English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • प्रियंका चोप्रा ‘डॉन 3’ आणि ‘कृष 4’ मध्ये दिसणार की नाही? जाणून घ्या, काय म्हणाली अभिनेत्री ?

प्रियंका चोप्रा ‘डॉन 3’ आणि ‘कृष 4’ मध्ये दिसणार की नाही? जाणून घ्या, काय म्हणाली अभिनेत्री ?

प्रियंका चोप्रा सहा वर्षांनंतर भारतीय सिनेमात ‘वाराणसी’ चित्रपटातून पुनरागमन करत आहे. ‘डॉन 3’ आणि ‘कृष 4’ बाबत तिने भूमिका साकारायला तयारी दर्शवली असली, तरी सध्या यावर काही बोलता येणार नाही असे सांगितले. त्यामुळे या दोन्ही चित्रपटांबाबत चर्चा रंगली आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 5, 2026, 07:25 AM IST
प्रियंका चोप्रा ‘डॉन 3’ आणि ‘कृष 4’ मध्ये दिसणार की नाही? जाणून घ्या, काय म्हणाली अभिनेत्री ?

बॉलिवूड अभिनेत्री प्रियंका चोप्रा सुमारे सहा वर्षांच्या विश्रांतीनंतर भारतीय चित्रपटसृष्टीत पुनरागमन करत असून तिच्या या कमबॅककडे चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे. दिग्दर्शक एस. एस. राजामौली यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार होत असलेल्या ‘वाराणसी’ या भव्य चित्रपटातून प्रियंका पुन्हा एकदा भारतीय प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. या चित्रपटात तिच्यासोबत दाक्षिणात्य सुपरस्टार महेश बाबू प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

दरम्यान, प्रियंका चोप्राने नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत ‘डॉन’ आणि ‘कृष’ या तिच्या गाजलेल्या फ्रँचायझींबाबत भाष्य केल्याने ती ‘डॉन 3’ आणि ‘कृष 4’ मध्ये पुन्हा झळकणार का, याबाबत चर्चांना उधाण आले आहे. स्क्रीन रेंटला दिलेल्या मुलाखतीत तिला या दोन्ही चित्रपटांचा भाग होण्याविषयी प्रश्न विचारण्यात आला असता, प्रियंकाने सावध प्रतिक्रिया दिली.

प्रियंका म्हणाली की, ‘डॉन’ आणि ‘कृष’ या दोन्ही चित्रपटांमधील तिची पात्रे तिला आजही प्रिय आहेत आणि अशा भूमिका साकारण्याची संधी मिळाली तर ती नक्कीच तयार असेल. मात्र, कोणतीही भूमिका स्वीकारताना कथानक मजबूत आणि अर्थपूर्ण असणे तिच्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचे तिने स्पष्ट केले. सध्या या प्रकल्पांबाबत ती काही बोलू शकते की नाही, याबाबत तिला खात्री नसल्याचेही तिने नमूद केले.

या संभाषणादरम्यान महेश बाबूने हलक्याफुलक्या शैलीत, “म्हणजे काहीतरी नक्कीच सुरू आहे,” अशी टिप्पणी केली. त्याच्या या वक्तव्यामुळे उपस्थितांमध्ये हशा पिकला तसेच चाहत्यांची उत्सुकता आणखी वाढली.

पुढे बोलताना प्रियंका चोप्राने ‘वाराणसी’ चित्रपटाबद्दल आपली भावना व्यक्त केली. ती म्हणाली की, भारतात सुमारे सहा वर्षांनंतर चित्रपट करत असल्याने हे पुनरागमन तिच्यासाठी अत्यंत खास आहे. भारतीय प्रेक्षकांशी पुन्हा एकदा थेट संवाद साधण्याची संधी मिळाल्याचा तिला आनंद असल्याचेही तिने सांगितले. याशिवाय, एखाद्या फ्रँचायझीमध्ये किंवा भूमिकेत दमदार कथा आणि सशक्त पटकथा असल्यास ती ती भूमिका पुन्हा साकारण्यास नक्कीच तयार असल्याचे तिने अधोरेखित केले.

उल्लेखनीय म्हणजे, प्रियंका चोप्रा यापूर्वी हृतिक रोशनसोबत ‘कृष 3’ मध्ये महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसली होती, तर शाहरुख खानच्या ‘डॉन 2’ मध्येही तिची भूमिका प्रेक्षकांच्या लक्षात राहिली होती. त्यामुळे ‘डॉन 3’ आणि ‘कृष 4’ मध्ये तिच्या पुनरागमनाची शक्यता चाहत्यांसाठी विशेष आकर्षण ठरत आहे.

सध्या प्रियंका चोप्रा एस. एस. राजामौली यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार होत असलेल्या ‘वाराणसी’ या चित्रपटाच्या शूटिंगमध्ये व्यस्त आहे. भव्य बजेट, मोठा स्टारकास्ट आणि राजामौली यांची भव्य मांडणी यामुळे हा चित्रपट 2027 मधील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या चित्रपटांपैकी एक ठरण्याची शक्यता आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Priyanka Chopra JonasBollywood Newsindian film industryDon franchiseKrrish franchise

इतर बातम्या

सोनं चांदीच्या दराबाबत बाबा वेंगाने केलेली मोठी भविष्यवाणी...

भारत