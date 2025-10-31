English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सिद्धार्थला छत्रपतींच्या भूमिकेत पाहून भावूक झाली पत्नी तितिक्षा; मिठी मारत अश्रूंनी भरलेला क्षण, व्हिडीओ व्हायरल

Titeeksha Tawde emotional : मोठ्या पडद्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत सिद्धार्थ जाधवला पाहून पत्नी तितिक्षा तावडे भावनाविवश झाली. डोळ्यांत अश्रू घेऊन तिने सिद्धार्थला मिठी मारली आणि त्याच्या अभिनयाचं कौतुक केलं.  

Intern | Updated: Oct 31, 2025, 05:15 PM IST
मराठी चित्रपटसृष्टीतील बहुप्रतिक्षित सिनेमा ‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले बोलतोय’ 31 ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित झाला असून प्रेक्षकांकडून या चित्रपटाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. महेश मांजरेकर दिग्दर्शित या चित्रपटातून शेतकरी आत्महत्यांचा गंभीर मुद्दा आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारधारेचा गाभा प्रभावीपणे मांडण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची वेदना, मराठी माणसाच्या संघर्षाची कहाणी आणि समाजाला विचार करायला लावणारा संदेश या चित्रपटातून दिला आहे.

या चित्रपटात अभिनेता सिद्धार्थ बोडके पहिल्यांदाच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भुमिकेत झळकला आहे. छोट्या पडद्यावर मालिकांमधून लोकप्रिय झालेल्या सिद्धार्थने मोठ्या पडद्यावर या भूमिकेत आपली ताकद दाखवून दिली आहे. महाराजांच्या रूपातील सिद्धार्थला पाहून प्रेक्षकांसह त्याची पत्नी अभिनेत्री तितिक्षा तावडे हिलाही भावनांचा पूर आला. चित्रपटाच्या प्रीमिअरला तितिक्षा उपस्थित होती. चित्रपट संपल्यानंतर थिएटरच्या बाहेर आल्यानंतर तिने नवऱ्याला मिठी मारत अश्रू ढाळले. सिद्धार्थच्या अभिनयाचा आणि त्याच्या मेहनतीचा अभिमान वाटल्यामुळे तितिक्षा काही क्षण स्वतःला सावरू शकली नाही. हा भावनिक क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला असून सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

सिद्धार्थ बोडकेने याआधी ‘तू अशी जवळी रहा’ या मालिकेत आणि ‘अनन्या’ या नाटकात दमदार भूमिका साकारली आहे. त्याने ‘दृष्यम 2’, ‘देवा’, ‘जहांगीर नॅशनल युनिव्हर्सिटी’ यांसारख्या हिंदी चित्रपटांमध्ये तसेच ‘देवमाणूस’, ‘श्रीदेवी प्रसन्न’ यांसारख्या मराठी चित्रपटांतही काम केलं आहे. महेश मांजरेकर यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेल्या या सिनेमात विक्रम गायकवाड, शशांक शेंडे, मंगेश देसाई, पृथ्वीक प्रताप, रोहित माने, नित्यश्री ज्ञानलक्ष्मी आणि सयाजी शिंदे हे दिग्गज कलाकार महत्वाच्या भूमिकेत झळकले आहेत. सिनेमाची कथा आणि पटकथा स्वतः महेश मांजरेकर यांनी लिहिली असून संवाद सिद्धार्थ साळवी यांनी लिहिले आहेत.

मांजरेकर यांच्या आतापर्यंतच्या चित्रपटांपैकी हा सर्वाधिक बिग-बजेट प्रकल्प असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. चित्रपटाच्या ट्रेलरनंतर प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली होती आणि आता चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर त्याची सकारात्मक चर्चा होत आहे. पहिल्या आठवड्यात ‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले बोलतोय’ किती कमाई करतो, याकडे सध्या सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
FAQ
‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले बोलतोय’ हा सिनेमा कशाबद्दल आहे?
हा सिनेमा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारधारेवर आधारित असून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा गंभीर मुद्दा मांडतो. महेश मांजरेकर यांनी दिग्दर्शित केलेला हा चित्रपट समाजाला आत्मपरीक्षणाचा संदेश देतो.

या चित्रपटात छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका कोणी साकारली आहे?
अभिनेता सिद्धार्थ बोडके यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारली आहे. मालिकांमधून लोकप्रिय झालेला सिद्धार्थ पहिल्यांदाच अशा ऐतिहासिक आणि भव्य भूमिकेत झळकला आहे.

चित्रपटात आणखी कोणकोण कलाकार झळकले आहेत?
या चित्रपटात विक्रम गायकवाड, शशांक शेंडे, मंगेश देसाई, पृथ्वीक प्रताप, रोहित माने, नित्यश्री ज्ञानलक्ष्मी आणि सयाजी शिंदे यांसारखे दिग्गज कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसतात.

