या वैवाहिक जीवनाच्या चर्चांनंतर आता त्यांच्या लग्नाच्या गुप्ततेबाबत एक नवा खुलासा समोर आला आहे. गेली अनेक वर्षं दोघांच्या डिवोर्सच्या अफवा आणि वैवाहिक जीवनावरच्या चर्चांना स्थान मिळालं आहे. या दोघांच्या लग्नाची गुप्तता आणि मीडियाच्या विरोधाशी संबंधित एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे, जी ऐश्वर्या आणि अभिषेक यांच्या वैवाहिक जीवनाशी संबंधित एक महत्त्वाचा भाग आहे.

2007 मध्ये ऐश्वर्या-अभिषेकचे गुप्त लग्न

2007 साली ऐश्वर्या राय आणि अभिषेक बच्चन यांनी त्यांच्या जीवनातील एक मोठा निर्णय घेतला आणि लग्न केलं. दोघांचं लग्न अत्यंत गुप्त ठेवण्यात आलं, आणि मीडियाच्या कॅमेऱ्यांपासून ते पूर्णपणे सुरक्षित ठेवण्यात आले होते. त्यावेळी मीडियाला लग्नाच्या फोटोसाठी परवानगी दिली नव्हती. याच गुप्ततेमुळे मीडियात खूप चर्चेला तोंड फुटलं, कारण दोघांची लग्नापूर्वीची आणि लग्नाची तयारी असलेली माहिती मीडियाने मोठ्या प्रमाणावर घेतली होती.

मीडियावर पॅप्सचा दबाव आणि मारहाण

वास्तविक, ऐश्वर्या आणि अभिषेक यांच्या लग्नाच्या फोटोला मीडियाने प्राधान्य दिलं आणि त्यासाठी पॅपाराझींना खूप कष्ट करावे लागले. एकाच फोटोचा शोध घेण्यासाठी तीन दिवस जलसाच्या बाहेर मीडियाने वाट पाहिली. अखेर, वरिंदर चावला नावाच्या एका पॅपाराझी फोटोग्राफरने ऐश्वर्या आणि अभिषेक यांचा फोटो क्लिक केला आणि तो लगेच व्हायरल झाला.

पण या घडामोडींमुळे पॅप्स (पॅपराझी) च्या फोटोग्राफर्सला ऐश्वर्या आणि अभिषेकच्या विवाह सोहळ्यात कडव्या विरोधाचा सामना करावा लागला. मीडियाच्या प्रतिनिधींना, खासकरून पॅप्सला, सुरक्षा व्यवस्थेने प्रचंड मारहाण केली. यावेळी अमर सिंग यांच्या सिक्युरिटी गार्ड्सने पॅप्सच्या फोटोग्राफर्सना लाथा बुक्के, आणि बंदुकीच्या धाकाने मारहाण केली होती.

या घटनेनंतर, पॅप्सने बच्चन कुटुंबाला त्यांच्या सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये कॅमेरा घ्यायला बॅन केला. यानंतर मीडियाने बच्चन कुटुंबावर असलेला बॅन लागू करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे बच्चन परिवाराच्या कोणत्याही इव्हेंटमध्ये मीडियाने प्रवेश मिळवलेला नाही.

बच्चन कुटुंबाचे माफी मागणे आणि बॅन काढण्याची प्रक्रिया

पॅप्सचे कॅमेरा बॅन लावल्यावर, बच्चन कुटुंबाला लक्षात आले की काहीतरी गडबड आहे. या घटनेनंतर बच्चन कुटुंबाने पॅप्ससोबत संवाद साधण्याचे ठरवले. मॅरियट हॉटेलमध्ये पॅप्सच्या प्रमुख प्रतिनिधींना आमंत्रित करून बच्चन कुटुंबाने त्यांच्याशी दिलखुलास चर्चा केली आणि सर्व वादावर माफी मागितली.

बच्चन कुटुंबाची माफी स्वीकारल्यानंतर पॅप्सने त्यांच्यावर असलेला बॅन काढला आणि मीडियाने पुन्हा बच्चन कुटुंबाच्या इव्हेंटमध्ये प्रवेश मिळवला. यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये समजूतदार आणि शांततामय संवाद झाला, ज्यामुळे एका मोठ्या वादावर तात्काळ नियंत्रण ठेवण्यात आलं.

मीडियाच्या दबावात वाढलेले वाद आणि त्यातून मिळालेलं धडे

हा वाद केवळ ऐश्वर्या आणि अभिषेक यांच्या लग्नाच्या गुप्ततेशी संबंधित नव्हता. या प्रकरणाने मीडियाशी संबंधित कामकाजातील दबाव आणि मीडियाच्या प्रतिनिधींना त्यांचं काम करण्याच्या अधिकारावर असलेला संघर्षही उघड केला. तथापि, या सगळ्या घडामोडींनी एक गोष्ट स्पष्ट केली की, कलाकारांची आणि त्यांच्या कुटुंबांची गुप्तता राखण्याच्या गोष्टीत असलेल्या संघर्षांचा एक मोठा भाग आहे.

अशा घटना पाहिल्यावर, समाजात देखील मीडियाच्या पद्धतीत आणि कलाकारांशी संबंधित एक मोठा संवाद सुरू झाला आहे. बच्चन कुटुंबाच्या बॅन प्रकरणामुळे एक गडबड निर्माण झाली असली, तरी आजच्या काळात सर्वांनाच हे शिकवण आहे की, शांती आणि समजूतदारपणाने समस्यांचा सामना केला जाऊ शकतो.

आज ऐश्वर्या राय आणि अभिषेक बच्चन यांच्या वैवाहिक जीवनाचे एक महत्त्वपूर्ण भाग समोर आला आहे. त्यांच्या लग्नाच्या गुप्ततेचा आणि पॅप्ससोबतच्या संघर्षाचा खुलासा झाल्यानंतर, मीडियासोबत कलाकारांच्या नात्याविषयी अधिक स्पष्टता आली आहे. बच्चन कुटुंबाचे या वादावरुन शिकलेले धडे आणि शांततेचा मार्ग हाच कलाकारांसाठी भविष्यात अधिक महत्त्वाचा ठरावा.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

