आलिया भट पाकिस्तानला जाणार? अभिनेत्रीच्या स्पष्ट उत्तराची भन्नाट चर्चा

रेड सी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये मोठमोठे सिनेस्टार हजेरी लावत आहेत. अभिनेत्री आलिया भट देखील या कार्यक्रमात सामिल झाली होती. दरम्यान एका चाहत्याने तिला पाकिस्तान जाण्याविषयी विचारले. जाणून घ्या अभिनेत्रीचे रंजक उत्तर.

Updated: Dec 11, 2025, 11:46 AM IST
बॉलिवूडमधील आघाडीच्या अभिनेत्रींपैकी एक असलेली आलिया भट्ट दुसऱ्यांदा रेड सी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये सहभागी झाली. या कार्यक्रमादरम्यान तिने तिच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर मोकळेपणाने भाष्य केले. तिच्या प्रत्येक विधानाची सोशल मीडियावर चर्चेा रंगली आहे. या कार्यक्रमातील तिच्या व्हिडीओवर चाहते लाईक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव करत आहेत.

"राहा आम्हला प्रश्न विचारते"
आलिया भटची मुलगी राहाचा उल्लेख करताना आलिया म्हणाली, "राहाचे आता पापाराझींशी स्वतःचे वेगळे नाते आहे. ती इतकी मोठी झाली आहे की ती मला विचारते की मी कुठे जाणार आहे आणि मी कधी परत येईन." तिने स्पष्ट केले की आई झाल्यापासून तिच्या प्राधान्यक्रमात बदल झाला आहे आणि आता तिच्या आयुष्यात मातृत्व आणि साधेपणाला सर्वात जास्त महत्त्व आहे. पुढे आलिया म्हणाली "राहा आता वडिलांना ओळखते त्यांच्याशी खूप गप्पा मारते".

कान्स आणि मेट गाला सारख्या जागतिक कार्यक्रमांमधील तिचे अनुभव सांगताना आलिया म्हणाली की, सर्व धावपळ संपल्यानंतर, ती अनेकदा कपडे न बदलताच झोपी जायची तर कधी घाईघाईत पिझ्झा खाताना दिसायची. तिच्या सुरुवातीच्या दिवसांची आठवण करून देताना ती म्हणाली, "तेव्हा मी सर्वत्र धावत असे, सर्वकाही करण्याचा प्रयत्न करत असे. 17-18 वर्षांची आलिया खूप उत्साही होती, पूर्णपणे निश्चिंत होती. आताही, मी उत्साहाने भरलेली आहे, पण माझा दृष्टिकोन शांत झाला आहे. आता, प्रत्येक पावलावर हेतू असतो. यश आणि अपयश दोन्ही माणसाला थोडे सावध बनवतात. तरीही, मला माझ्यातील 18 वर्षांच्या मुलीला जिवंत ठेवायचे आहे जी निर्भय होती आणि तिला पुढे काय होणार आहे याची काळजी नव्हती."

महोत्सवात एका सत्रादरम्यान आलिया भट्टने चाहत्यांच्या प्रश्नांची उत्तरेही दिली. तिने सांगितले की आज साधेपणा आणि प्रामाणिकपणा ही तिची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. अभिनेत्री म्हणाली, "प्रेक्षक नेहमीच वास्तविकतेशी जोडले जातात, जरी त्यांच्या प्रतिक्रिया वेगवेगळ्या असल्या तरीही."

'तू कधी पाकिस्तानला येशील का?'
यादरम्यान एका पाकिस्तानी चाहत्याने विचारले, "तुम्ही कधी पाकिस्तानला भेट द्याल का?" आलियाने संयमी स्वरात उत्तर दिले, "माझे काम मला जिथे घेऊन जाईल तिथे मी जाईन." हे छोटेसे उत्तर सोशल मीडियावर लगेच व्हायरल झाले. पाकिस्तानी नेटकऱ्यांनी लिहिले, "आलियाने ते किती सुंदरपणे मद्दा हाताळला, तु खूप खूप प्रेमळ आहेस!" काहींना तिचं हे म्हणनं पटलेलं नाही तिने कामाच्या आणि पैश्यांसाठी शत्रु देशात जाणे योग्य नाही असं त्यांना वाटतं. काहींनी अभिनेत्रीच्या हजरजवाबीपणाचे कौतुक केले आहे.

आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर प्रतिनिधित्व करण्याचा दबाव आहे का?

आलिया पुढे म्हणाली, "काहीही झाले तरी मला नेहमीच उत्सुकता हवी असते." आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याच्या दबावाबद्दल विचारले असता ती म्हणाली, "हा दबाव नाही, अभिमानाची गोष्ट आहे." आलियाचा दृढ विश्वासदेखील आता व्हायरल होत आहेत.

